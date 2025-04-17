НОВОСТИОбщество

Откуда взялась норма "десять тысяч шагов в день" и правда ли, что это совсем не полезно?

Многие, кто увлекается ЗОЖ, убеждены: не прошагав столько, они не получат никакой пользы

17 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

О заветных десяти тысячах шагов сегодня, наверное, знает каждый. Считается, что именно столько нужно проходить ежедневно, чтобы и похудеть, и продлить свою жизнь. А многие, кто только начинает увлекаться здоровым образом жизни, сильно переживают, если "не дошагали" необходимое количество. Мол, тогда и эффекта вся прогулка иметь не будет. 

Впрочем, в последние годы появилось и обратное мнение. Все чаще звучат разговоры о том, что польза от десяти тысяч шагов – это миф. А некоторые даже убеждены, что проходить столько за день – это вредно.

О том, откуда взялась эта норма и действительно ли она полезна (или вредна), – в нашем материале.

1

Обязательно ли проходить десять тысяч шагов в день, чтобы не толстеть и быть здоровым?

Доказательств, что только десять тысяч шагов помогут держать организм в тонусе, нет. Более того, в последние годы по всему миру провели сразу несколько крупных исследований на эту тему.
Большинство ученых, которые занимались анализом и проверкой, пришли к выводу – ходить можно и меньше. Причем в оптимальном количестве исследователи не сошлись: кто-то указывал, что нужно меньше пяти тысяч, а кто-то – что не меньше восьми-девяти тысяч. В любом случае, зависимость пользы от заветных десяти тысяч не обнаружил никто.
Общий анализ 15 самых серьезных исследований на эту тему был опубликован в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet. Авторы пришли к выводу, что людям старше 60 лет хватит и шести тысяч шагов, чтобы продлить себе здоровую жизнь. А тем, кто моложе, может быть достаточно восьми тысяч. Исследователи подчеркивали, что все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека и интенсивности ходьбы – норма в десять тысяч шагов априори не может быть одинаково эффективной для всех.
2

Тогда откуда взялась норма десять тысяч шагов?

Как это не раз бывало в истории, миф о необходимом количестве шагов появился из-за маркетинговой уловки. В 60-е японская компания Yamasa Tokei Keiki выпустила первый в мире запатентованный шагомер. Устройство было похоже на карманные часы: циферблат и две стрелки. Большая показывала сотни пройденных шагов, а маленькая – тысячи. Полный круг составлял как раз десять тысяч шагов, после чего устройство начинало новый отсчет. 
Само устройство получило название Manpo-kei, что на японском означает "счетчик десяти тысяч шагов". А иероглиф, обозначающий "10000", внешне напоминает шагающего человечка. В общем, вся маркетинговая стратегия компании была построена на заветных десяти тысячах шагов. Отсюда у японцев и появилось убеждение, что такое количество – это необходимая норма, чтобы оставаться здоровым. А уже спустя десятилетия "тренд" добрался и до остального мира. 
3

Значит, проходить десять тысяч шагов день – это вредно для здоровья?

Вовсе нет. Ни ученые, ни врачи не спорят с тем, что ходьба и активный образ жизни – это очень полезно для всего организма. Например, пешие прогулки укрепляют сердце и сосуды, а также снижают риск развития сахарного диабета. Помогают они и в борьбе с лишним весом, но тут обязательно нужно подключать правильное питание. 
Более того, это отличное противотревожное средство – доказано, что физические нагрузки улучшают настроение и помогают справляться со стрессом.
Но если уж вы решили шагать, то стоит внимательно подойти к вопросу и трезво оценить свои возможности. Если вы раньше вели малоподвижный образ жизни, а затем вдруг решили стать активным, начинать нужно постепенно. Перегрузки чреваты серьезными травмами. И это не редкость, рассказывал "АиФ" врач-травматолог Вадим Пархалин.
"Чаще всего бывают растяжения, надрывы или даже разрывы связок. В первую очередь страдают связки в области голеностопного сустава, особенно ахиллово сухожилие. Сюда приходится основная нагрузка при ходьбе. Рвется там, где тонко", – цитирует специалиста изданиеЛюди с хроническими заболеваниями рискуют усугубить свое состояние, если будут мучить себя, изо всех сил стараясь нашагать заветные десять тысяч. В этом случае сначала нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом – он подскажет, какую нагрузку вы можете себе позволить.
4

Так сколько тысяч шагов нужно проходить в день, чтобы быть здоровым?

