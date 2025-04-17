Многие, кто увлекается ЗОЖ, убеждены: не прошагав столько, они не получат никакой пользы
О заветных десяти тысячах шагов сегодня, наверное, знает каждый. Считается, что именно столько нужно проходить ежедневно, чтобы и похудеть, и продлить свою жизнь. А многие, кто только начинает увлекаться здоровым образом жизни, сильно переживают, если "не дошагали" необходимое количество. Мол, тогда и эффекта вся прогулка иметь не будет.
Впрочем, в последние годы появилось и обратное мнение. Все чаще звучат разговоры о том, что польза от десяти тысяч шагов – это миф. А некоторые даже убеждены, что проходить столько за день – это вредно.
О том, откуда взялась эта норма и действительно ли она полезна (или вредна), – в нашем материале.
Обязательно ли проходить десять тысяч шагов в день, чтобы не толстеть и быть здоровым?
Доказательств, что только десять тысяч шагов помогут держать организм в тонусе, нет. Более того, в последние годы по всему миру провели сразу несколько крупных исследований на эту тему.
Большинство ученых, которые занимались анализом и проверкой, пришли к выводу – ходить можно и меньше. Причем в оптимальном количестве исследователи не сошлись: кто-то указывал, что нужно меньше пяти тысяч, а кто-то – что не меньше восьми-девяти тысяч. В любом случае, зависимость пользы от заветных десяти тысяч не обнаружил никто.
Общий анализ 15 самых серьезных исследований на эту тему был опубликован в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet
. Авторы пришли к выводу, что людям старше 60 лет хватит и шести тысяч шагов, чтобы продлить себе здоровую жизнь. А тем, кто моложе, может быть достаточно восьми тысяч. Исследователи подчеркивали, что все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека и интенсивности ходьбы – норма в десять тысяч шагов априори не может быть одинаково эффективной для всех.
Тогда откуда взялась норма десять тысяч шагов?
Как это не раз бывало в истории, миф о необходимом количестве шагов появился из-за маркетинговой уловки. В 60-е японская компания Yamasa Tokei Keiki выпустила первый в мире запатентованный шагомер. Устройство было похоже на карманные часы: циферблат и две стрелки. Большая показывала сотни пройденных шагов, а маленькая – тысячи. Полный круг составлял как раз десять тысяч шагов, после чего устройство начинало новый отсчет.
Само устройство получило название Manpo-kei, что на японском означает "счетчик десяти тысяч шагов". А иероглиф, обозначающий "10000", внешне напоминает шагающего человечка. В общем, вся маркетинговая стратегия компании была построена на заветных десяти тысячах шагов. Отсюда у японцев и появилось убеждение, что такое количество – это необходимая норма, чтобы оставаться здоровым. А уже спустя десятилетия "тренд" добрался и до остального мира.
Значит, проходить десять тысяч шагов день – это вредно для здоровья?
Вовсе нет. Ни ученые, ни врачи не спорят с тем, что ходьба и активный образ жизни – это очень полезно для всего организма. Например, пешие прогулки укрепляют сердце и сосуды, а также снижают риск развития сахарного диабета. Помогают они и в борьбе с лишним весом, но тут обязательно нужно подключать правильное питание.
Более того, это отличное противотревожное средство – доказано, что физические нагрузки улучшают настроение и помогают справляться со стрессом.
Но если уж вы решили шагать, то стоит внимательно подойти к вопросу и трезво оценить свои возможности. Если вы раньше вели малоподвижный образ жизни, а затем вдруг решили стать активным, начинать нужно постепенно. Перегрузки чреваты серьезными травмами. И это не редкость, рассказывал "АиФ"
врач-травматолог Вадим Пархалин.
"Чаще всего бывают растяжения, надрывы или даже разрывы связок. В первую очередь страдают связки в области голеностопного сустава, особенно ахиллово сухожилие. Сюда приходится основная нагрузка при ходьбе. Рвется там, где тонко", – цитирует специалиста издание.
Люди с хроническими заболеваниями рискуют усугубить свое состояние, если будут мучить себя, изо всех сил стараясь нашагать заветные десять тысяч. В этом случае сначала нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом – он подскажет, какую нагрузку вы можете себе позволить.
Так сколько тысяч шагов нужно проходить в день, чтобы быть здоровым?
