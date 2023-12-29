Открытие новогоднего городка на Сахарова в Барнауле состоялось. Фоторепортаж

Горожан заинтересовало мероприятие — по предварительной оценке, сегодня вечером на площади собралось не менее тысячи человек

29 декабря 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Открытие новогоднего городка состоялось на площади Сахарова в Барнауле. Именно там разместилась главная городская елка, снежные и не только фигуры и ледяной лабиринт. Как прошло мероприятие – в фоторепортаже корреспондента amic.ru.

Горожан заинтересовало мероприятие – по предварительной оценке, сегодня вечером на Сахарова собралось не менее 1000 человек. Для посетителей организовали концертную программу, жарили шашлыки и предлагали теплые напитки, а также подготовили различные развлечения.

Однако главным событием стало зажжение елки. Благодаря собравшимся барнаульцам огни на ней загорелись с первого раза.