Отметившие золотую свадьбу жители Алтайского края смогут получить единовременную выплату

Для этого супругам нужно подать заявление в управление соцзащиты по месту жительства или МФЦ

03 июня 2025, 08:50, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае супружеские пары, отметившие 50 лет со дня бракосочетания до 2025 года, могут обратиться за единовременной выплатой. Такое поощрение приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. Об этом сообщили в Минсоцзащиты Алтайского края.

Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. На нее могут претендовать супружеские пары, постоянно проживающие на территории Алтайского края. Заявление на получение поощрения нужно подать одному из супругов (при наличии письменного согласия другого супруга) в управление соцзащиты по месту жительства или в МФЦ до 30 июня включительно.

Семейные пары, которые отмечают "золотой" юбилей в 2025 году, могут обратиться за выплатой в течение месяца до наступления торжественной даты, а также в течение года после нее.

Подробнее о денежном поощрении за долгие годы семейной жизни можно прочитать в материале amic.ru.