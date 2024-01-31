Пожар произошел в барнаульском торговом центре "Вавилон"
На месте работают 46 человек личного состава МЧС
31 января 2024, 13:55, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Пожар произошел в торговом центре "Вавилон" на проспекте Красноармейском в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Спасатели уточнили, что загорелись личные вещи в солярии. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Из здания эвакуировали 98 человек. На месте работают 46 человек личного состава МЧС и девять автоцистерн.
Предварительно, пострадавших нет.
Эксперты установят причины случившегося.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в Барнауле сгорел частный дом.
14:16:41 31-01-2024
В солярии какую то курицу жарили жарили, что она подгорать начала и задымилась.