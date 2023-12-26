Отличный город. Мэр Бийска рассказал, что делают в наукограде, чтобы люди не уезжали
Глава города выразил надежду, что Бийск продолжит преображаться в 2024 году
26 декабря 2023, 12:25, ИА Амител
Мэр Бийска Виктор Щигрев дал большое интервью "Бийскому рабочему", где рассказал об успехах, которых ему удалось достичь спустя год после назначения на пост главы наукограда. Он также поделился своим видением будущего Бийска.
Отвечая на вопрос о том, как Бийск будет развиваться в 2024 году, Виктор Щигрев сообщил, что "хотел бы, чтобы город продолжил преображаться". В частности, в следующем году в наукограде отремонтируют парк Победы и сквер Молодежный.
По мнению главы города, приведение в порядок данных территорий должно повлиять на отток населения.
"Очень важно, особенно для молодых людей, которые только делают выбор, уехать в крупные города или остаться здесь, чтобы такие места появлялись, чтобы они были современными", – отметил Щигрев.
Также город продолжит "ремонтировать школы и детские сады, протягивать новые линии освещения, решать вопросы с вывозом мусора" и другие проблемы, добавил Щигрев. А городские предприятия – развиваться и поднимать зарплаты.
"У нас отличный город: уютный, спокойный, удачно расположенный. Я вижу в нем перспективы развития", – вынес вердикт мэр.
13:16:42 26-12-2023
Преподаватель Высшей школы экономики Александр Файб подготовил рейтинг самых быстрорастущих и наиболее пустеющих российских городов с населением от 100 тысяч человек. Его он опубликовал в своем Telegram-канале. В числе антилидеров оказались сразу два алтайских города - Рубцовск и Бийск.
13:50:30 26-12-2023
"... приведение в порядок данных территорий должно повлиять на отток населения..." вы серьезно?
16:13:54 26-12-2023
бывшая бийчанка (13:50:30 26-12-2023) "... приведение в порядок данных территорий должно повлиять ... Вы правильно подметили ,вот сегодняшний уровень градоначальников ,смех сквозь слёзы ,он парк отремонтирует и отток населения прекратится …
15:30:35 26-12-2023
можно бродячих псов приписать к населению
15:40:21 26-12-2023
Пустеющий город. Уныло. Грязно. Бедно. Гость из города в МО.
17:45:51 26-12-2023
Несмотря на удручающую статистику Кремль и управленцы полны оптимизма, у них всё хорошо.
18:09:04 26-12-2023
бывшая бийчанка (13:50:30 26-12-2023) "... приведение в порядок данных территорий должно повлиять ... Наш мэр в какой-то другой реальности :медицины Нет, к терапевту в1 поликлинике надо ждать полтора месяца, а уж к другим специалистам - большой вопрос это нормально? Зарплата у молодёжи на уровне нищеты, нормально?
23:10:26 26-12-2023
Заметьте, поднятие уровня заработной платы, судя из текста статьи, стоит на последнем месте, перспективы. По этому поводу надо кричать и бить в колокола. А это оказывается не так важно!!! Ну что ещё говорить об этом руководителе города.
07:19:24 27-12-2023
Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. На таком этапе проблема эта уже нерешаема. Больше воруйте.
11:36:19 27-12-2023
Рядом с администрацией стоит разрушенный кинотеатр Алтай, нормальный мэр уже давно бы либо заставил собственника привести в порядок, или по суду передал другому, прецеденты есть!, но нет как бельмо на глазу в центре города красуется и все издают улыбаются! ПОЗОР!
17:57:04 27-12-2023
Буквально 2дня назад была в Бийске.Просто ужас, Город призрак
07:02:38 28-12-2023
Настя (17:57:04 27-12-2023) Буквально 2дня назад была в Бийске.Просто ужас, Город призра... Переезжайте жить в Бийск и город превратится не в призрак для вас .