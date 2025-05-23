НОВОСТИЗдоровье

Отказ от телевизора повышает шансы на старение без болезней, выяснили ученые

Нужно лишь заменить час просмотра телепередач на умеренную или интенсивную активность

23 мая 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: Ajeet Mestry / unsplash.com
Фото: Ajeet Mestry / unsplash.com

Американские ученые выяснили, что постоянный просмотр телевизора может негативно сказаться на продолжительности жизни, пишет Transsibinfo.com со ссылкой на соответствующее исследование.

Специалисты в течение 20 лет отслеживали данные более 45 тысяч участников в возрасте 50 лет и старше и выяснили, как на старение влияют сидячий образ жизни, легкая физическая активность и умеренная или интенсивная физическая активность.

Выяснилось, что каждые дополнительные два часа в день, проведенные у телевизора, на 12% снижают шансы старения без хронических заболеваний или потери когнитивных способностей. В свою очередь, много легкой физической активности, например, ходьбы или стоячая работа, на 6% увеличивает вероятность здорового старения.

Исследование также показало, что замена одного часа просмотра телевизора на легкую активность может повысить шансы на старение без болезней на 8–10%. А замена этого часа умеренной или интенсивной физической активностью может увеличить вероятность здорового старения на 28%.

Здоровье Ученые

Комментарии 13

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Гость

23:38:19 23-05-2025

Ну неудивительно. Жрать пиццу, давить диван и смотреть ящик... Есть и такие люди.

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Гость

00:52:29 24-05-2025

Дети наши будут здоровы донельзя! Вообще телевизор не смотрят же...

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Гость

08:36:12 24-05-2025

Гость (00:52:29 24-05-2025) Дети наши будут здоровы донельзя! Вообще телевизор не смотря... Они в компе или смартфон живут.

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Сергей

09:18:32 24-05-2025

Гость (00:52:29 24-05-2025) Дети наши будут здоровы донельзя! Вообще телевизор не смотря... Они из телефона не вылазят😎😄

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dok_СФ

08:24:45 24-05-2025

Почему телевизор, а не компьютер или смартфон.. такие же ящики.

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Гость

11:45:35 24-05-2025

dok_СФ (08:24:45 24-05-2025) Почему телевизор, а не компьютер или смартфон.. такие же ящ... Наверное по тому что там они выбирают что смотреть.. а не навязанное с рекламой по три часа.

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dok_СФ

12:54:37 24-05-2025

Гость (11:45:35 24-05-2025) Наверное по тому что там они выбирают что смотреть.. а не на... Выбор это хорошо, обязательно чередуйте с физ. активностью..

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Musik

11:51:55 24-05-2025

dok_СФ (08:24:45 24-05-2025) Почему телевизор, а не компьютер или смартфон.. такие же ящ... Побеждать водкой, бабами и травой.

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Гость

20:15:59 24-05-2025

Musik (11:51:55 24-05-2025) Побеждать водкой, бабами и травой. ... Мусик, ты вульгарный.

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Гость

15:17:47 24-05-2025

Я бессмертна у меня нет телевизора.)

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Гость

22:15:02 24-05-2025

кто его смотрит-то?? совсем уж старье какое-то публиковать

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Гость

17:17:13 25-05-2025

Давно уже ясно, что телевизор - зло!

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Дюша

10:40:51 26-05-2025

Если смотреть "Так здорово" и подобную пургу, то очень даже может быть...

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