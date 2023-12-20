Министр здравоохранения рассказал, какие больницы отремонтировали и как удалось остановить отток медиков

20 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

Уровень смертности по итогам 2023 года в Алтайском крае будет даже ниже, чем в доковидном 2019 году. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Еще одним позитивным итогом он назвал количество врачей, которое впервые за долгое время не уменьшилось.

О том, с какими итогами региональная система здравоохранения заканчивает 2023 год, – в материале amic.ru.

Снижается смертность, но и рождаемость тоже

Уровень смертности по итогам 2023 года в Алтайском крае составит около 14,1 случая на 100 тысяч населения. По словам Попова, цифра пока неточная – год еще не закончился. Но уже понятно, что количество смертей будет меньше, чем в прошлом году (15,2).

"По результатам 11 месяцев, а также оперативного мониторинга в декабре мы видим снижение смертности относительно 2022-го. Если говорить в абсолютных цифрах, то в крае умерло более чем на три тысячи человек меньше. Это даже снижение относительно доковидного 2019 года, которое мы берем за ориентир", – рассказал министр.Учитывая сложившиеся тенденции, год Алтайский край закончит примерно с 29 тысячами смертей, отметил Попов. И добавил, что это минимальный показатель за очень долгий период времени.

По его словам, это значит, что регион не только смог оправиться от последствий пандемии, но и успешно продолжает работу по снижению смертности, которая активно велась до прихода COVID-19.

Регион оправился от пандемии и вышел на доковидный уровень смертности / Фото: amic.ru

А вот с рождаемостью, к сожалению, не все так гладко. По словам Попова, она продолжает снижаться и, "видимо, еще не достигла дна".

"Оперативный мониторинг говорит о том, что по итогам 11 месяцев родилось более чем на 700 детей меньше, чем в 2022-м. В прошлом году было более 17 500 новорожденных, а этот год мы закончим с цифрой порядка 16 900", – рассказал Попов.При этом он отметил, что на пике в Алтайском крае рождалось более 32 тысяч детей в год.

Отток врачей остановился

Есть и определенные успехи в кадровом вопросе, но о них министр говорит с осторожностью.

Отток врачей из края удалось остановить – сейчас их трудится почти на 80 больше, чем год назад. А вот со средним медперсоналом ситуация хуже. Убыль кадров замедлилась, но недостаточно: в 2023 году на Алтае на 170 фельдшеров и медсестер меньше, чем в 2022-м.

Ситуация улучшается благодаря масштабным мерам поддержки медиков краевого и федерального уровня, подчеркнул Попов.

Он напомнил, что в 2022 году в крае ввели выплаты, которые молодые специалисты получают в первые три года работы. При этом с каждым годом размер прибавки увеличивается.

В начале 2023-го появились федеральные выплаты: некоторые медики стали получать до 18,5 тысячи рублей ежемесячно плюсом к зарплате. Очень важно, что губернатор Виктор Томенко принял решение не отменять краевые выплаты после введения всероссийских, подчеркнул министр.

"Это очень действенная мера. Казалось, после появления федеральных выплат можно было уйти в сторону. Но губернатор решил сохранить краевые выплаты и застабилизировать их. Для врачей это 9 тысяч ежемесячно, для средних медработников – 6 тысяч. Дело в том, что даже в рамках СФО разница в зарплатах велика. И нам нужно использовать все возможные стимулы, чтобы убедить молодых медиков остаться в крае", – пояснил Попов. Фото: amic.ru

Также он отметил, что Алтайский край активно изучает опыт других регионов и перенимает лучшие практики. Так, в этом году к нам "приехал" опыт из Оренбуржья – подготовка помощников фельдшеров.

"Это крайне важное направление для населенных пунктов, где есть ФАПы, но давно нет медработников. Численность населения снижается, а потребность в медпомощи остается. В этом году мы подготовили 13 помощников фельдшеров. Опыт положительный, так что в следующем году хотим подготовить таких медиков еще для 56 населенных пунктов", – рассказал министр.

Больницы и поликлиники

В 2023 году на Алтае построили 9 ФАПов и 4 врачебные амбулатории. Кроме того, ввели в эксплуатацию поликлинику в Алтайском районе и инфекционное отделение в Павловске, а на днях начнет работу врачебная амбулатория в Гоньбе.

Из больших проектов Попов выделил огромную суперполиклинику № 14 в Барнауле, которая уже почти готова. Сейчас решаются вопросы с документами, и скоро она примет первых пациентов.

Такая же ситуация с поликлиникой, которую в этом году достроили в Советском районе.

Кроме того, в крае активно ремонтировали и действующие медучреждения: удалось даже перевыполнить изначальные планы.

"По ремонтам у нас большой спектр работ. Это медучреждения самого разного уровня. Корректировка программы КАИП в августе позволила включить дополнительные ФАПы и амбулатории. Это очень важно: у нас 835 ФАПов в крае, и их состояние требует и постоянного дооснащения. Поэтому мы всегда двигаемся в этом направлении", – рассказал Попов.Большие деньги потратили и на закупку оборудования. В 2023 году на эти цели направили более 500 млн из федерального и 640 млн из краевого бюджета. Еще 100 млн ушло на ремонт помещений, где разместили современные медицинские аппараты. Вся техника уже закуплена и работает, подчеркнул министр.