Отказ от телевизора повышает шансы на старение без болезней, выяснили ученые
Нужно лишь заменить час просмотра телепередач на умеренную или интенсивную активность
23 мая 2025, 22:30, ИА Амител
Американские ученые выяснили, что постоянный просмотр телевизора может негативно сказаться на продолжительности жизни, пишет Transsibinfo.com со ссылкой на соответствующее исследование.
Специалисты в течение 20 лет отслеживали данные более 45 тысяч участников в возрасте 50 лет и старше и выяснили, как на старение влияют сидячий образ жизни, легкая физическая активность и умеренная или интенсивная физическая активность.
Выяснилось, что каждые дополнительные два часа в день, проведенные у телевизора, на 12% снижают шансы старения без хронических заболеваний или потери когнитивных способностей. В свою очередь, много легкой физической активности, например, ходьбы или стоячая работа, на 6% увеличивает вероятность здорового старения.
Исследование также показало, что замена одного часа просмотра телевизора на легкую активность может повысить шансы на старение без болезней на 8–10%. А замена этого часа умеренной или интенсивной физической активностью может увеличить вероятность здорового старения на 28%.
23:38:19 23-05-2025
Ну неудивительно. Жрать пиццу, давить диван и смотреть ящик... Есть и такие люди.
00:52:29 24-05-2025
Дети наши будут здоровы донельзя! Вообще телевизор не смотрят же...
08:36:12 24-05-2025
Гость (00:52:29 24-05-2025) Дети наши будут здоровы донельзя! Вообще телевизор не смотря... Они в компе или смартфон живут.
09:18:32 24-05-2025
Гость (00:52:29 24-05-2025) Дети наши будут здоровы донельзя! Вообще телевизор не смотря... Они из телефона не вылазят😎😄
08:24:45 24-05-2025
Почему телевизор, а не компьютер или смартфон.. такие же ящики.
11:45:35 24-05-2025
dok_СФ (08:24:45 24-05-2025) Почему телевизор, а не компьютер или смартфон.. такие же ящ... Наверное по тому что там они выбирают что смотреть.. а не навязанное с рекламой по три часа.
12:54:37 24-05-2025
Гость (11:45:35 24-05-2025) Наверное по тому что там они выбирают что смотреть.. а не на... Выбор это хорошо, обязательно чередуйте с физ. активностью..
11:51:55 24-05-2025
dok_СФ (08:24:45 24-05-2025) Почему телевизор, а не компьютер или смартфон.. такие же ящ... Побеждать водкой, бабами и травой.
20:15:59 24-05-2025
Musik (11:51:55 24-05-2025) Побеждать водкой, бабами и травой. ... Мусик, ты вульгарный.
15:17:47 24-05-2025
Я бессмертна у меня нет телевизора.)
22:15:02 24-05-2025
кто его смотрит-то?? совсем уж старье какое-то публиковать
17:17:13 25-05-2025
Давно уже ясно, что телевизор - зло!
10:40:51 26-05-2025
Если смотреть "Так здорово" и подобную пургу, то очень даже может быть...