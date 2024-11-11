Отмена льготной ипотеки привела к буму на рынке арендного жилья

Это также способствовало повышению стоимости аренды

11 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

После отмены льготной ипотеки россияне стали активно арендовать жилье, сообщает "Лента.ру".

Однако, как отмечает издание, на фоне этого бума выросла и стоимость аренды. Например, снять однокомнатную квартиру в Москве в среднем можно примерно за 100 тысяч рублей в месяц. Тем не менее некоторые арендодатели предлагают более доступные варианты.

Мария Жукова, руководитель департамента аренды компании "Миэль", рассказала, что сейчас в новостройках спальных районов столицы можно приобрести квартиру за 9-10 миллионов рублей. Арендная ставка за такие квартиры составляет в среднем 40-45 тысяч рублей в месяц. Таким образом, годовой доход для арендодателя составит 480 тысяч рублей – это примерно 4,8 тысячи долларов в год. По ее расчетам, недвижимость окупится через 17-20 лет.

Согласно статистике, осенью 2024 года спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 23%, а цены в среднем – на 10%. В крупных городах страны средняя стоимость аренды составляет до 25 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и до 32 тысяч рублей – за двухкомнатную.