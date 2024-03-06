Отменить налоги для семей с низкими доходами предложили в Госдуме

Если доход на каждого человека ниже прожиточного минимума

06 марта 2024, 13:40, ИА Амител

Пустой кошелек / Фото: unsplash.com

Для семей, где доход на каждого человека ниже прожиточного минимума, нужно отменить налоги, заявила "Парламентской газете" депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

Разворотнева подчеркнула, что в России уже назрела необходимость изменения налоговой системы. В частности, нужно продумать систему более справедливого распределения налогов.

"Нужно вообще отменить налоги для семей, где доход на каждого человека ниже прожиточного минимума", – отметила она.

Также парламентарий поддерживает продление семейной ипотеки.