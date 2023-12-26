Отличный город. Мэр Бийска рассказал, что делают в наукограде, чтобы люди не уезжали

Глава города выразил надежду, что Бийск продолжит преображаться в 2024 году

26 декабря 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: Виктор Щигрев /телеграм-канал мэра Бийска

Мэр Бийска Виктор Щигрев дал большое интервью "Бийскому рабочему", где рассказал об успехах, которых ему удалось достичь спустя год после назначения на пост главы наукограда. Он также поделился своим видением будущего Бийска.

Отвечая на вопрос о том, как Бийск будет развиваться в 2024 году, Виктор Щигрев сообщил, что "хотел бы, чтобы город продолжил преображаться". В частности, в следующем году в наукограде отремонтируют парк Победы и сквер Молодежный.

По мнению главы города, приведение в порядок данных территорий должно повлиять на отток населения.

"Очень важно, особенно для молодых людей, которые только делают выбор, уехать в крупные города или остаться здесь, чтобы такие места появлялись, чтобы они были современными", – отметил Щигрев.

Также город продолжит "ремонтировать школы и детские сады, протягивать новые линии освещения, решать вопросы с вывозом мусора" и другие проблемы, добавил Щигрев. А городские предприятия – развиваться и поднимать зарплаты.