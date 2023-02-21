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Откуда в квитанциях управляющей компании перерасчет по ОДН за свет?

Управляющая компания выставила жильцам счёт за "электроснабжение СОИ", спустя два года

21 февраля 2023, 08:01, ИА Амител

Счёт за ЖКХ / Фото: amic.ru
Счёт за ЖКХ / Фото: amic.ru

"Откуда долг?" – с таким вопросом во время очередной онлайн-конференции к специалистам Барнаульской горэлектросети обратился читатель amic.ru. 

"Я живу в доме на ул. Г. Исакова, управляющая компания ООО "ДЕЗ-2". В декабре пришёл перерасчёт за услугу "электроэнергия СОИ" на 300 рублей. Позвонил в управляшку, они ничего пояснить не смогли и направили в горсеть. Откуда долг? Я всегда оплачивал все свои начисления вовремя!"


Разъяснения БГЭС:

– Управляющая компания была обязана заключить договор с АО "Барнаульская горэлектросеть". И пока такого договора не было, наша компания самостоятельно начисляла в домах ООО "ДЕЗ-2" – услугу "Электроснабжение на ОДН". Однако после вынесения предостережения инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края данная практика прекращена. С августа 2020 года Барнаульская горэлектросеть не начисляет ОДН в ваших домах, передав данную функцию управляющей компании.

Начисления за период с августа по ноябрь 2020 года были переданы в ООО "ДЕЗ-2", а суммы, которые за данный период жители оплатили в АО "Барнаульская горэлектросеть" остались на их лицевых счетах. Об этом жильцов многократно уведомляли в квитанциях и на досках объявлений, предлагая вернуть деньги или зачислить их в счёт погашения платы за электричество в квартирах. В сентябре 2022 года все остатки были перенесены в счёт оплаты за потреблённую электроэнергию (произведена операция сальдирования).

Нам известно, что ООО "ДЕЗ-2" выставил жильцам к оплате потребление "электроэнергии на СОИ" за период с августа по ноябрь 2020 года только спустя два года, в квитанциях за декабрь 2022 года. Вероятно, именно по этой причине вам произведён перерасчёт. Мы советуем обратиться с вопросами по начислениям в управляющую компанию.

Обслуживание общедомового имущества – обязанность управляющих компаний и ТСЖ. Это касается в том числе приобретения электричества. В квитанциях УК услуга называется "Электроснабжение СОИ". Поправки в Жилищный кодекс РФ были внесены ещё 1 января 2017 года (ФЗ № 176). Однако не все УК и ТСЖ поспешили забрать услугу "ОДН" у энергоснабжающей компании, чтобы начислять её в своих квитанциях. Ситуация менялась только после принудительного заключения договоров и вынесения соответствующего предостережения от жилищной инспекции. Так произошло и с ДЕЗ-2. Собственники от такой ротации не пострадали, суммы в квитанциях те же, изменился только поставщик, – объяснили в БГЭС.

Работа электриков / Фото: БГЭС

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НОВОСТИБарнаул

Комментарии 14

  • класс- даешь перерасчет за 5-10-15 лет!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Просто не оплачивайте эти суммы.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно все кто говорит не оплачивайте реально не оплачивают, или в инете только храбрецы.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Если Вы не оплачиваете эти непонятные суммы, то управляшка в суде при взыскании еще должна доказать законность перерасчетов. Плюс еще надо смотреть срок исковой давности
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Конечно не оплачиваю непонятные доначисления от бгэс. И СУБСИДИЮ ПОЛУЧАЮ, ТАК КАК СЕЙЧАС ЕЁ МОЖНО ОФОРМИТЬ С ДОЛГАМИ.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Суды все сейчас потакают УК вернее все долги утверждают и сразу на списание с карт, пенсий и пр.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • УК подают в суды заявления о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности за ЖКУ. В этом случае судебное заседание не проводится, мировой судья выносит судебный приказ, который после вступления в законную силу направляется на исполнение. Суды извещают граждан о поступлении заявления и вынесении соответствующего судебного приказа. Если не заглядывать в почтовый ящик - может и прилететь...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Если в суд придете и заявите об истечении срока исковой давности, судья не сможет "потакать" УКомпании. Вообще, не бойтесь, нанимайте адвокатов, отсуживайте своё, выигрывайте дело. Коммунальщикам придется заплатить за вашего юриста, госпошлину.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, сроки исковой давности по таким спорам 3 года. Так что укашка успела
    21 февраля, Гость   Ответить
  • нанимайте адвокатов, отсуживайте своё, - а га на тысячу/две долга все побегут нанимать адвокатов
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Да, суды проходят без собственников, спишут когда узнаете что приставы заблокировали карты.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • И за все спасибо Мишустину, именно он отменил норматив по "СОИ электроэнергия", теперь все потери ложатся на жителей, а виновных не найдешь, но ведь мы все собственники и несем бремя ответственности за общедомовое имущество. Спасибо за решение о полной передаче начисления СОИ по электроэнергии на управляющие компании. но дело в том, что фактически БГЭС так их и начисляет, только предоставляют сведения на месяц позже, а не месяц в месяц.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Триста рублей, это мелочь в Саратовской области, г. Энгельс УК Меготех выставила жителем квитанции за СОИ в 3500руб. и не считает того что жильцы в прошлые года оплачивали ОДН или СОИ круглый год
    21 февраля, Гость   Ответить
  • нанимайте адвокатов, отсуживайте своё, - а га на тысячу/две долга все побегут нанимать адвокатов 3 часа назад, Гость Ответить----------- а что такого? Найми и пусть ходит по судам. Потом управляшку через суд заставят выплатить судебные расходы, услуги адвоката. Дело принципа. Если тебе присудили ни за что по приказу. Судья ведь разбираться сразу не будет. Подала иск управляшка - вот тебе приказ. Такой закон, такую волю дали депутаты коммунальщикам. не согласен - отменяй. Может, тогда они пойдут в районный суд. Тут и пригодится адвокат.
    21 февраля, Гость   Ответить
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