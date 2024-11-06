В Камне-на-Оби потушили горящий частный дом и сарай
Пострадавших нет
06 ноября 2024, 09:45, ИА Амител
Огонь / Фото: Michael Barth / unsplash.com
Пожар в частном доме и сарае потушили в Камне-на-Оби, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось ночью 5 ноября в переулке Переселенческом.
На месте работали десять человек личного состава и три пожарных автоцистерны.
Площадь горения составила около 70 "квадратов". Никто не пострадал. Причину происшествия устанавливают.
Всего за 5 ноября в крае ликвидировали 11 возгораний, в том числе два – в жилом секторе. В Барнауле потушили два пожара.
Комментарии 0