Врачи советуют вообще не измерять свою физическую активность в шагах. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым ходить в общей сложности от 150 до 300 минут в неделю. Но при этом прогулки должны быть регулярными – не реже пяти раз в неделю. Если же вы двигаетесь в интенсивном темпе, будет достаточно и 75-150 минут в неделю.
И не нужно зацикливаться только на ходьбе. Это самый простой и доступный способ вести активный образ жизни, но далеко не единственный: например, плавание или аэробика тоже будут очень полезными для состояния организма. Так что если вы не получаете удовольствия от пеших прогулок, можете подобрать себе другую активность.
Как правильно ходить пешком, чтобы это было полезно для организма?
Главное – не зацикливайтесь на цифрах и учитывайте свое самочувствие.
- Не ходите чересчур много. Если вы чувствуете дискомфорт в ногах, заканчивайте прогулку. В противном случае вы можете повредить связки и суставы;
- не увеличивайте нагрузку резко, если не находитесь в приличной физической форме. Начинать лучше с малого, постепенно увеличивая длительность прогулки;
- если у вас есть хроническое заболевание, не бросайтесь совершать подвиги без консультации с врачом;
- выбирайте подходящую обувь. Длительная прогулка в неудобных ботинках закончится проблемами с суставами;
- учитывайте фактор погоды. Если на улице стоит жара, длительная прогулка может привести к тепловому удару;
- двигайтесь в комфортном для себя темпе. Вы не должны задыхаться во время прогулки.
09:06:01 17-04-2025
ну дебилеет человеческая цивилизация, смысл в этом разбираться.
11:04:10 17-04-2025
Движение - жизнь! Но без фанатизма только)
12:02:00 17-04-2025
не понимаю эти шаги, вот километры для меня понятная мера расстояния
13:01:19 17-04-2025
Гость (12:02:00 17-04-2025) не понимаю эти шаги, вот километры для меня понятная мера ра... Средний шаг 70 см.
Вот и переводи.
13:03:55 17-04-2025
Вообще-то это локомоция - телодвижение равное одному шагу.
В учебнике физкультуры за 1967 (или 76) год об этом хорошо написано. И про это и про ДЮСШ...
16:42:06 17-04-2025
За последние 4 дня отшагал 66 км. Хорошо или плохо - хз. Худеть не худею, да и задачи такой нет. Продлить жизнь - сомнительно, в конце седьмого десятка здоровых уже не бывает. Просто мне интересно видеть новые места. А иногда не новые, но меняющиеся. Интересно катать на велосипеде - и быстрее, и дальше. Скорее б уже настоящее тепло.
17:21:08 17-04-2025
15 лет подряд хожу не 10 000 шагов в день. а минимум 10 000 метров = 10 км в день. Это примерно 20 000 шагов.
Что меня подвигнуло к этому спросите Вы.
1. Грыжа межпозвоночная и две протрузии в нижнем отделе позвоночника. В 2001 году так прихватило, что полгода был лежачий. Три больницы прошел и нигде не могли на ноги поднять.
Сказали без операции не встану. Встал и начал ходить сначала с костылями, потом с палкой. Потом просто ходить.
2. В 2010 году случился у меня геморрагический инсульт. Обычно от него в течении суток- несколько дней умирают. Но я не сдавался и через полтора месяца дома оказался. Врачи в шоке что я до сих пор живой. 15 лет прошло.
А я стал просто больше ходить.
С Челюскинцев до площади Октября и обратно до Прудских запросто с заходом в разные места в городе в любую погоду.
Советую все кто хочет жить. Ходите больше.
18:04:34 17-04-2025
Гость (17:21:08 17-04-2025) 15 лет подряд хожу не 10 000 шагов в день. а минимум 10 000 ... А я всё думаю - кто это ходит каждый день от прудских до октября...!? с заходом в разные...!
От инсульта не умирают, если в первые три часа...
18:39:15 17-04-2025
Гость (17:21:08 17-04-2025) С Челюскинцев до площади Октября и обратно до Прудских запросто с заходом в разные места в городе в любую погоду.На Силикатный или Южный с Казенкой захаживали? Если нет, то все ваши стоптанные, по локоть, тапочки можно было сразу выкинуть еще в магазине.