Врачи советуют вообще не измерять свою физическую активность в шагах. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым ходить в общей сложности от 150 до 300 минут в неделю. Но при этом прогулки должны быть регулярными – не реже пяти раз в неделю. Если же вы двигаетесь в интенсивном темпе, будет достаточно и 75-150 минут в неделю.
И не нужно зацикливаться только на ходьбе. Это самый простой и доступный способ вести активный образ жизни, но далеко не единственный: например, плавание или аэробика тоже будут очень полезными для состояния организма. Так что если вы не получаете удовольствия от пеших прогулок, можете подобрать себе другую активность.
5

Как правильно ходить пешком, чтобы это было полезно для организма?

Главное – не зацикливайтесь на цифрах и учитывайте свое самочувствие.
  • Не ходите чересчур много. Если вы чувствуете дискомфорт в ногах, заканчивайте прогулку. В противном случае вы можете повредить связки и суставы;
  • не увеличивайте нагрузку резко, если не находитесь в приличной физической форме. Начинать лучше с малого, постепенно увеличивая длительность прогулки;
  • если у вас есть хроническое заболевание, не бросайтесь совершать подвиги без консультации с врачом;
  • выбирайте подходящую обувь. Длительная прогулка в неудобных ботинках закончится проблемами с суставами;
  • учитывайте фактор погоды. Если на улице стоит жара, длительная прогулка может привести к тепловому удару;
  • двигайтесь в комфортном для себя темпе. Вы не должны задыхаться во время прогулки. 
Диспансеризация, медицинский осмотр / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Это не МРТ всего тела". Почему на диспансеризации мало обследований, но она спасает жизни

Медики выявляют болезни, о наличии которых люди даже не подозревали, говорит главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова
НОВОСТИОбщество

Здоровье

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

09:06:01 17-04-2025

ну дебилеет человеческая цивилизация, смысл в этом разбираться.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:10 17-04-2025

Движение - жизнь! Но без фанатизма только)

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:00 17-04-2025

не понимаю эти шаги, вот километры для меня понятная мера расстояния

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:19 17-04-2025

Гость (12:02:00 17-04-2025) не понимаю эти шаги, вот километры для меня понятная мера ра... Средний шаг 70 см.
Вот и переводи.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:55 17-04-2025

Вообще-то это локомоция - телодвижение равное одному шагу.
В учебнике физкультуры за 1967 (или 76) год об этом хорошо написано. И про это и про ДЮСШ...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:06 17-04-2025

За последние 4 дня отшагал 66 км. Хорошо или плохо - хз. Худеть не худею, да и задачи такой нет. Продлить жизнь - сомнительно, в конце седьмого десятка здоровых уже не бывает. Просто мне интересно видеть новые места. А иногда не новые, но меняющиеся. Интересно катать на велосипеде - и быстрее, и дальше. Скорее б уже настоящее тепло.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:08 17-04-2025

15 лет подряд хожу не 10 000 шагов в день. а минимум 10 000 метров = 10 км в день. Это примерно 20 000 шагов.
Что меня подвигнуло к этому спросите Вы.
1. Грыжа межпозвоночная и две протрузии в нижнем отделе позвоночника. В 2001 году так прихватило, что полгода был лежачий. Три больницы прошел и нигде не могли на ноги поднять.
Сказали без операции не встану. Встал и начал ходить сначала с костылями, потом с палкой. Потом просто ходить.
2. В 2010 году случился у меня геморрагический инсульт. Обычно от него в течении суток- несколько дней умирают. Но я не сдавался и через полтора месяца дома оказался. Врачи в шоке что я до сих пор живой. 15 лет прошло.
А я стал просто больше ходить.
С Челюскинцев до площади Октября и обратно до Прудских запросто с заходом в разные места в городе в любую погоду.
Советую все кто хочет жить. Ходите больше.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:04:34 17-04-2025

Гость (17:21:08 17-04-2025) 15 лет подряд хожу не 10 000 шагов в день. а минимум 10 000 ... А я всё думаю - кто это ходит каждый день от прудских до октября...!? с заходом в разные...!
От инсульта не умирают, если в первые три часа...

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:15 17-04-2025

Гость (17:21:08 17-04-2025) С Челюскинцев до площади Октября и обратно до Прудских запросто с заходом в разные места в городе в любую погоду.На Силикатный или Южный с Казенкой захаживали? Если нет, то все ваши стоптанные, по локоть, тапочки можно было сразу выкинуть еще в магазине.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей

Умер поэт Евгений Клюев
13 часов назад  1

Все новости

Новости партнеров