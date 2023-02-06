Откуда взялся ОДН 180 рублей? Ответы БГЭС на острые вопросы читателей amic
Через портал amic.ru специалисты Барнаульской горэлектросети решают проблемы своих абонентов
06 февраля 2023, 07:01, ИА Амител
Знают ли в БГЭС антимонопольное законодательство, откуда взялся ОДН на "180 рублей" с квартиры и можно ли отключиться от электросетей садоводства – эти и другие вопросы поступили специалистам Барнаульской горэлектросети через портал amic.ru. Напомним, сбор вопросов проходил 31 января. Сегодня мы публикуем подробные ответы экспертов.
Вопрос: Стоит автоматический прибор учёта. Почему второй месяц выставляют показания по среднему? Почему БЭГС просит платить за услуги, которые не предоставлены? Знакома ли организация с антимонопольным законодательством?
Вы пишете, что второй месяц вам выставляют показания по среднему. Данная система расчётов применяется, когда абонент не сообщил ежемесячный фактический расход электроэнергии, не передал показания. Вы можете это сделать в любой день текущего месяца – с 1 по 25 число. Ваши показания примут к расчётам и сумму скорректируют в квитанции за февраль. Все способы передачи показаний есть на нашем сайте.
Вопрос: ОДН на квартиру насчитали 180 рублей. Умножаем на 90 (количество квартир) и получается с одного дома 16 200 рублей. Это как? Должников по свету нет, в подъезде свет не везде горит.
Если речь всё-таки об ОДН и вы совершенно правильно назвали оказываемую вам услугу, напишите заявление в БГЭС с просьбой объяснить начисления. Для этого не нужно приходить в наш офис. Направьте заявление в Личном кабинете БГЭС на сайте www.bges.ru или через мобильное приложение в разделе "Обращение".
Вопрос: Дом в садоводстве в Барнауле. Председатель назначил тариф за свет 4,60: якобы мы должны оплачивать потери в электросетях садоводства. Хочу подключиться к городским электросетям. Как это сделать, и сколько тогда я буду платить за свет?
Ответ БГЭС: Многие садоводы, желая побыстрее покинуть своё СНТ, сталкиваются с рядом заблуждений. Самое распространённое из них касается техприсоединения к электросетям. Потребители полагают, что, обратившись в сетевую компанию, к их дому построят собственную линию электропередачи. Это не так. Технологическое присоединение носит однократный характер. Это обязательное требование федерального закона № 35 "Об электроэнергетике" (часть 1, статья 26). Именно по этой причине вас оставят присоединённым к электросетям садоводства и новую (вторую) электролинию для вас не построят.
Разница будет лишь в том, что на ближайшей к вашему участку опоре разместят прибор учёта. По нему вы будете платить за электроэнергию уже не в СНТ, а напрямую в Барнаульскую горэлектросеть. Затем БГЭС вычтет ваше потребление из показаний прибора учёта садоводства. Таким образом, вы получаете лишь опосредованное техприсоединение к городским электросетям.
Принцип прост. Как и в многоквартирном доме, где есть общий прибор учёта и счётчики на квартиры и нежилые помещения, а также коллективная ответственность всех собственников за содержание общего имущества, в том числе внутридомовых электрических сетей. Так же и в случае с садоводствами. У вас останется общий прибор учёта садоводства и отдельный прибор учёта на ваш дом, а также останется общее имущество, которое принадлежит всем членам садоводства. Переход на прямой договор с горэлектросетью не освободит вас от обязанности оплачивать обслуживание электросетей садоводства.
Кроме этого, пока у вас не заключён договор с гарантирующим поставщиком (в Барнауле это Барнаульская горэлектросеть), садоводство применяет для расчёта тариф для садоводческих некоммерческих товариществ – 3,98 рубля за киловатт-час. Как только между вами и энергокомпанией будет заключён договор, тариф изменится. Вы начнёте платить по тарифу для городского населения – 5,10 руб./кВт⋅ч, если вы не проживаете на территории, относящейся к сельской местности.
Если данные обстоятельства не смущают и кажутся вполне приемлемыми, обратитесь с заявкой на технологическое присоединение в ООО "Барнаульская сетевая компания". Это можно сделать очно по адресу: ул. Деповская, 19, или подать заявку в Личном кабинете на сайте https://bsk22.ru/
Вопрос: живу в доме на Исакова, управляющая компания "ДЕЗ-2". В декабре пришёл перерасчёт за услугу 2электроэнергия СОИ" на 300 рублей. Позвонил в УК, они ничего пояснить не смогли и направили в горсеть. Откуда долг? Я оплачивал все свои начисления вовремя.
Ваша управляющая компания была обязана заключить соответствующий договор с АО "Барнаульская горэлектросеть". И пока такого договора не было, наша компания самостоятельно начисляла в домах ООО "ДЕЗ-2" услугу "Электроснабжение на ОДН". Однако после вынесения предостережения Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края данная практика прекращена. С августа 2020 года Барнаульская горэлектросеть не начисляет ОДН в ваших домах, передав данную функцию управляющей компании.
Начисления за период с августа по ноябрь 2020 года были переданы в ООО "ДЕЗ-2", а суммы, которые за данный период жители оплатили в АО "Барнаульская горэлектросеть" остались на их лицевых счетах. Об этом жильцов многократно уведомляли в квитанциях и на досках объявлений, предлагая вернуть деньги или зачислить их в счёт погашения платы за электричество в квартирах. В сентябре 2022 года все остатки были перенесены в счёт оплаты за потреблённую электроэнергию (произведена операция сальдирования).
Нам известно, что ООО "ДЕЗ-2" выставил жильцам к оплате потребление "электроэнергии на СОИ" за период с августа по ноябрь 2020 года только спустя два года, в квитанциях за декабрь 2022 года. Вероятно, именно по этой причине вам произведён перерасчёт. Мы советуем обратиться с вопросами по начислениям в управляющую компанию.
Вопрос: с чем связано увеличение размера оплаты электроэнергии СОИ за двухкомнатную квартиру 43,7 кв.м? Оплата за январь увеличилась в два раза. Объясните порядок начисления "электроэнергии на СОИ"?
Что касается общего порядка начислений за услугу "электроэнергия на СОИ", он следующий: между Барнаульской горэлектросетью и вашей управляющей компанией заключён договор. Согласно его условиям, БГЭС ежемесячно выставляет УК счёт на оплату. Он формируется по простой формуле: показания общедомового прибора учёта минус объём потребления электроэнергии в квартирах и нежилых помещениях. Данная разница распределяется по всем собственникам в доме в виде услуги "электроэнергия на СОИ" пропорционально площади их недвижимости. Так, собственники трёхкомнатной квартиры будут платить больше, чем собственники однокомнатной.
Раньше общедомовое потребление электроэнергии ограничивалось нормативом. Закон изменили, и с 1 сентября вступили в силу поправки в Жилищный кодекс (постановлением правительства № 92 от 03.02.2022). Теперь "КР на СОИ" оплачивается собственниками в полном объёме. Фактическое потребление "КР на СОИ" может оплачиваться ежемесячно, если такое решение принято на общем собрании, или на основании перерасчёта, который управляющая компания обязана проводить один раз в год.
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