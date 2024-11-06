В Камне-на-Оби потушили горящий частный дом и сарай

Пострадавших нет

06 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Огонь / Фото: Michael Barth / unsplash.com

Пожар в частном доме и сарае потушили в Камне-на-Оби, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось ночью 5 ноября в переулке Переселенческом.

На месте работали десять человек личного состава и три пожарных автоцистерны.

Площадь горения составила около 70 "квадратов". Никто не пострадал. Причину происшествия устанавливают.

Всего за 5 ноября в крае ликвидировали 11 возгораний, в том числе два – в жилом секторе. В Барнауле потушили два пожара.