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Алтайские поля так затопило талыми водами, что они похожи на водохранилища

Местные жители не помнят, как давно было что-то подобное

03 апреля 2024, 15:14, ИА Амител

В Поспелихинском районе талые воды затопили сельскохозяйственные угодья, сообщили amic.ru.

"Так затоплены поля в этом году, очень много воды", - рассказали местные жители.

Напомним, в Алтайском крае с 30 марта ввели режим ЧС из-за паводка.

Поля затопило в Алтайском крае / Фото: предоставлено amic.ru
Алтайский край Паводок сельское хозяйство
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Комментарии 1

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Гость

23:19:37 03-04-2024

Однако, рис надо сеять

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