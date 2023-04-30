Отопительный сезон в Бийске заканчивать не планируют

В СГК отметили, что надвигается похолодание

30 апреля 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске пока не планируют завершать отопительный сезон. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на СГК.

Представители компании отметили, что в ближайшее время ожидается похолодание, а если коммунальщики перейдут на летний режим, то отапливать дома не смогут и в квартирах будет холодно.

Быстро вернуть ТЭЦ к зимнему формату работы будет очень непросто.

В СГК добавили, что в многоквартирных домах люди могут самостоятельно отрегулировать работу отопления. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию.