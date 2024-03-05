НОВОСТИЭкономика

Россиян предупредили о повышении НДФЛ

Также предполагается повышение налога на прибыль

05 марта 2024, 15:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: flickr.com
Российские деньги / Фото: flickr.com

Правительство РФ прорабатывает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишут "Ведомости" со ссылкой на близкого к кабмину источника и собеседника, знакомого с подготовкой поправок в Налоговый кодекс.

Как отметили собеседники издания, предполагается введение дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога.

"На данный момент нет готового решения, как именно усовершенствовать НДФЛ, – рассматривается масса разных вариантов. Но снижения начальной ставки в 13% среди них нет", – уточняет издание.

Также предполагается повышение налога на прибыль. Конкретную величину собеседники не назвали.

Кроме того, изменения коснутся налоговых льгот. По НДФЛ льготы смогут получить граждане с более низкими доходами, а по налогу на прибыль – компании смогут претендовать на льготы, если осуществляют капитальные вложения.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
налоги Льготы

Комментарии 31

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Гость

15:16:42 05-03-2024

Совсем оборзели. Еще выборы не прошли, а налоги уже повышают.

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Гость

15:40:26 05-03-2024

Гость (15:16:42 05-03-2024) Совсем оборзели. Еще выборы не прошли, а налоги уже повышают... На сколько повысили?

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Дядька

15:26:57 05-03-2024

Когда же наедитесь?

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гость

17:00:15 05-03-2024

Дядька (15:26:57 05-03-2024) Когда же наедитесь?... А у Вас з/п как у депутата? Чего волноваться?

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Гость

15:27:50 05-03-2024

Хорошая власть, всё для людей. Только как то дорого всё.

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Повсекакий

15:36:52 05-03-2024

Вместо введения прогрессивной шкалы подоходного налога ,хотят свалить это бремя на честных граждан?А как же все эти разговоры об отмене налога для граждан чьи доходы до 30 тысяч?Или это было лишь для того чтобы за нос нас поводить?

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Гость

15:53:38 05-03-2024

Повсекакий (15:36:52 05-03-2024) Вместо введения прогрессивной шкалы подоходного налога ,хотя... "предполагается введение дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога." читать не умеете ?

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Гость

16:06:04 05-03-2024

Гость (15:53:38 05-03-2024) "предполагается введение дополнительных ставок в прогрессивн... а у нас появилась прогрессивка в подоходном налоге? не подскажите как давно? а то я с фискалами годиков 7 не общался....

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Гость

16:18:34 05-03-2024

Гость (16:06:04 05-03-2024) а у нас появилась прогрессивка в подоходном налоге? не подск... "С 2021 года в РФ появился «НДФЛ для богатых» — доходы, которые превышают 5 млн руб. в год, облагаются по повышенной ставке 15%."

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Гость

16:39:19 05-03-2024

Гость (16:18:34 05-03-2024) "С 2021 года в РФ появился «НДФЛ для богатых» — доходы, кото... Это не прогрессивка - это рты заткнуть. Даже в Штатах сейчас и то до 28%, а в период пика могущества СССР доходила до 90%.

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гость

17:09:03 05-03-2024

Гость (16:39:19 05-03-2024) Это не прогрессивка - это рты заткнуть. Даже в Штатах сейчас... Вот удивили. "пик могущества"... Это когда из Барнаула в Новокузнецк на третьих полка ездили за колбасой и сгущёнкой, а в Казахстан за шубами?

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Гость

16:58:08 05-03-2024

Гость (16:18:34 05-03-2024) "С 2021 года в РФ появился «НДФЛ для богатых» — доходы, кото... т.е. вот это вы называете прогрессивной шкалой налогообложения? а если более 100 миллионов в год доход, то так же 15? а почему не 25 или 45%?

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гость

16:58:42 05-03-2024

Гость (16:06:04 05-03-2024) а у нас появилась прогрессивка в подоходном налоге? не подск... от пяти лямов в год уже аж 15 прОцентов

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Гость

17:05:17 05-03-2024

Гость (15:53:38 05-03-2024) "предполагается введение дополнительных ставок в прогрессивн... Действительно, как говорит Александр Гутин " ... люди сейчас .опой читают."

