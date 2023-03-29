Откажутся ли алтайские предприниматели от работы по патенту из-за его подорожания?

Ставки по патентной системе налогообложения поднимут в регионе с 2024 года

29 марта 2023, 07:21, ИА Амител

Фото: Hunters Race / unsplash.com

Предприниматели в Алтайском крае не откажутся от патентной системы налогообложения, даже если в 2024 году её стоимость вырастет, уверен региональный бизнес-омбудсмен Андрей Осипов. Эксперт связывает это с тем, что увеличение налога на деле не будет критичным и есть время к этому переходу подготовиться. А для наиболее уязвимых представителей малого бизнеса и вовсе удалось добиться послаблений. Об этом эксперт рассказал 28 марта на пресс-конференции.

Какие послабления предполагают новые поправки для предпринимателей?

Патентная система налогообложения выгодна тем, что налог платится не с фактически заработанных денег, а с потенциально возможного годового дохода – эта сумма фиксированная. А ещё из стоимости патента можно вычесть страховые взносы. За этим минусом по некоторым видам деятельности налог выходил нулевым. В итоге бюджеты муниципальных образований Алтайского края не пополнялись и все понимали, что так быть не должно. Однако первоначальный проект поправок к закону "О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края" грозил серьёзным ухудшением дел для бизнеса, отмечает Андрей Осипов.

"Я отработал депутатом АКЗС четыре созыва и могу сказать, что ни один проект закона так не обсуждался. Это длилось больше года. Как уполномоченный по делам предпринимателей на этапе обсуждения я старался подключить все основные бизнес-объединения. Благодаря этому нам удалось сформировать единую позицию и найти компромисс при разработке закона. В частности, при наличии наёмных работников предусмотрены понижающие коэффициенты, а для сельских торговли и общепита вообще снижение суммы налога", – отметил Андрей Осипов.

Как пояснил amic.ru депутат АКЗС Антон Васильев, за счёт понижающих коэффициентов на предприятиях удастся сохранить занятость работников и при этом уменьшить потенциально возможный годовой доход (ПВГД), а, соответственно, и размер налога. Если у предпринимателя трудятся пять работников, с 2024 года плата увеличится с коэффициентом 0,5. Если сотрудников до 10 человек, при расчёте применят коэффициент 0,75. От 10 до 15 работников скидок уже не будет, но и таких предпринимателей в Алтайском крае практически нет. При такой численности они чаще всего выбирают упрощённую систему налогообложения, отмечает эксперт.

"Принятый закон выступает компромиссом между интересами бизнеса и необходимостью пополнения местных бюджетов с точки зрения размера налога. Новая редакция более справедливая и при этом формирует налоговую культуру, поскольку выводит налог в плюс", – отмечает Антон Васильев.

На сколько увеличится стоимость патента в Алтайском крае?

Уполномоченный по правам предпринимателей подчеркнул, что налог для большинства предпринимателей действительно увеличится, но его размер напрямую зависит от видов деятельности. А если соотнести его размер со стоимостью оказываемых предпринимателями услуг, ситуация уже не выглядит патовой.

Осипов подсчитал, что, например, владелец швейной мастерской в Барнауле сейчас налогов после вычета страховых взносов вообще не платит. С 2024 года ему придётся внести 1220 рублей (это сумма складывается уже после вычета страховых взносов). Владелец такой же мастерской, на которого трудятся пять швей, со следующего года должен будет пополнять ежемесячно бюджет на 8820 рублей против 2625 рублей, которые он платит сейчас.

Парикмахеры-одиночки сейчас не платят практически ничего, говорит бизнес-омбудсмен. С 2024 года ежемесячный платёж для барнаульских мастеров составит 1870 рублей, на селе – 1400.

Предприниматели, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей, на данный момент налогов тоже по факту не отчисляют. Со следующего года в Барнауле ежемесячный платёж за патент по такому виду деятельности составит 2,5 тысячи рублей. В автомастерских, где трудятся пять наёмных работников, сумма налога сейчас равна 6600 рублей, а с 2024 года составит 11 тысяч.

"Сопоставьте, сколько сейчас мы отдаём за шитьё или стрижку и стоимость патента. Или вспомните, сколько стоит ремонт автомобиля или шиномонтажа", – говорит Андрей Осипов.

Барнаульские предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, будут платить ежемесячно по 3,2 тысячи рублей против нынешних 2,5. Речь идёт о торговых точках площадью до 20 квадратных метров. Те, кто занимают 100 "квадратов" в краевой столице заплатят по 15 тысяч вместо 12,5. А сельским предпринимателям, наоборот, стоимость патента решили уменьшить. Так, сейчас за торговый зал площадью 100 кв. м они платят 7,5 тыс. рублей, а со следующего года платёж составит 2245 рублей. Отметим, что такие поблажки не коснутся районных центров.