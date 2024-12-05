Отключением воды во всем микрорайоне недовольны жители Бийска

Также бийчане сообщают, что одна из городских школ не работает

05 декабря 2024, 12:15, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

Утром в 23-м микрорайоне Бийска отключили холодное водоснабжение. Об этом сообщает Telegram-канал "Бийск 22".

"Пропала холодная вода в 23-м микрорайоне. Интересно, надолго? И нигде никакой информации", – заявил горожанин.

Также очевидцы пишут, что городская школа № 1 сейчас не работает. Однако в сообществе отмечают, что официального объявления об этом пока не поступало.