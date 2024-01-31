Пожар произошел в барнаульском торговом центре "Вавилон"

На месте работают 46 человек личного состава МЧС

31 января 2024, 13:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Пожар произошел в торговом центре "Вавилон" на проспекте Красноармейском в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Спасатели уточнили, что загорелись личные вещи в солярии. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 98 человек. На месте работают 46 человек личного состава МЧС и девять автоцистерн.

Предварительно, пострадавших нет.

Эксперты установят причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Барнауле сгорел частный дом.