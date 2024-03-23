Уровень смертности в регионе в 2023 году был даже ниже, чем до пандемии

23 марта 2024, 07:05, ИА Амител

Пациент в больнице / Фото: amic.ru

Уровень смертности в Алтайском крае по итогам 2023 года снизился на 5% по сравнению с 2022-м. Об этом в ходе коллегии регионального Минздрава рассказал глава ведомства Дмитрий Попов. По его словам, результат минувшего года для края получился "историческим".

3600 спасенных жизней

Один из основных показателей, который используют при оценке уровня смертности, – количество спасенных жизней. Это разница в количестве умерших между текущим и предыдущим годами. По итогам 2023-го в Алтайском крае зафиксировали на 3687 смертей меньше, чем в 2022-м.

"Это совокупный результат работы всех отраслей и ведомств, общественных организаций. Нам удалось сохранить жизни более чем 3600 человек. Это отличный результат", – пояснил Попов. По его словам, региону удалось перевыполнить план: изначально в крае ставили задачу спасти 3009 жизней.

Смертность в Алтайском крае по итогам года составила 13,9 летального случая на тысячу жителей. Попов назвал этот показатель "историческим" – даже до начала пандемии COVID-19 он был выше.

Всего за 2023-й, согласно докладу Дмитрия Попова, в Алтайском крае умерло 29 724 человека.

От чего умирают в Алтайском крае?

Три главные причины смертности в Алтайском крае – болезни систем кровообращения, онкологические заболевания и внешние причины.

Попов отметил, что одна из важнейших задач для Минздрава на будущее – снизить смертность среди трудоспособного населения. По итогам 2023-го в регионе умерло почти 7 тысяч человек из этой возрастной категории.

"Это связано как с внешними причинами, так и с уровнем потребления алкоголя в регионе. Это основной бич для трудоспособного населения. Сегодня на разных уровнях обсуждается ряд законопроектов. Мы тоже должны высказать свое мнение по выработке комплекса мер, чтобы снизить потребление алкоголя в Алтайском крае", – отметил министр.

В каких районах самая высокая смертность?

Районом с самым высоким уровнем общей смертности в 2023-м стал Усть-Калманский – 21,2 смерти на тысячу человек. В десятку также попали Тогульский (19,2), Локтевский (19,0), Троицкий (19,0), Ельцовский (18,5), Панкрушихинский (18,5), Кытмановский (18,3), Целинный (18,3), Быстроистокский (18,0) и Егорьевский (17,9) районы.

Самый низкий уровень смертности по краю, как обычно, фиксируют в городах: Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Славгороде, Алейске, Белокурихе. Из районов следует отметить Первомайский, где по итогам года на тысячу жителей пришлось 12,3 смерти.

Чего ждать в 2024-м?

Попов отметил, что из-за перевыполнения плана в 2023-м региональный Минздрав изменил цели и на 2024-й. Изначально планировалось достичь отметки в 920 спасенных жизней. Теперь в ведомстве рассчитывают, что по итогам 12 месяцев количество смертей снизится более чем на 1700.

Чтобы тенденция на снижение сохранилась, в ведомстве ставят себе на этот год амбициозную задачу – пройти диспансеризацию или профосмотр должно более 70% населения.

"Мы должны провести медицинский осмотр порядка 1,5 млн жителей Алтайского края. Это и взрослые, и дети. Задача напряженная. Важно, чтобы все звенья и все службы сработали на отлично. Здесь важна помощь муниципалитетов – это работа с организованными коллективами, подвоз жителей. Думаю, благодаря совокупной работе мы можем это сделать", – сказал Дмитрий Попов.Кстати, впервые после пандемии средняя ожидаемая продолжительность жизни в Алтайском крае вновь "перевалила" за 70 лет. По итогам 2023-го показатель составил 70,34. Плановый показатель на этот год – 72,5 года, а к 2030-му в краевом Минздраве планируют поднять продолжительность жизни до 77 лет.