НОВОСТИОбщество

Отметившие золотую свадьбу жители Алтайского края смогут получить единовременную выплату

Для этого супругам нужно подать заявление в управление соцзащиты по месту жительства или МФЦ

03 июня 2025, 08:50, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае супружеские пары, отметившие 50 лет со дня бракосочетания до 2025 года, могут обратиться за единовременной выплатой. Такое поощрение приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. Об этом сообщили в Минсоцзащиты Алтайского края. 

Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. На нее могут претендовать супружеские пары, постоянно проживающие на территории Алтайского края. Заявление на получение поощрения нужно подать одному из супругов (при наличии письменного согласия другого супруга) в управление соцзащиты по месту жительства или в МФЦ до 30 июня включительно.

Семейные пары, которые отмечают "золотой" юбилей в 2025 году, могут обратиться за выплатой в течение месяца до наступления торжественной даты, а также в течение года после нее.

Подробнее о денежном поощрении за долгие годы семейной жизни можно прочитать в материале amic.ru.

Прямая линия Виктора Томенко / Фото: правительство Алтайского края / Антон Червяков

Томенко объяснил, кому в Алтайском крае будут платить 10 тысяч за золотую свадьбу

Жителей интересовало, получат ли они деньги, если отметили 50-летие совместной жизни до введения выплат
НОВОСТИОбщество
Алтайский край выплаты

Комментарии 8

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Гость

09:07:00 03-06-2025

Таких наверное одна пара и найдётся. Дайте мм 10 млн.

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Гость

09:18:52 03-06-2025

55 копеек за день?
имхо так себе стимул

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Musik

09:23:10 03-06-2025

Гость (09:18:52 03-06-2025) 55 копеек за день?имхо так себе стимул... да, бабла отвалили...

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8

10:51:56 03-06-2025

Гость (09:18:52 03-06-2025) 55 копеек за день?имхо так себе стимул... Я тоже первым делом посчитал сколько в день получается)))
По итогу старуханам и старуханкам кинули банальную подачку ни о чём.

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Гость

10:12:27 03-06-2025

10 тыс. - даже отметить не хватит. Сумма как насмешка.

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Гость

10:13:28 03-06-2025

А мои рдители 60 лет в браке

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Гость

12:58:57 03-06-2025

Гость (10:13:28 03-06-2025) А мои рдители 60 лет в браке... Подавайте заявление, как написано. Мои родители подали. Деньги небольшие, но в моменте для пенсионеров не лишние.

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Гость

13:25:28 03-06-2025

В загсе все данные есть на пенсионеров, зачем еще идти и чегото писать. Отдайте уже людям, не грешите.

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