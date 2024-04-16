Майские праздники — отличное время для того, чтобы отправиться в путешествие за границу

16 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Отпуск на море / Фото: unsplash/Mariya Oliynyk

Меньше двух недель остается до майских праздников, на которые россияне традиционно планируют короткие путешествия. А если между Первомаем и Днем Победы за свой счет взять несколько дней отпуска, можно организовать настоящие каникулы. Сколько стоит провести их в жарких странах и какие заграничные направления пользуются наибольшей популярностью на эти даты у жителей Алтайского края, amic.ru рассказала директор туристического агентства "100 дорог" Евгения Беспалова.

Куда на майские праздники летят жители Алтайского края?

В топ самых востребованных заграничных направлений на майские праздники 2024 у жителей Алтайского края, которые хотят хотя бы на недельку вырваться в лето, вошли Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет и Таиланд, рассказывает Евгения Беспалова. Вылеты по всем этим направлениям осуществляются из Новосибирска. Кроме того, в Турцию раз в десять дней, начиная с 30 апреля, будет осуществляться полетная программа из Барнаула.

Тем, кто очень хочет побывать на Шри-Ланке, при желании можно взять за свой счет отпуск чуть раньше майских праздников: последний рейс в эту страну с вылетом из Толмачево состоится 24 апреля. Евгения Беспалова отмечает, что туры на остров сейчас подешевели и этому есть логичное объяснение: на Шри-Ланке начался сезон дождей. Десять ночей на одного человека здесь будут стоить от 69 тысяч рублей.

Есть туристы, которые выбирают для отдыха на майские праздники такие страны, как Узбекистан, Азербайджан, Армения, рассказывает эксперт.

Сколько стоит отдохнуть на майские праздники в ОАЭ?

Рейсы в Дубай из Новосибирска выполняются практически каждый день, поэтому туристам подберут тур любой продолжительности, отмечает собеседница информагентства. Так, путешествие длиною шесть ночей на майских праздниках для одного человека при размещении в двухместном номере обойдется от 80 тысяч рублей. Отпуск продолжительностью восемь ночей будет стоить от 86 тысяч.

"В ОАЭ можно найти отели самого разного уровня: от недорогих городских вариантов с трансфером на пляж до лакшери отелей с условными семь звезд. Самым дорогим для пляжного отдыха является Дубай. Пляжные отели в других эмиратах, например, в Аджмане, Рас-аль-Хайме, будут стоить дешевле", – рассказывает Евгения Беспалова.

Сколько стоит отдых в Турции и есть ли смысл туда ехать весной?

Отдых в Турции на майские праздники традиционно пользуется большим спросом, отмечает Евгения. Время идеально подходит для экскурсий, длительных прогулок, а в этом году – и для пляжного отдыха.

"Минувшая зима здесь была очень мягкой, а весна – ранней, поэтому купальный сезон в 2024 году начался раньше обычного. Днем воздух уже прогревается до +28 градусов, а море – до +22. Уже сейчас туристы купаются в нем", – рассказывает Евгения Беспалова.

Вылеты из Новосибирска в Турцию выполняются ежедневно. Стоимость отпуска продолжительностью шесть ночей на майские праздники стартует от 56 тысяч рублей на человека. Однако с вылетом из Толмачево сибиряки напрямую могут попасть только в Анталью. Прямые чартерные рейсы из Новосибирска в Бодрум, которые ANEX Tour анонсировал с 2 мая по 22 сентября, в итоге отменили.

"Рейсы в Бодрум с вылетом из Новосибирска, к сожалению, сняли. Забронированных туристов мы перебронируем на Анталийское побережье либо они могут попасть в Бодрум с вылетом из Москвы", – объясняет директор турагентства.

Кстати, попасть на Анталийское побережье жители Алтайского края могут напрямую из Барнаула. Первый чартерный рейс в Турцию состоится 30 апреля. Длительность тура составит девять ночей. Мест на самолет осталось немного, но пока они еще есть.

"Спрос на Турцию хороший. Если туристам подходят даты и сроки вылета из Барнаула, то они предпочитают лететь напрямую. Кстати, цены на туры с вылетом 30 апреля немного упали. Если на старте бронирования минимальная стоимость отдыха длительностью девять ночей составляла 73,7 тысячи рублей на человека, сейчас его можно приобрести за 64 тысячи", – рассказывает Евгения Беспалова.

Эксперт объясняет, что цены упали, так как их снизили некоторые отели. Однако те средства размещения, где уровень комфортности высокий и всегда большой спрос, цены по сравнению с мартом остались на прежнем уровне либо, наоборот, выросли. При этом в самых популярных из них мест нет ни на майские праздники, ни на летние каникулы.

"Во многих отелях, особенно по категории номеров "фэмили", которые рассчитаны на большие семьи, в пик сезона свободных мест уже нет", – отмечает Евгения Беспалова.

Сколько стоит отдых в Египте и Таиланде?

Провести 11 ночей в Египте с вылетом из Толмачево 26 апреля можно от 117 тысяч рублей. В такую сумму обойдется отпуск для одного туриста. Отпуск такой же длительности с вылетом 7 мая будет стоить дешевле: от 91 тысячи.

С вылетом из Новосибирска в Таиланд можно попасть как на знаменитый своими идеальными пляжами Пхукет, так и в выделяющуюся достопримечательностями Паттайю. Шесть ночей в Паттайе с вылетом 30 апреля или 7 мая обойдутся от 73 тысяч на человека. Тур на Пхукет длительностью 10 ночей с вылетом 29 апреля будет стоить от 90 тысяч, с вылетом 8 мая на 9 ночей – от 79 тысяч.

Поставят ли этим летом прямые рейсы из Новосибирска во Вьетнам?

Запуск новых прямых направлений на летний период, как из Новосибирска, так и из Барнаула, маловероятен. Однако если новую полетную программу все-таки запустят, это будет настоящим подарком и для туристов, и для турагентств.

"Мы будем очень рады, если с вылетом из Новосибирска поставят Вьетнам. Сейчас в летний курорт Нячанг сибиряки могут улететь только с технической посадкой в Алматы", – заключила эксперт.