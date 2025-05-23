Отказ от телевизора повышает шансы на старение без болезней, выяснили ученые

Нужно лишь заменить час просмотра телепередач на умеренную или интенсивную активность

23 мая 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: Ajeet Mestry / unsplash.com

Американские ученые выяснили, что постоянный просмотр телевизора может негативно сказаться на продолжительности жизни, пишет Transsibinfo.com со ссылкой на соответствующее исследование.

Специалисты в течение 20 лет отслеживали данные более 45 тысяч участников в возрасте 50 лет и старше и выяснили, как на старение влияют сидячий образ жизни, легкая физическая активность и умеренная или интенсивная физическая активность.

Выяснилось, что каждые дополнительные два часа в день, проведенные у телевизора, на 12% снижают шансы старения без хронических заболеваний или потери когнитивных способностей. В свою очередь, много легкой физической активности, например, ходьбы или стоячая работа, на 6% увеличивает вероятность здорового старения.

Исследование также показало, что замена одного часа просмотра телевизора на легкую активность может повысить шансы на старение без болезней на 8–10%. А замена этого часа умеренной или интенсивной физической активностью может увеличить вероятность здорового старения на 28%.