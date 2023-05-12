В домах барнаульцев начнут отключать горячую воду

12 мая 2023, 10:34, ИА Амител

Кран / Фото: pixabay.com

В 2023 году жителям Барнаула впервые будут отключать горячую воду меньше чем на две недели. В этом месяце начнутся испытания теплосетей в контурах ТЭЦ-3 и малых котельных, а с июля – в контуре ТЭЦ-2.

Кому из барнаульских потребителей начнут отключать горячую воду уже с 15 мая – читайте на amic.ru.

1 Где отключат горячую воду с 15 мая в Барнауле? С 15 по 23 мая опрессовка начнётся с магистрали М-34. Это значит, что горячую воду отключат в районе, ограниченном Северным Власихинским проездом, Павловским трактом, Солнечной Поляной, Взлётной, Сергея Ускова, Балтийской, Сиреневой. Кроме того, это квартал, ограниченный улицами Сиреневая, Балтийская, Павловский тракт, Попова, Лазурная, Власихинская, Приветная, Кулундинская, Рылеева, Фурманова, Молодёжная, Партизанская, Короленко, Промышленная, Челюскинцев, Кутузова, Загородная, пер. Канатным, 6-я Нагорной, Ляпидевского, частью Змеиногорского тракта от 6-й Нагорной до городской больницы № 5 (РТП).

2 В конце мая у кого-то тоже отключат горячую воду? Да. С 30 мая по 7 июня пройдут испытания магистрали М-31. Без горячего водоснабжения останутся жители Индустриального и Ленинского районов в границах Трактовой, пр. Энергетиков, Власихинской, Павловского тракта, Солнечной Поляны, Взлётной, Сергея Ускова, Балтийской, Попова, Лазурной, Павловского тракта, Ленинградской, Антона Петрова, Малахова, Гущина, Северо-Западной, Советской Армии, пер. Радлова, Транзитной.

3 Будут ли ещё отключения горячей воды в Барнауле? Да. Посмотреть полный график отключений можно по ссылке