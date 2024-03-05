Россиян предупредили о повышении НДФЛ
Также предполагается повышение налога на прибыль
05 марта 2024, 15:10, ИА Амител
Правительство РФ прорабатывает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишут "Ведомости" со ссылкой на близкого к кабмину источника и собеседника, знакомого с подготовкой поправок в Налоговый кодекс.
Как отметили собеседники издания, предполагается введение дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога.
"На данный момент нет готового решения, как именно усовершенствовать НДФЛ, – рассматривается масса разных вариантов. Но снижения начальной ставки в 13% среди них нет", – уточняет издание.
Также предполагается повышение налога на прибыль. Конкретную величину собеседники не назвали.
Кроме того, изменения коснутся налоговых льгот. По НДФЛ льготы смогут получить граждане с более низкими доходами, а по налогу на прибыль – компании смогут претендовать на льготы, если осуществляют капитальные вложения.
15:16:42 05-03-2024
Совсем оборзели. Еще выборы не прошли, а налоги уже повышают.
15:40:26 05-03-2024
Гость (15:16:42 05-03-2024) Совсем оборзели. Еще выборы не прошли, а налоги уже повышают... На сколько повысили?
15:26:57 05-03-2024
Когда же наедитесь?
17:00:15 05-03-2024
Дядька (15:26:57 05-03-2024) Когда же наедитесь?... А у Вас з/п как у депутата? Чего волноваться?
15:27:50 05-03-2024
Хорошая власть, всё для людей. Только как то дорого всё.
15:36:52 05-03-2024
Вместо введения прогрессивной шкалы подоходного налога ,хотят свалить это бремя на честных граждан?А как же все эти разговоры об отмене налога для граждан чьи доходы до 30 тысяч?Или это было лишь для того чтобы за нос нас поводить?
15:53:38 05-03-2024
Повсекакий (15:36:52 05-03-2024) Вместо введения прогрессивной шкалы подоходного налога ,хотя... "предполагается введение дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога." читать не умеете ?
16:06:04 05-03-2024
Гость (15:53:38 05-03-2024) "предполагается введение дополнительных ставок в прогрессивн... а у нас появилась прогрессивка в подоходном налоге? не подскажите как давно? а то я с фискалами годиков 7 не общался....
16:18:34 05-03-2024
Гость (16:06:04 05-03-2024) а у нас появилась прогрессивка в подоходном налоге? не подск... "С 2021 года в РФ появился «НДФЛ для богатых» — доходы, которые превышают 5 млн руб. в год, облагаются по повышенной ставке 15%."
16:39:19 05-03-2024
Гость (16:18:34 05-03-2024) "С 2021 года в РФ появился «НДФЛ для богатых» — доходы, кото... Это не прогрессивка - это рты заткнуть. Даже в Штатах сейчас и то до 28%, а в период пика могущества СССР доходила до 90%.
17:09:03 05-03-2024
Гость (16:39:19 05-03-2024) Это не прогрессивка - это рты заткнуть. Даже в Штатах сейчас... Вот удивили. "пик могущества"... Это когда из Барнаула в Новокузнецк на третьих полка ездили за колбасой и сгущёнкой, а в Казахстан за шубами?
16:58:08 05-03-2024
Гость (16:18:34 05-03-2024) "С 2021 года в РФ появился «НДФЛ для богатых» — доходы, кото... т.е. вот это вы называете прогрессивной шкалой налогообложения? а если более 100 миллионов в год доход, то так же 15? а почему не 25 или 45%?
16:58:42 05-03-2024
Гость (16:06:04 05-03-2024) а у нас появилась прогрессивка в подоходном налоге? не подск... от пяти лямов в год уже аж 15 прОцентов
17:05:17 05-03-2024
Гость (15:53:38 05-03-2024) "предполагается введение дополнительных ставок в прогрессивн... Действительно, как говорит Александр Гутин " ... люди сейчас .опой читают."
