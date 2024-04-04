Вода продолжает прибывать

04 апреля 2024, 13:10, ИА Амител

Талые воды в Алейске. Фото: amic.ru

Уровень воды в реке Бурла в районе села Хабары, где действовало штормовое предупреждение из-за опасности подтопления, вечером 3 апреля превысил критическую отметку в 397 сантиметров. К 8.00 четверга уровень составил уже 423 сантиметра, вода продолжает активно прибывать. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

При этом уровень воды в реке Алей начал постепенно снижаться. Утром 4 апреля в районе Алейска река опустилась до 813 сантиметров. Напомним, отметка подтопления составляет здесь 805 см. В Рубцовске река упала на 36 сантиметров ниже критического уровня.

На Чарыше 3 апреля начался полный ледоход, уровни падают.

На реке Обь идут небольшие подъемы, отмечаются закраины, на льду стоит вода. В районе Старого моста 4 апреля впервые произошла локальная подвижка льда. Возле Нового моста Обь еще стоит, отметила Ольга Прахт. Напомним, согласно прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие главной водной артерии ожидается 10 апреля плюс-минус пять дней.

"Опасения у нас вызывает Чумыш, особенно в районе Заринска. Здесь довольно низкая отметка подтопления. Пока запас в два метра еще есть, но снегозапасы в бассейне реки составили 160% от нормы. На фоне потепления снег активно тает. Каждый день уровень поднимается от 6 до 60 сантиметров" , — рассказала Ольга Прахт.

Однако этой весной населенные пункты Алтайского края больше страдают не из-за разлива рек, а из-за подтопления талыми водами. На данный момент в регионе подтоплены 816 дворов и 139 жилых домов в 47 населенных пунктах. Перекрыты шесть участков автодорог. В пунктах временного размещения остаются 35 жителей.