Отменённый в Бийске фестиваль "Ветер Сибири" хотят перенести в Новосибирск

При этом организаторы официально пока не меняли место проведения фестиваля – аэропорт Бийска

03 марта 2023, 11:18, ИА Амител

Рок-музыка / Фото: amic.ru

В Новосибирск хотят перенести рок-фестиваль "Ветер Сибири", который должен был пройти летом 2022 года в Бийске, но мероприятие отменили из-за коронавирусных ограничений, пишет NGS.ru.

Сообщение о переносе фестиваля "Ветер Сибири" появилось в группе "Унесённые ветром Сибири", которая занимается помощью в возврате денег за прошлогодние билеты. Там опубликовали скриншоты из закрытого паблика казахстанской группы "Субкультура", которая должна была выступать на отменённом фестивале.





"Ветер Сибири" хотят перенести в Новосибирск

Судя по сообщению, организаторы мероприятия объявили рок-группе о новом месте проведения, при этом назвав его более удобным и комфортным, чем аэропорт в Бийске.

"У нас небольшие изменения по фестивалю "Ветер Сибири". Мы поменяли дислокацию. Фестиваль состоится на аэродроме Мочище (это в 15 километрах от Новосибирска). Теперь город прилёта, вылета и проживания будет Новосибирск. Уверены, с точки зрения логистики и удобства это будет комфортнее", – говорится в сообщении.

Назвали и дату проведения фестиваля – 11-13 августа 2023 года.

Руководитель аэродрома Мочище Александр Осокин сообщил корреспонденту НГС, что сейчас идут переговоры с организаторами мероприятия.

Примечательно, что организаторы фестиваля официально пока не меняли место проведения – по-прежнему аэропорт Бийска. Остались и хедлайнеры – "Звери", Вадим Самойлов из "Агаты Кристи" и "Сплин".

Ранее amic.ru рассказал, как покупатели билетов на перенесённый фестиваль "Ветер Сибири" возвращают деньги через банки.