Алтайские поля так затопило талыми водами, что они похожи на водохранилища
Местные жители не помнят, как давно было что-то подобное
03 апреля 2024, 15:14, ИА Амител
В Поспелихинском районе талые воды затопили сельскохозяйственные угодья, сообщили amic.ru.
"Так затоплены поля в этом году, очень много воды", - рассказали местные жители.
Напомним, в Алтайском крае с 30 марта ввели режим ЧС из-за паводка.
Поля затопило в Алтайском крае / Фото: предоставлено amic.ru
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