Откуда взялся ОДН 180 рублей? Ответы БГЭС на острые вопросы читателей amic

Ответ БГЭС: Многие садоводы, желая побыстрее покинуть своё СНТ, сталкиваются с рядом заблуждений. Самое распространённое из них касается техприсоединения к электросетям. Потребители полагают, что, обратившись в сетевую компанию, к их дому построят собственную линию электропередачи. Это не так. Технологическое присоединение носит однократный характер. Это обязательное требование федерального закона № 35 "Об электроэнергетике" (часть 1, статья 26). Именно по этой причине вас оставят присоединённым к электросетям садоводства и новую (вторую) электролинию для вас не построят.

Разница будет лишь в том, что на ближайшей к вашему участку опоре разместят прибор учёта. По нему вы будете платить за электроэнергию уже не в СНТ, а напрямую в Барнаульскую горэлектросеть. Затем БГЭС вычтет ваше потребление из показаний прибора учёта садоводства. Таким образом, вы получаете лишь опосредованное техприсоединение к городским электросетям.

Принцип прост. Как и в многоквартирном доме, где есть общий прибор учёта и счётчики на квартиры и нежилые помещения, а также коллективная ответственность всех собственников за содержание общего имущества, в том числе внутридомовых электрических сетей. Так же и в случае с садоводствами. У вас останется общий прибор учёта садоводства и отдельный прибор учёта на ваш дом, а также останется общее имущество, которое принадлежит всем членам садоводства. Переход на прямой договор с горэлектросетью не освободит вас от обязанности оплачивать обслуживание электросетей садоводства.

Кроме этого, пока у вас не заключён договор с гарантирующим поставщиком (в Барнауле это Барнаульская горэлектросеть), садоводство применяет для расчёта тариф для садоводческих некоммерческих товариществ – 3,98 рубля за киловатт-час. Как только между вами и энергокомпанией будет заключён договор, тариф изменится. Вы начнёте платить по тарифу для городского населения – 5,10 руб./кВт⋅ч, если вы не проживаете на территории, относящейся к сельской местности.

Если данные обстоятельства не смущают и кажутся вполне приемлемыми, обратитесь с заявкой на технологическое присоединение в ООО "Барнаульская сетевая компания". Это можно сделать очно по адресу: ул. Деповская, 19, или подать заявку в Личном кабинете на сайте https://bsk22.ru/