Отопительный сезон в Бийске заканчивать не планируют
В СГК отметили, что надвигается похолодание
30 апреля 2023, 19:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске пока не планируют завершать отопительный сезон. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на СГК.
Представители компании отметили, что в ближайшее время ожидается похолодание, а если коммунальщики перейдут на летний режим, то отапливать дома не смогут и в квартирах будет холодно.
Быстро вернуть ТЭЦ к зимнему формату работы будет очень непросто.
В СГК добавили, что в многоквартирных домах люди могут самостоятельно отрегулировать работу отопления. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию.
19:22:30 01-05-2023
Короче, не мытьем, так катаньем деньги отбивают, не довольны были высокими ценами? Хорошо, стоимость снизили, зато платить будете за отопление до июня. Можно подумать СГК озаботилась холодом в квартирах, как бы не так