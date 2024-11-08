В России арендодатели массово повысили цены квартирантам

За 2024 год две трети собственников увеличили стоимость аренды

08 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Большинство владеющих жильем россиян повысили цены для арендаторов. Об этом сообщает РБК.

Сейчас аренда жилья дорожает на фоне заградительных ставок по ипотеке. В некоторых банках они достигают уже 43% годовых. Теперь россияне, которые планировали купить квартиры, чаще выбирают снимать их. Спрос на аренду недвижимости растет, а ее владельцы активно поднимают цены.

Эксперты предупреждают: к концу 2024 года для квартирантов, заселившихся год назад, увеличат стоимость аренды.

"В ноябре – декабре обязательно увеличатся ставки для арендаторов тех квартир, которые были сданы год назад по менее высоким ценам, это приведет к общему росту средних ставок на рынке съемного жилья. Ведь арендодатели очень внимательно отслеживают состояние рынка и подтягивают уровень ставок под новые реалии", – заявила основатель компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

За год медианное повышение цен на аренду составило 16,6%. Наиболее резко выросла стоимость квартир от трех комнат (20%).