15:39:48 05-03-2024
С учётом того,что доходы у нас давно уже могут срывать(есть различные схемы),то повысить собираемость таковых налогов просто не получится,ну никак.
15:41:29 05-03-2024
От куда им ещё брать деньги как не с россиян.
16:04:17 05-03-2024
А давайте вы будете ныть, когда получите уже конкретную информацию что и на сколько вам повысят ! Еще ничего не известно, но нытики изнылись
16:07:51 05-03-2024
Гость (16:04:17 05-03-2024) А давайте вы будете ныть, когда получите уже конкретную инфо... Сомневаетесь в повышении? На чем такая наивность основана?
07:44:28 06-03-2024
Гость (16:07:51 05-03-2024) Сомневаетесь в повышении? На чем такая наивность основана?... А вы смотрю тут прям во всем уверен? А не забыли ли, что страна находится в боевых действиях. или Вы думаете, что то, что вы сейчас сидите на попе ровно и спокойно в тепле - это просто так и бесплатно? Парни кровь проливают, деньги в том числе нужны на их обеспечение и проведение спецоперации. А вы что сделали для страны? ноете только в каждой теме. Нытики. На фронт вас на пару деньков бы. Поверьте, знаю о чем говорю, если бы не ранение, не вернулся бы к вам нытикам не закончив начатое. Диванодавы. самим то не противно от своего нытья?
16:07:42 05-03-2024
Ещё ничего не произошло, а вы зашумели! Чем раньше времени волну гнать
16:09:21 05-03-2024
Гость (16:07:42 05-03-2024) Ещё ничего не произошло, а вы зашумели! Чем раньше времени в... Еще одно наивное создание... Вас в инкубаторах штампуют что ли?
16:33:47 05-03-2024
Гость (16:09:21 05-03-2024) Еще одно наивное создание... Вас в инкубаторах штампуют что ... Вас, нытиков то точно в инкубаторе. Кому, на сколько - ничего не известно, но вонь вы уже подняли... Поражают меня такие люди без мозгов....
16:53:21 05-03-2024
Гость (16:33:47 05-03-2024) Вас, нытиков то точно в инкубаторе. Кому, на сколько - ничег... Голубь мой сизокрылый, ты причинно-следственные связи вообще отдуплять не умеешь? Ни родители ни в школе/ССУЗе/ВУЗе не научили? Укажи время поста, где я что то поднимаю? Или ты не наблюдаешь повышения стоимости всего и вся? Тебе родители в магазине чупа чупс покупают, потому что не хотят чтоб ты все деньги на семечки потратил?
20:41:47 05-03-2024
Гость (16:33:47 05-03-2024) Вас, нытиков то точно в инкубаторе. Кому, на сколько - ничег... Безмозглой вонючкой можешь полюбоваться каждый день в зеркале. А когда с людьми разговариваешь, будь добр собдюдать элементарные правила вежливости...
16:38:49 05-03-2024
43% налогов с зп. Не много ли уже? куда еще повышать?
16:58:51 05-03-2024
Может тогда лучше за коммунистов проголосовать? А то страшно что-то.
17:40:39 05-03-2024
Гость (16:58:51 05-03-2024) Может тогда лучше за коммунистов проголосовать? А то страшно... Назовите хоть одно отличие коммунистов от нынешней власти?
13:15:17 06-03-2024
Гость (17:40:39 05-03-2024) Назовите хоть одно отличие коммунистов от нынешней власти? ... это точно. КПРФ сегодня это ЕР с красным флагом. Тоже призывает сплотиться с капиталистами.
18:39:03 05-03-2024
казна пустеет, милорд
21:37:47 05-03-2024
Есть в Европе сельхозрегион, такой же бедный, как Алтайский край в России. Болгария называется. Ставка НДФЛ там 10%. А в богатой Швейцарии народ проголосовал за введение дополнительной 13-й пенсии.
23:38:52 05-03-2024
Скорей бы пенсия.