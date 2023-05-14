Отключения воды начнутся в Барнауле с 15 мая. Кто лишится ресурса первым?

С 15 по 23 мая опрессовка пройдёт на магистрали М-34

14 мая 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 15 мая начнутся отключения горячей воды для проведения опрессовки. Рассказываем о том, жители каких улиц останутся без ресурса первыми.

С 15 по 23 мая опрессовка пройдёт на магистрали М-34. Воду перестанут подавать на участке, ограниченном Северным Власихинским проездом, Павловским трактом, Солнечной Поляной, Взлётной, Сергея Ускова, Балтийской, Сиреневой.

Также под отключение попадёт квартал ограниченный улицами Сиреневая, Балтийская, Павловский тракт, Попова, Лазурная, Власихинская, Приветная, Кулундинская, Рылеева, Фурманова, Молодёжная, Партизанская, Короленко, Промышленная, Челюскинцев, Кутузова, Загородная, пер. Канатным, 6-я Нагорной, Ляпидевского, частью Змеиногорского тракта от 6-й Нагорной до городской больницы № 5 (РТП).

О том, как будет проходить опрессовка и на каких улицах воду будут отключать после испытаний на М-34 – в нашем материале.