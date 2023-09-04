Сообщения о смерти артиста, который перенес тяжелый инсульт, появились 2 сентября

04 сентября 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: kino-teatr.ru

2 сентября по федеральным СМИ разошлась страшная новость: российский актер Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет. С 2015 года он боролся с тяжелейшим заболеванием. Впрочем, чуть позже жена артиста опровергла эту информацию и сообщила, что он все еще жив.

Рассказываем, чем знаменит актер Алексей Янин, что с ним произошло и в каком он состоянии.

1 Правда ли, что актёр Алексей Янин умер? Нет. Действительно, сначала появилось сообщение о смерти артиста. Об этом в своих соцсетях заявила пресс-служба Российского академического Молодежного театра (РАМТ). "Ушел из жизни артист нашего театра Алексей Янин. Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40", – говорилось в сообщении. Но позднее жена актера Дарья Янина опровергла эту информацию. Она опубликовала пост в социальных сетях, где успокоила подписчиков: Алексей жив. "Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, оказалась ошибкой", – написала она на своей странице.

2 В каком состоянии находится Алексей Янин? В очень тяжелом. По словам супруги Янина, 1 сентября он действительно попал в реанимацию и сейчас находится в коме. "Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив", – написала Дарья Янина.

3 Что случилось с актером Алексеем Яниным и что у него за болезнь? Больше восьми лет Янин борется с тяжелыми последствиями обширного инсульта. Весной 2015-го артист, работая в очень загруженном ритме съемок, почувствовал себя плохо. Его доставили в ГКБ № 1 имени Пирогова, где врачи диагностировали инсульт. Алексея парализовало. Затем его состояние резко ухудшилось, врачам пришлось проводить экстренную операцию. Ему сделали трепанацию черепа и ввели в искусственную кому. В течение следующих полутора лет Янин был без сознания. Лишь в 2016 году он пришел в себя после очередной операции. Жена актера писала, что он быстро начал говорить, а также помнит всю свою предыдущую жизнь. Тем не менее последствия инсульта оказались крайне тяжелыми. В 2017 году СМИ сообщали, что актер самостоятельно ест и пьет и может себя обслуживать. Он продолжал занятия с массажистами и физиотерапевтами. Но речи о возвращении к привычной жизни не шло. Да и никаких прогнозов врачи не давали. Янин жил со своей матерью в загородном доме и продолжал проходить реабилитацию. "Состояние Леши стабильное, насколько это возможно для человека с первой группой инвалидности. Мы стараемся поддерживать его морально. Именно вера, поддержка и любовь дают силы", – цитирует "КП" Дарью Янину.

4 Чем знаменит актер Алексей Янин? Алексей Янин родился в 1983 году в Москве. Окончив школу, поступил в училище имени Щепкина. С 2004-го работал в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ). Но широкой публике Янин запомнился как сериальный актер. Его первой большой ролью стала работа в многосерийной драме "Клуб". Также сыграл в лентах "Опережая выстрел", "Одноклассницы", "С любимыми не расстаются", "Сильнее судьбы", "От праздника к празднику", "Свет и тень маяка", "Весной расцветает любовь", "Ветреная женщина", "Фурцева", "Генеральская внучка", "Дочки-матери" и многих других.