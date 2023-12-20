Врачей больше, смертей меньше. Дмитрий Попов об итогах года в алтайской медицине
Министр здравоохранения рассказал, какие больницы отремонтировали и как удалось остановить отток медиков
20 декабря 2023, 07:15, ИА Амител
Уровень смертности по итогам 2023 года в Алтайском крае будет даже ниже, чем в доковидном 2019 году. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Еще одним позитивным итогом он назвал количество врачей, которое впервые за долгое время не уменьшилось.
О том, с какими итогами региональная система здравоохранения заканчивает 2023 год, – в материале amic.ru.
Снижается смертность, но и рождаемость тоже
Уровень смертности по итогам 2023 года в Алтайском крае составит около 14,1 случая на 100 тысяч населения. По словам Попова, цифра пока неточная – год еще не закончился. Но уже понятно, что количество смертей будет меньше, чем в прошлом году (15,2).
"По результатам 11 месяцев, а также оперативного мониторинга в декабре мы видим снижение смертности относительно 2022-го. Если говорить в абсолютных цифрах, то в крае умерло более чем на три тысячи человек меньше. Это даже снижение относительно доковидного 2019 года, которое мы берем за ориентир", – рассказал министр.Учитывая сложившиеся тенденции, год Алтайский край закончит примерно с 29 тысячами смертей, отметил Попов. И добавил, что это минимальный показатель за очень долгий период времени.
По его словам, это значит, что регион не только смог оправиться от последствий пандемии, но и успешно продолжает работу по снижению смертности, которая активно велась до прихода COVID-19.
А вот с рождаемостью, к сожалению, не все так гладко. По словам Попова, она продолжает снижаться и, "видимо, еще не достигла дна".
"Оперативный мониторинг говорит о том, что по итогам 11 месяцев родилось более чем на 700 детей меньше, чем в 2022-м. В прошлом году было более 17 500 новорожденных, а этот год мы закончим с цифрой порядка 16 900", – рассказал Попов.При этом он отметил, что на пике в Алтайском крае рождалось более 32 тысяч детей в год.
Отток врачей остановился
Есть и определенные успехи в кадровом вопросе, но о них министр говорит с осторожностью.
Отток врачей из края удалось остановить – сейчас их трудится почти на 80 больше, чем год назад. А вот со средним медперсоналом ситуация хуже. Убыль кадров замедлилась, но недостаточно: в 2023 году на Алтае на 170 фельдшеров и медсестер меньше, чем в 2022-м.
Ситуация улучшается благодаря масштабным мерам поддержки медиков краевого и федерального уровня, подчеркнул Попов.
Он напомнил, что в 2022 году в крае ввели выплаты, которые молодые специалисты получают в первые три года работы. При этом с каждым годом размер прибавки увеличивается.
В начале 2023-го появились федеральные выплаты: некоторые медики стали получать до 18,5 тысячи рублей ежемесячно плюсом к зарплате. Очень важно, что губернатор Виктор Томенко принял решение не отменять краевые выплаты после введения всероссийских, подчеркнул министр.
"Это очень действенная мера. Казалось, после появления федеральных выплат можно было уйти в сторону. Но губернатор решил сохранить краевые выплаты и застабилизировать их. Для врачей это 9 тысяч ежемесячно, для средних медработников – 6 тысяч. Дело в том, что даже в рамках СФО разница в зарплатах велика. И нам нужно использовать все возможные стимулы, чтобы убедить молодых медиков остаться в крае", – пояснил Попов.
Также он отметил, что Алтайский край активно изучает опыт других регионов и перенимает лучшие практики. Так, в этом году к нам "приехал" опыт из Оренбуржья – подготовка помощников фельдшеров.
"Это крайне важное направление для населенных пунктов, где есть ФАПы, но давно нет медработников. Численность населения снижается, а потребность в медпомощи остается. В этом году мы подготовили 13 помощников фельдшеров. Опыт положительный, так что в следующем году хотим подготовить таких медиков еще для 56 населенных пунктов", – рассказал министр.
Больницы и поликлиники
В 2023 году на Алтае построили 9 ФАПов и 4 врачебные амбулатории. Кроме того, ввели в эксплуатацию поликлинику в Алтайском районе и инфекционное отделение в Павловске, а на днях начнет работу врачебная амбулатория в Гоньбе.
Из больших проектов Попов выделил огромную суперполиклинику № 14 в Барнауле, которая уже почти готова. Сейчас решаются вопросы с документами, и скоро она примет первых пациентов.
