Отменить налоги для семей с низкими доходами предложили в Госдуме
Если доход на каждого человека ниже прожиточного минимума
06 марта 2024, 13:40, ИА Амител
Для семей, где доход на каждого человека ниже прожиточного минимума, нужно отменить налоги, заявила "Парламентской газете" депутат Госдумы Светлана Разворотнева.
Разворотнева подчеркнула, что в России уже назрела необходимость изменения налоговой системы. В частности, нужно продумать систему более справедливого распределения налогов.
"Нужно вообще отменить налоги для семей, где доход на каждого человека ниже прожиточного минимума", – отметила она.
Также парламентарий поддерживает продление семейной ипотеки.
"Стоимость квадратного метра жилья должна стать одним из целевых показателей программы. Это неправильно, когда тратятся деньги на ипотеку, стоимость квадратного метра растет, и жилье не становится доступнее", – указала Разворотнева.
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