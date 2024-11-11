Отмена льготной ипотеки привела к буму на рынке арендного жилья
Это также способствовало повышению стоимости аренды
11 ноября 2024, 09:00, ИА Амител
После отмены льготной ипотеки россияне стали активно арендовать жилье, сообщает "Лента.ру".
Однако, как отмечает издание, на фоне этого бума выросла и стоимость аренды. Например, снять однокомнатную квартиру в Москве в среднем можно примерно за 100 тысяч рублей в месяц. Тем не менее некоторые арендодатели предлагают более доступные варианты.
Мария Жукова, руководитель департамента аренды компании "Миэль", рассказала, что сейчас в новостройках спальных районов столицы можно приобрести квартиру за 9-10 миллионов рублей. Арендная ставка за такие квартиры составляет в среднем 40-45 тысяч рублей в месяц. Таким образом, годовой доход для арендодателя составит 480 тысяч рублей – это примерно 4,8 тысячи долларов в год. По ее расчетам, недвижимость окупится через 17-20 лет.
Согласно статистике, осенью 2024 года спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 23%, а цены в среднем – на 10%. В крупных городах страны средняя стоимость аренды составляет до 25 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и до 32 тысяч рублей – за двухкомнатную.
09:04:58 11-11-2024
недвижимость окупится через 17-20 лет --- ну не идеальный бизнес, вложил бабки и 20 лет оккупаешь
09:46:14 11-11-2024
А еще за эти годы могут возникнуть такие финансовые катаклизмы - что эти ценники покажутся детской шалостью.