Откуда в квитанциях управляющей компании перерасчет по ОДН за свет?

Управляющая компания выставила жильцам счёт за "электроснабжение СОИ", спустя два года

21 февраля 2023, 08:01, ИА Амител

Счёт за ЖКХ / Фото: amic.ru

"Откуда долг?" – с таким вопросом во время очередной онлайн-конференции к специалистам Барнаульской горэлектросети обратился читатель amic.ru.

"Я живу в доме на ул. Г. Исакова, управляющая компания ООО "ДЕЗ-2". В декабре пришёл перерасчёт за услугу "электроэнергия СОИ" на 300 рублей. Позвонил в управляшку, они ничего пояснить не смогли и направили в горсеть. Откуда долг? Я всегда оплачивал все свои начисления вовремя!"



Разъяснения БГЭС:

– Управляющая компания была обязана заключить договор с АО "Барнаульская горэлектросеть". И пока такого договора не было, наша компания самостоятельно начисляла в домах ООО "ДЕЗ-2" – услугу "Электроснабжение на ОДН". Однако после вынесения предостережения инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края данная практика прекращена. С августа 2020 года Барнаульская горэлектросеть не начисляет ОДН в ваших домах, передав данную функцию управляющей компании.



Начисления за период с августа по ноябрь 2020 года были переданы в ООО "ДЕЗ-2", а суммы, которые за данный период жители оплатили в АО "Барнаульская горэлектросеть" остались на их лицевых счетах. Об этом жильцов многократно уведомляли в квитанциях и на досках объявлений, предлагая вернуть деньги или зачислить их в счёт погашения платы за электричество в квартирах. В сентябре 2022 года все остатки были перенесены в счёт оплаты за потреблённую электроэнергию (произведена операция сальдирования).



Нам известно, что ООО "ДЕЗ-2" выставил жильцам к оплате потребление "электроэнергии на СОИ" за период с августа по ноябрь 2020 года только спустя два года, в квитанциях за декабрь 2022 года. Вероятно, именно по этой причине вам произведён перерасчёт. Мы советуем обратиться с вопросами по начислениям в управляющую компанию.

Обслуживание общедомового имущества – обязанность управляющих компаний и ТСЖ. Это касается в том числе приобретения электричества. В квитанциях УК услуга называется "Электроснабжение СОИ". Поправки в Жилищный кодекс РФ были внесены ещё 1 января 2017 года (ФЗ № 176). Однако не все УК и ТСЖ поспешили забрать услугу "ОДН" у энергоснабжающей компании, чтобы начислять её в своих квитанциях. Ситуация менялась только после принудительного заключения договоров и вынесения соответствующего предостережения от жилищной инспекции. Так произошло и с ДЕЗ-2. Собственники от такой ротации не пострадали, суммы в квитанциях те же, изменился только поставщик, – объяснили в БГЭС.