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гость

15:39:48 05-03-2024

С учётом того,что доходы у нас давно уже могут срывать(есть различные схемы),то повысить собираемость таковых налогов просто не получится,ну никак.

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Гость

15:41:29 05-03-2024

От куда им ещё брать деньги как не с россиян.

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Гость

16:04:17 05-03-2024

А давайте вы будете ныть, когда получите уже конкретную информацию что и на сколько вам повысят ! Еще ничего не известно, но нытики изнылись

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Гость

16:07:51 05-03-2024

Гость (16:04:17 05-03-2024) А давайте вы будете ныть, когда получите уже конкретную инфо... Сомневаетесь в повышении? На чем такая наивность основана?

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Гость

07:44:28 06-03-2024

Гость (16:07:51 05-03-2024) Сомневаетесь в повышении? На чем такая наивность основана?... А вы смотрю тут прям во всем уверен? А не забыли ли, что страна находится в боевых действиях. или Вы думаете, что то, что вы сейчас сидите на попе ровно и спокойно в тепле - это просто так и бесплатно? Парни кровь проливают, деньги в том числе нужны на их обеспечение и проведение спецоперации. А вы что сделали для страны? ноете только в каждой теме. Нытики. На фронт вас на пару деньков бы. Поверьте, знаю о чем говорю, если бы не ранение, не вернулся бы к вам нытикам не закончив начатое. Диванодавы. самим то не противно от своего нытья?

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Гость

16:07:42 05-03-2024

Ещё ничего не произошло, а вы зашумели! Чем раньше времени волну гнать

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Гость

16:09:21 05-03-2024

Гость (16:07:42 05-03-2024) Ещё ничего не произошло, а вы зашумели! Чем раньше времени в... Еще одно наивное создание... Вас в инкубаторах штампуют что ли?

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Гость

16:33:47 05-03-2024

Гость (16:09:21 05-03-2024) Еще одно наивное создание... Вас в инкубаторах штампуют что ... Вас, нытиков то точно в инкубаторе. Кому, на сколько - ничего не известно, но вонь вы уже подняли... Поражают меня такие люди без мозгов....

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Гость

16:53:21 05-03-2024

Гость (16:33:47 05-03-2024) Вас, нытиков то точно в инкубаторе. Кому, на сколько - ничег... Голубь мой сизокрылый, ты причинно-следственные связи вообще отдуплять не умеешь? Ни родители ни в школе/ССУЗе/ВУЗе не научили? Укажи время поста, где я что то поднимаю? Или ты не наблюдаешь повышения стоимости всего и вся? Тебе родители в магазине чупа чупс покупают, потому что не хотят чтоб ты все деньги на семечки потратил?

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Гость

20:41:47 05-03-2024

Гость (16:33:47 05-03-2024) Вас, нытиков то точно в инкубаторе. Кому, на сколько - ничег... Безмозглой вонючкой можешь полюбоваться каждый день в зеркале. А когда с людьми разговариваешь, будь добр собдюдать элементарные правила вежливости...

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Гость

16:38:49 05-03-2024

43% налогов с зп. Не много ли уже? куда еще повышать?

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Гость

16:58:51 05-03-2024

Может тогда лучше за коммунистов проголосовать? А то страшно что-то.

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Гость

17:40:39 05-03-2024

Гость (16:58:51 05-03-2024) Может тогда лучше за коммунистов проголосовать? А то страшно... Назовите хоть одно отличие коммунистов от нынешней власти?

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Гость

13:15:17 06-03-2024

Гость (17:40:39 05-03-2024) Назовите хоть одно отличие коммунистов от нынешней власти? ... это точно. КПРФ сегодня это ЕР с красным флагом. Тоже призывает сплотиться с капиталистами.

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Гость

18:39:03 05-03-2024

казна пустеет, милорд

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Гость

21:37:47 05-03-2024

Есть в Европе сельхозрегион, такой же бедный, как Алтайский край в России. Болгария называется. Ставка НДФЛ там 10%. А в богатой Швейцарии народ проголосовал за введение дополнительной 13-й пенсии.

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Гость

23:38:52 05-03-2024

Скорей бы пенсия.

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