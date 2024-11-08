В России арендодатели массово повысили цены квартирантам
За 2024 год две трети собственников увеличили стоимость аренды
08 ноября 2024, 12:00, ИА Амител
Большинство владеющих жильем россиян повысили цены для арендаторов. Об этом сообщает РБК.
Сейчас аренда жилья дорожает на фоне заградительных ставок по ипотеке. В некоторых банках они достигают уже 43% годовых. Теперь россияне, которые планировали купить квартиры, чаще выбирают снимать их. Спрос на аренду недвижимости растет, а ее владельцы активно поднимают цены.
Эксперты предупреждают: к концу 2024 года для квартирантов, заселившихся год назад, увеличат стоимость аренды.
"В ноябре – декабре обязательно увеличатся ставки для арендаторов тех квартир, которые были сданы год назад по менее высоким ценам, это приведет к общему росту средних ставок на рынке съемного жилья. Ведь арендодатели очень внимательно отслеживают состояние рынка и подтягивают уровень ставок под новые реалии", – заявила основатель компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.
За год медианное повышение цен на аренду составило 16,6%. Наиболее резко выросла стоимость квартир от трех комнат (20%).
12:03:27 08-11-2024
А обещали снижение...
Наврали, да?
12:10:45 08-11-2024
Гость (12:03:27 08-11-2024) А обещали снижение...Наврали, да?... Кто вам обещал? Ваш арендодатель?
12:11:57 08-11-2024
Гость (12:03:27 08-11-2024) А обещали снижение...Наврали, да?... Что и когда у нас дешевело после развала СССР?
12:20:15 08-11-2024
Гость (12:03:27 08-11-2024) А обещали снижение...Наврали, да?...
Нет, не обманули. Просто сейчас те, кто разгонял цены на недвижимость теперь разгоняют цены на аренду. Ходят по ушам не понимающих граждан, мол, теперь ипотека не доступна и все бросятся арендовать. Но нет, сейчас все успокоятся с ипотекой, а немного погодя и с арендой. Поверьте, желающих сдать в аренду уже сейчас намного больше, чем желающих снять жильё.
13:19:17 08-11-2024
Гость (12:20:15 08-11-2024) Нет, не обманули. Просто сейчас те, кто разгонял цены на... Не подскажете, а у нас ипотека таки доступна?.. Ну да, с нею все успокоятся - под такой процент не будет брать практически никто. А цены на аренду снижаться не будут - раз все вокруг дорожает, аренда исключением не будет. Насчет желающих сдать - ровно так же говорили и про жилье. Цены на которое на итого улетели в космос.
15:54:05 08-11-2024
Гость (12:20:15 08-11-2024) Нет, не обманули. Просто сейчас те, кто разгонял цены на... Ты выдаёшь желаемое за действительное.
Ситуация сейчас такая, что только выложив объявление о сдаче квартиры без комиссии агенту, телефон начинает разрываться😉
12:09:57 08-11-2024
Вот только вчера вроде писали, что аренда будет снижаться. Ну и вот, все как и ожидалось - у людей нет денег купить жилье даже в ипотеку, значит, они будут снимать, и аренда поползет вверх.
15:01:28 08-11-2024
Гость (12:09:57 08-11-2024) Вот только вчера вроде писали, что аренда будет снижаться. Н... Дэфолтнын квартиры надо будет чем то оплачивать перед банками , многие наслушавшись оранжевых штанов понабрали ипотек и верили в то , что им штаны говорили , а говорили им штаны , что платеж ипотечный будет платить арендатор , ну с ухудшением ситуации в экономике имхо посяпится эта схема и вот тогда будут эти люди бегать за арендаторами только бы сдать , чтобы платеж банку оплатить.
15:23:24 08-11-2024
Гость (15:01:28 08-11-2024) Дэфолтнын квартиры надо будет чем то оплачивать перед банкам... Вы сами-то в эту сладкую сказку верите? В мифических арендодателей с десятками ипотечных квартир на человека? Тем более что раньше и ставка по ипотеке такой бешеной не была, это как когда-то с кредитами - кто брал рублевые, при обвале рубля был в плюсе, кто брал долларовые, рвал волосы на пятой точке. Платить если и не смогут, то, скорее всего, рядовые граждане в силу всяких обстоятельств. А у такого контингента квартира в ипотеке обычно одна, и она-то точно на арендный рынок в случае проблем у плательщика не вывалится. Впрочем, время нас рассудит.
11:51:37 09-11-2024
За последние 10-12 лет построили под сотню тысяч квартир в Барнауле., учитывая 45 место в рейтинге российских городов по масштабам строительства квартир возникает вопрос- а кто там живет? В других городах еще больше строят. Население убывает, частный сектор остается на старом уровне, загадка.