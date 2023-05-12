По каким адресам в Барнауле отключат горячую воду уже с 15 мая?
В домах барнаульцев начнут отключать горячую воду
12 мая 2023, 10:34, ИА Амител
В 2023 году жителям Барнаула впервые будут отключать горячую воду меньше чем на две недели. В этом месяце начнутся испытания теплосетей в контурах ТЭЦ-3 и малых котельных, а с июля – в контуре ТЭЦ-2.
Кому из барнаульских потребителей начнут отключать горячую воду уже с 15 мая – читайте на amic.ru.
Где отключат горячую воду с 15 мая в Барнауле?
С 15 по 23 мая опрессовка начнётся с магистрали М-34. Это значит, что горячую воду отключат в районе, ограниченном Северным Власихинским проездом, Павловским трактом, Солнечной Поляной, Взлётной, Сергея Ускова, Балтийской, Сиреневой.
Кроме того, это квартал, ограниченный улицами Сиреневая, Балтийская, Павловский тракт, Попова, Лазурная, Власихинская, Приветная, Кулундинская, Рылеева, Фурманова, Молодёжная, Партизанская, Короленко, Промышленная, Челюскинцев, Кутузова, Загородная, пер. Канатным, 6-я Нагорной, Ляпидевского, частью Змеиногорского тракта от 6-й Нагорной до городской больницы № 5 (РТП).
В конце мая у кого-то тоже отключат горячую воду?
Да. С 30 мая по 7 июня пройдут испытания магистрали М-31. Без горячего водоснабжения останутся жители Индустриального и Ленинского районов в границах Трактовой, пр. Энергетиков, Власихинской, Павловского тракта, Солнечной Поляны, Взлётной, Сергея Ускова, Балтийской, Попова, Лазурной, Павловского тракта, Ленинградской, Антона Петрова, Малахова, Гущина, Северо-Западной, Советской Армии, пер. Радлова, Транзитной.
Будут ли ещё отключения горячей воды в Барнауле?
А почему же горячую воду отключают меньше чем на две недели?
Это связано со сроками опрессовки и ремонтом участков, на которых выявят дефекты.
"В этом году опрессовка продлится девять дней, а затем в течение четырёх дней энергетики отремонтируют участки, где будут выявлены дефекты. Несколько лет назад воду отключали на 10 дней для опрессовки и на 14 дней и более – для ремонта", – рассказали в Сибирской генерирующей компании (СГК).
10:40:21 12-05-2023
То ли специально горячую воду в мае отключают на перефирии, а в центре, в июле, когда тепло?
11:43:50 12-05-2023
Гость (10:40:21 12-05-2023) То ли специально горячую воду в мае отключают на перефирии, ... Тоже всегда этот вопрос мучает , в июле гораздо проще пережить
12:38:31 12-05-2023
Гость (10:40:21 12-05-2023) То ли специально горячую воду в мае отключают на перефирии, ... Конечно, ведь в Центре живут люди более тонкой душевной организации и интеллектуальных профессий. Хорошо, что в своё время я не пожалел денег и теперь живу в Благополучном Центре!
18:34:28 14-05-2023
Гость (10:40:21 12-05-2023) То ли специально горячую воду в мае отключают на перефирии, ... Молодежную и Партизанскую тоже, хотя из центра они пока не переехали
11:53:30 12-05-2023
нормальные люди имеют водогрей
17:49:48 12-05-2023
Гость (11:53:30 12-05-2023) нормальные люди имеют водогрей... Недавно купил? Недавно стал нормальным?
15:03:42 12-05-2023
Где посмотреть до номеру дома
08:42:28 13-05-2023
Юля (15:03:42 12-05-2023) Где посмотреть до номеру дома... По карте, она чуть выше. Увеличьте её, найдите свой дом, нажмите на него и будет полная информация.
08:35:02 13-05-2023
Юля (15:03:42 12-05-2023) Где посмотреть до номеру дома... Юля, в начале статьи есть слово "ссылка", нажмите на это слово и перейдёте на ранюю статью, там есть карта. Увеличьте её, найдите свой дом, нажимаете на него и увидете даты отключения.