Многие, кто увлекается ЗОЖ, убеждены: не прошагав столько, они не получат никакой пользы

17 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

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О заветных десяти тысячах шагов сегодня, наверное, знает каждый. Считается, что именно столько нужно проходить ежедневно, чтобы и похудеть, и продлить свою жизнь. А многие, кто только начинает увлекаться здоровым образом жизни, сильно переживают, если "не дошагали" необходимое количество. Мол, тогда и эффекта вся прогулка иметь не будет.

Впрочем, в последние годы появилось и обратное мнение. Все чаще звучат разговоры о том, что польза от десяти тысяч шагов – это миф. А некоторые даже убеждены, что проходить столько за день – это вредно.

О том, откуда взялась эта норма и действительно ли она полезна (или вредна), – в нашем материале.

1 Обязательно ли проходить десять тысяч шагов в день, чтобы не толстеть и быть здоровым? Доказательств, что только десять тысяч шагов помогут держать организм в тонусе, нет. Более того, в последние годы по всему миру провели сразу несколько крупных исследований на эту тему. Большинство ученых, которые занимались анализом и проверкой, пришли к выводу – ходить можно и меньше. Причем в оптимальном количестве исследователи не сошлись: кто-то указывал, что нужно меньше пяти тысяч, а кто-то – что не меньше восьми-девяти тысяч. В любом случае, зависимость пользы от заветных десяти тысяч не обнаружил никто. Общий анализ 15 самых серьезных исследований на эту тему был опубликован в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet . Авторы пришли к выводу, что людям старше 60 лет хватит и шести тысяч шагов, чтобы продлить себе здоровую жизнь. А тем, кто моложе, может быть достаточно восьми тысяч. Исследователи подчеркивали, что все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека и интенсивности ходьбы – норма в десять тысяч шагов априори не может быть одинаково эффективной для всех.

2 Тогда откуда взялась норма десять тысяч шагов? Как это не раз бывало в истории, миф о необходимом количестве шагов появился из-за маркетинговой уловки. В 60-е японская компания Yamasa Tokei Keiki выпустила первый в мире запатентованный шагомер. Устройство было похоже на карманные часы: циферблат и две стрелки. Большая показывала сотни пройденных шагов, а маленькая – тысячи. Полный круг составлял как раз десять тысяч шагов, после чего устройство начинало новый отсчет. Само устройство получило название Manpo-kei, что на японском означает "счетчик десяти тысяч шагов". А иероглиф, обозначающий "10000", внешне напоминает шагающего человечка. В общем, вся маркетинговая стратегия компании была построена на заветных десяти тысячах шагов. Отсюда у японцев и появилось убеждение, что такое количество – это необходимая норма, чтобы оставаться здоровым. А уже спустя десятилетия "тренд" добрался и до остального мира.

3 Значит, проходить десять тысяч шагов день – это вредно для здоровья? Вовсе нет. Ни ученые, ни врачи не спорят с тем, что ходьба и активный образ жизни – это очень полезно для всего организма. Например, пешие прогулки укрепляют сердце и сосуды, а также снижают риск развития сахарного диабета. Помогают они и в борьбе с лишним весом, но тут обязательно нужно подключать правильное питание. Более того, это отличное противотревожное средство – доказано, что физические нагрузки улучшают настроение и помогают справляться со стрессом. Но если уж вы решили шагать, то стоит внимательно подойти к вопросу и трезво оценить свои возможности. Если вы раньше вели малоподвижный образ жизни, а затем вдруг решили стать активным, начинать нужно постепенно. Перегрузки чреваты серьезными травмами. И это не редкость, рассказывал "АиФ" врач-травматолог Вадим Пархалин. "Чаще всего бывают растяжения, надрывы или даже разрывы связок. В первую очередь страдают связки в области голеностопного сустава, особенно ахиллово сухожилие. Сюда приходится основная нагрузка при ходьбе. Рвется там, где тонко", – цитирует специалиста издание Люди с хроническими заболеваниями рискуют усугубить свое состояние, если будут мучить себя, изо всех сил стараясь нашагать заветные десять тысяч. В этом случае сначала нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом – он подскажет, какую нагрузку вы можете себе позволить.

4 Так сколько тысяч шагов нужно проходить в день, чтобы быть здоровым? Врачи советуют вообще не измерять свою физическую активность в шагах. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым ходить в общей сложности от 150 до 300 минут в неделю. Но при этом прогулки должны быть регулярными – не реже пяти раз в неделю. Если же вы двигаетесь в интенсивном темпе, будет достаточно и 75-150 минут в неделю. И не нужно зацикливаться только на ходьбе. Это самый простой и доступный способ вести активный образ жизни, но далеко не единственный: например, плавание или аэробика тоже будут очень полезными для состояния организма. Так что если вы не получаете удовольствия от пеших прогулок, можете подобрать себе другую активность.