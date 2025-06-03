Отметившие золотую свадьбу жители Алтайского края смогут получить единовременную выплату
Для этого супругам нужно подать заявление в управление соцзащиты по месту жительства или МФЦ
03 июня 2025, 08:50, ИА Амител
В Алтайском крае супружеские пары, отметившие 50 лет со дня бракосочетания до 2025 года, могут обратиться за единовременной выплатой. Такое поощрение приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. Об этом сообщили в Минсоцзащиты Алтайского края.
Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. На нее могут претендовать супружеские пары, постоянно проживающие на территории Алтайского края. Заявление на получение поощрения нужно подать одному из супругов (при наличии письменного согласия другого супруга) в управление соцзащиты по месту жительства или в МФЦ до 30 июня включительно.
Семейные пары, которые отмечают "золотой" юбилей в 2025 году, могут обратиться за выплатой в течение месяца до наступления торжественной даты, а также в течение года после нее.
Подробнее о денежном поощрении за долгие годы семейной жизни можно прочитать в материале amic.ru.
09:07:00 03-06-2025
Таких наверное одна пара и найдётся. Дайте мм 10 млн.
09:18:52 03-06-2025
55 копеек за день?
имхо так себе стимул
09:23:10 03-06-2025
Гость (09:18:52 03-06-2025) 55 копеек за день?имхо так себе стимул... да, бабла отвалили...
10:51:56 03-06-2025
Гость (09:18:52 03-06-2025) 55 копеек за день?имхо так себе стимул... Я тоже первым делом посчитал сколько в день получается)))
По итогу старуханам и старуханкам кинули банальную подачку ни о чём.
10:12:27 03-06-2025
10 тыс. - даже отметить не хватит. Сумма как насмешка.
10:13:28 03-06-2025
А мои рдители 60 лет в браке
12:58:57 03-06-2025
Гость (10:13:28 03-06-2025) А мои рдители 60 лет в браке... Подавайте заявление, как написано. Мои родители подали. Деньги небольшие, но в моменте для пенсионеров не лишние.
13:25:28 03-06-2025
В загсе все данные есть на пенсионеров, зачем еще идти и чегото писать. Отдайте уже людям, не грешите.