Открытие новогоднего городка на Сахарова в Барнауле состоялось. Фоторепортаж
Горожан заинтересовало мероприятие — по предварительной оценке, сегодня вечером на площади собралось не менее тысячи человек
29 декабря 2023, 18:25, ИА Амител
Открытие новогоднего городка состоялось на площади Сахарова в Барнауле. Именно там разместилась главная городская елка, снежные и не только фигуры и ледяной лабиринт. Как прошло мероприятие – в фоторепортаже корреспондента amic.ru.
Горожан заинтересовало мероприятие – по предварительной оценке, сегодня вечером на Сахарова собралось не менее 1000 человек. Для посетителей организовали концертную программу, жарили шашлыки и предлагали теплые напитки, а также подготовили различные развлечения.
Однако главным событием стало зажжение елки. Благодаря собравшимся барнаульцам огни на ней загорелись с первого раза.
20:11:46 29-12-2023
Огни загорелись с первого раза благодаря электрику))
20:35:18 29-12-2023
всё хорошо ёлочка лабиринт итд итп но где ГОРКА у нас в Барнауле в Новоалтайске её нет уже который год а какие есть это не горка а кучка куда дели нормальные горки без них праздник не праздник площадь пустая почти что у нас что в Новоалтайске там пошли дальше в ихнем парке рядом с площадью была хорошая деревянная горка её заливали и людей много всегда было тк как сам там с детьми своими катался всё удобно и тюбинги разныхразмеров были на прокат а сейчас её снесли что за МАРАЗМ ИДИОТИЗМ КОГДА ПОЯВИТСЯ ГОРКА СНОВА И У НАС И В НОВОАЛТАЙСКЕ НА ПЛОЩАДИ И В ПАРКЕ АУ ЧИНУШИ И ДЕПУТАТИКИ ВСЕХ МАСТЕЙ КОГДА ВЕРНЁТЕ НА МЕСТО ТО ЧТО РАЗЛОМАЛИ И ОТОБРАЛИ У ДЕТЕЙ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ???🤬🤬🤬
21:23:42 29-12-2023
Надолго? С каждым годом все хуже и хуже. Помню в моем детстве огроменные горки стояли в каждом районе с открытия до проводов зимы. Всю зиму детвора каталась. А сейчас сплошное освоение денег, а не праздник для горожан.
00:06:34 30-12-2023
Гость (21:23:42 29-12-2023) Надолго? С каждым годом все хуже и хуже. Помню в моем детств... Если честно, то в моем детстве, в конце 90-х/начале 00-х на таких горках спину одноклассники дважды ломали. Вопрос в том, что следить за их состоянием никто не готов. Появятся готовые следить и делать их безопасными - вполне.
01:00:20 30-12-2023
Зачем горки? На них же травмируются, а чиновникам за это отвечать. Беспокоются за наше здоровье. И за сохранность своих табуреток. Ёлок тоже скоро тоже не будет, потому что самые отчаянные пытаются на них залезть. И опять беспокойство за нас будет. А зачем им оно надо?
01:05:43 30-12-2023
Срамота. Для электората барнаульского. В Нижневартовске сейчас на площади нефтяников такая красота и горка для детей есть. Жаль фотки нельзя показать вам.
10:57:55 30-12-2023
Вчера там были с двумя детьми. Как-то впечатление не очень. Ни красивых фигур (понятно, что снега мало и льда в этом году, но можно же было как-то по-другому украсить), ни горки. Один ледяной дракон, Дед Мороз из снега и страшненькая Снегурочка. Из развлечений только ледяной лабиринт и карусели из парка. Зато куча киосков с едой и сувенирами. Скукота... На Мало-Тобольской и то лучше!
14:51:48 30-12-2023
Мда-уж. Убогенько, что сказать.
20:53:27 03-01-2024
Удивление от стоимости прокатить ребенка на санях с лошадками!! Вдумайтесь- 500 руб с человека, наш вопрос владельцам лошадок - а с ребенка 2 лет сколько - ответ убил- 500!! То есть 1000 руб за удовольствие детской деревней русской забавы 1000 руб за 10 минут катаний. Лошадки стоят меркнут. Вопрос к руководству города- кто осуществляет контроль за ценами на этом празднике??