Такая же ситуация с поликлиникой, которую в этом году достроили в Советском районе.
Кроме того, в крае активно ремонтировали и действующие медучреждения: удалось даже перевыполнить изначальные планы.
"По ремонтам у нас большой спектр работ. Это медучреждения самого разного уровня. Корректировка программы КАИП в августе позволила включить дополнительные ФАПы и амбулатории. Это очень важно: у нас 835 ФАПов в крае, и их состояние требует и постоянного дооснащения. Поэтому мы всегда двигаемся в этом направлении", – рассказал Попов.Большие деньги потратили и на закупку оборудования. В 2023 году на эти цели направили более 500 млн из федерального и 640 млн из краевого бюджета. Еще 100 млн ушло на ремонт помещений, где разместили современные медицинские аппараты. Вся техника уже закуплена и работает, подчеркнул министр.
08:04:34 20-12-2023
Дочь, студентка медицинского университета, хотела устроиться на работу санитаркой, не берут, т.к. нужен график работы определенный (выходные, ночные), так что можно сделать вывод об отсутствии в больницах города недостатка кадров младшего медицинского персонала
09:41:06 20-12-2023
Гость (08:04:34 20-12-2023) Дочь, студентка медицинского университета, хотела устроиться... Из за графика и не берут, а так нехватка мл. медперсонала во всех больницах большая, да и работать студенты не очень хотят, только в телефонах сидеть и всё.
08:47:01 20-12-2023
Для врачей это 9 тысяч ежемесячно, для средних медработников – 6 тысяч - Что же вы не конкретизируете, кому и где эти выплаты предназначаются. Уж точно не "чтобы убедить молодых медиков остаться в крае".
09:01:01 20-12-2023
Уровень смертности по итогам 2023 года в Алтайском крае составит около 14,1 случая на 100 тысяч населения.=================Делим, общие поголовье края на 100000, умножаем на 14,1, получается в крае за 2023 умерло 300 целых и 33 сотых человеков. Такое может быть?
09:11:10 20-12-2023
Гость (09:01:01 20-12-2023) Уровень смертности по итогам 2023 года в Алтайском крае сост... Такая вот статистика ) Видимо, много смертей не учитывают
09:11:15 20-12-2023
Ну и рожа, врет и врет. а люди мрут и к врачу теперь через месяц можно попасть в лучшем случае через 16 дней, ну или погост.
09:41:07 20-12-2023
Гость (09:11:15 20-12-2023) Ну и рожа, врет и врет. а люди мрут и к врачу теперь через м... Зачем к врачу, куили искусственный интеллект, он всех по интернету вылечит.
11:56:01 20-12-2023
Гость (09:11:15 20-12-2023) Ну и рожа, врет и врет. а люди мрут и к врачу теперь через м... Когда один раз соврал, это случай, а когда много, много, много раз, это политика. И государство предупреждает народ, чешите свои языки хоть о чем, но в ПОЛИТИКУ не лезьте.
22:58:40 20-12-2023
Гость (11:56:01 20-12-2023) Когда один раз соврал, это случай, а когда много, много, мно... Раз - случайность, Два раза - совпадение, Третий раз - это уже привычка.
09:38:05 20-12-2023
А как-то прокомментрирует министр уголовное дело в медицинском университете? прием на бюджетные места иностранных граждан? пьяные дебоши ректорши?
12:10:51 20-12-2023
Правдоруб (09:38:05 20-12-2023) А как-то прокомментрирует министр уголовное дело в медицинск... круто, однако! Но почему я не удивляюсь?
10:35:03 20-12-2023
На потоке пристроили целое здание к поликлиннике на Сухова 18 и все заморозили - это назычается бардак.Врачи выписывают такие дорогие лекарства и направляют в "свои" аптеки (ну понятно от туда будет "откат".И самое главное нагло опять назначили Попова на министра здрава это будет уже " контрольный выстрел" всей медицине алтайского края.
11:07:52 20-12-2023
Сергей (09:41:06 20-12-2023) Из за графика и не берут, а так нехватка мл. медперсонала во... Значит хватает. Иначе напрягли бы мозг и составили график. А на счет телефонов не все одинаковые. Со студентов спрос ровно такой же как и с других сотрудников
11:56:48 20-12-2023
Смертность снизилась? Вымерли... На погосте на таблички посмотри...
08:51:21 21-12-2023
Мы в своей деревне проблему с мед. лечением решили. Выбрали самого больного и дохлого с кучей заболеваний. Одели, причесали и отправили в город к врачам. Теперь мы знаем как и чем лечиться от всякой заразы.