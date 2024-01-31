Открытое горение в административном здании в Барнауле ликвидировали
Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров
31 января 2024, 18:35, ИА Амител
Пожарные ликвидировали открытое горение в здании по улице Эмилии Алексеевой. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.
Пожар произошел в одноэтажном административном здании. Люди из опасной зоны вышли – никто не пострадал. Из горящего здания также удалось эвакуировать пять газовых баллонов.
Причина происшествия пока неизвестна. Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, что ранее 31 января пожар произошел в торговом центре "Вавилон" на проспекте Красноармейском в Барнауле. Загорелись личные вещи в солярии. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
10:39:29 01-02-2024
Загорелись личные вещи в солярии./// Личные вещи- они такие. Опасные. В любой момент загораются. Или всё-таки в личных вещах лежал вейп?