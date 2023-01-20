Как покупатели билетов на перенесённый фестиваль "Ветер Сибири" возвращают деньги через банки?

Весомая часть людей уже вернула деньги за билеты на несостоявшийся рок-фестиваль с помощью технологии чарджбэка

20 января 2023, 07:31, ИА Амител

Рок-музыка / Фото: amic.ru

Рок-фестиваль "Ветер Сибири", который должен был состояться ещё в августе 2022 года, не подаёт признаков жизни уже полгода. Последний пост в группе фестиваля во "ВКонтакте" был ещё в августе, на сайте новых объявлений нет, билеты не продаются. Даже у самых позитивных людей остаётся всё меньше надежд на то, что фестиваль состоится. Всеми силами покупатели стремятся вернуть деньги за билеты.

Организаторы в возврате большинству сибиряков отказали, однако люди нашли новый способ – чарджбэк, то есть возврат через банк. Счастливчиков, которые добились возврата таким способом, с каждым днём становится всё больше. Amic.ru разобрался, как работает эта технология и что нужно делать, чтобы вернуть деньги за перенесённый фестиваль через банк.

Как люди возвращают деньги за билеты?

Информацию о возврате денег на "Ветер Сибири" через чарджбэк можно найти в группе "Унесённые Ветром Сибири" во "ВКонтакте". Именно в ней люди делятся информацией о возвращении своих денег.

Шаг 1. Сначала покупатели билетов на "Ветер Сибири" пишут в банк о том, что купили билеты на концерт, который не состоится, после новости о переносе обратились за возвратом к организаторам, но те деньги не вернули. На первое сообщение отвечает бот, поэтому надо попросить вызвать живого оператора и перейти в чат с банком. Там нужно ещё раз описать проблему уже живому человеку. Он может сказать, что банк в одностороннем порядке не оформляет возврат и надо обращаться к организатору.

Шаг 2. В таком случае пострадавшему надо ответить, что обращение к организатору было и закончилось отказом. При этом стоит напомнить, что существует технология чарджбэка, по которой можно оформить возврат, и указать, что у вас есть фото всех обращений и переписки.

Шаг 3. Тогда банк может пойти на контакт и запросить у вас номер карты, сумму и дату покупки. Указываем всё это и дальше переписка уже переходит в почту. Банк попросит вас предоставить билеты, подтверждение об отмене или переносе мероприятия, подробно описать ситуацию и указать дату, способ и результат попытки решить вопрос с продавцом билетов.

Шаг 4. Нужно прислать всё, а по возможности даже больше. Желательно предоставить датированные скриншоты переписки с организаторами, статьи в СМИ о проблеме, письма организаторов, а также отписки о проблеме из администрации Барнаула, из прокуратуры и Роспотребнадзора (эти файлы есть в сообществе "Унесённые ветром Сибири" во "ВКонтакте").

Шаг 5. Подтвердить ваши претензии можно в том числе и комментариями, которые оставляли пользователи под постами об отмене "Ветра Сибири" и ответами на них администратора этого сообщества. Скидывайте банку все документы, которые у вас есть, все объявления организаторов и даже чеки об оплате билетов.

Если банк "затягивает" сроки — это нормально?

Да. Несколько раз банк может продлевать срок рассмотрения обращения, но это нормально. Деньги могут возвращать два, а то и три месяца. Обращение в банке рассматривают долго, но если вы скинули все документы, то вы вполне можете получить свои деньги назад. Однако если вы даже не пробовали обращаться к организаторам за возвратом и писать ему официальные письма на почту, деньги вам вряд ли вернут.

Если банк пишет, что VISA и Mastercard не производят операцию?

Надо ответить, что операция была произведена на территории РФ, тогда рассмотрение проблемы должно продолжиться.

Если оплата произошла более полугода назад?

Части пользователей не возвращают деньги, потому что билеты были оплачены более полугода назад с момента обращения. В этом случае надо пойти в отделение банка со всеми бумагами и там составить обращение.

Что делать, если банк всё-таки отказывается возвращать деньги?

Нужно попытаться либо выяснить точную причину этого и донести нужные документы, либо решать проблему другим способом.

А фестиваля точно не будет?

Неизвестно. В июле 2022 года организаторы "Ветра Сибири" пообещали провести фестиваль в августе 2023 года, однако с лета никаких новостей о фестивале от них нет. Билеты на это музыкальное событие тоже не продаются. Amic.ru задал вопрос о проведении фестиваля организаторам, но они на него не ответили.