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Барнаульцам объяснили, почему в жару нельзя "убавить" отопление в домах

Обращения с недовольствами передали в тепловую инспекцию

30 апреля 2023, 09:31, ИА Амител

Батарея / Фото: amic.ru
Батарея / Фото: amic.ru

Жители Барнаула массово жалуются на духоту в домах из-за отопления, сообщает СГК в своём Telegram-канале.

"Мы видим ваши обращения и понимаем недовольство. На улице уже летняя жара, а система всё ещё работает в зимнем режиме", – отметили в компании.

Все обращения с недовольствами передали в тепловую инспекцию.

В СГК подчеркнули, что невозможно "убавить" отопление во всём городе, поскольку вода из тепловых сетей, кроме отопления, используется для подогрева горячей воды, которая течёт из крана.

Ранее в компании рассказали, как отключиться от отопления раньше окончания отопительного сезона в Барнауле.

Барнаул отопительный сезон жалобы и просьбы

Комментарии 34

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Гость

09:38:18 30-04-2023

Вроде бы сына врага-народа (стёпу солженицына) из СГК погнали, а издевательства над народом продолжаются

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Гость

12:34:38 01-05-2023

Гость (09:38:18 30-04-2023) Вроде бы сына врага-народа (стёпу солженицына) из СГК погнал... Ты удивишься, когда узнаешь, кто на самом деле "враг народа", и кто над этим самым народом издевается. Если доживешь до того дня, конечно.. Б

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Гость

09:54:11 30-04-2023

Можно просто кран регулировочный у батареи закрыть, во всех новых домах такие стоят. А если у вас его нет - все претензии к инженерам и строителям великого могучего СССР.

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Гость

17:03:43 30-04-2023

Гость (09:54:11 30-04-2023) Можно просто кран регулировочный у батареи закрыть, во всех ... Классический ответ от сферического коня в вакууме. Я могу у себя вообще батареи срезать, но платить за отопление мне все равно придется. Потому что счетчик установлен на дом, а не в каждую квартиру.

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Гость

23:19:02 30-04-2023

Гость (17:03:43 30-04-2023) Классический ответ от сферического коня в вакууме. Я могу у... Прочитайте новость внимательно, люди просили не жарко, а не не платить. Но если что, индивидуальные тепловые счетчики тоже существуют, у меня в квартире такой стоит.

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Гость

13:47:14 01-05-2023

Гость (23:19:02 30-04-2023) Прочитайте новость внимательно, люди просили не жарко, а не ... В большинстве домов бесполезно ставить индивидуальные счётчики, т.к. по ним расчёт производить не будут (система отопления якобы по-другому сделана). Будут по общедомовым с раскидыванием оплаты на всех жильцов. Мы бы давно себе такие поставили, но смысла в нашем доме нет, т.к. учитывать их показания никто не будет.

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Гость

10:20:08 30-04-2023

А летом как система работать будет в таком случае? Когда уже нажрётесь и рожа треснет...

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Гость

10:29:11 30-04-2023

А как летом происходит подогрев воды без отопления?

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Гость

10:31:45 30-04-2023

не поняла , отопление только с горячей водой можно отключить? А как же летом горячая вода подогревается тогда. ну а собирать собрание жильцов по поводу отключения отопления это вообще издевательство

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Гость

10:46:20 30-04-2023

Получается летом тоже батареи должны быть горячими, чтобы была горячая вода

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Гость

10:58:33 30-04-2023

Зачем это вранье? За март оплата была меньше, в апреле батареи были чуть теплые, а в последние дни включили на полную. Куда смотрит прокуратура?

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Иван

11:13:07 30-04-2023

Да содрать плату перед отключкой надо побольше, там своя схема...

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Гость

11:19:30 30-04-2023

Теперь и летом будут батареи горячие? Или воды горячей не будет? "..поскольку вода из тепловых сетей, кроме отопления, используется для подогрева горячей воды, которая течёт из крана." Похоже, они над нами издеваются, а у нас нет механизма на это ответить.

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гость

11:24:17 30-04-2023

Совсем людей за дураков держат, работать не хотят а задвижку прикрыть вера не позволяет.

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Гость

12:01:57 30-04-2023

Централизованно нельзя, а УК на что? За что им оплачиваем услуги???

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Гость

12:30:24 30-04-2023

вода из тепловых сетей, кроме отопления, используется для подогрева горячей воды, которая течёт из крана.___ ааа.. поэтому летом вечно нет воды горячей, поняяятненько, а вовсе не из-за ремонтов, опрессовок и че там еще, замены вентилей

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Гость

13:28:08 30-04-2023

Лучше горячая вода стала бы менее горячей, чем ваши раскаленные батареи

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Гостю 09:38

15:56:38 30-04-2023

А ты кто такой, чтобы врагами народа людей объявлять? Сам поди тупица и жулик?

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Гость

16:05:26 30-04-2023

До того, как в середине апреля выпал снег многие тоже возмущались. А теперь ответьте что бы все эти люди кричали если отопление все-таки отключили бы? Отключить его можно, а вот подать в короткие сроки будет сложно! Если Вам жарко, то есть один простой способ - перекройте батареи! Лично мне почему-то помогает. Днем все батареи отключены, а на ночь на паре штук немного приоткрываю краны. Как и тог: и днем не жарко и ночью комфортно!

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Гость

19:24:58 30-04-2023

Гость (16:05:26 30-04-2023) До того, как в середине апреля выпал снег многие тоже возмущ... Краны, чтоб перекрыть батареи, не у всех есть. Но есть простой способ отключить отопление: спуститься в подвал и закрыть кран за 5 минут. Если похолодало, ещё раз спуститься в подвал и открыть кран

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Гость

19:32:11 30-04-2023

Гость (16:05:26 30-04-2023) До того, как в середине апреля выпал снег многие тоже возмущ... А стояки вы тоже перекрываете? У нас стояки раскаленные! От них такой жар идет, что никакое перекрытие батарей не помогает.

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Гость

17:07:57 30-04-2023

Чё то мутят...

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Гость

17:24:46 30-04-2023

Врут. Летом горячая вода в кране есть, а отопления - нет. Это что, чудо, по мнению СГК?

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Гость

19:32:53 30-04-2023

Гость (17:24:46 30-04-2023) Врут. Летом горячая вода в кране есть, а отопления - нет. Э... Ну и какая зараза минусует? Директор СГК? Не нажрался еще?

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Гость

17:26:22 30-04-2023

Безобразие . Поезд моют за кв. Метр с квартиры!! Холодная вода из горячего крана, на улице жара батареи горячие как в 40 г. Мороз!! Безпридел

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Старый

17:39:59 30-04-2023

Что за бесполезный базар по поводу отключения отопления? Собирайте собрание УК и если большинство за отключение отопления, вызывайте инспектора СГК и отключит он вам отопление. Система централизованного теплоснабжения не предусматривает снижение теплоносителя на подаче ниже +70 градусов, иначе придётся снижать температуру горячей воды.

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Гость

19:33:53 30-04-2023

Старый (17:39:59 30-04-2023) Что за бесполезный базар по поводу отключения отопления? Со... Вранье!!!! Температура отопления - это одно. А горячая вода - совсем другое.

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Гость

18:01:04 30-04-2023

Система централизованного теплоснабжения не предусматривает снижение теплоносителя на подаче ниже +70 градусов, иначе придётся снижать температуру горячей воды.----- Диду, а как ты летом температуру горячей воды поддерживаешь? Всей СГК выходите и на трубы горячего водоснабжения писаете? Жду ответа, как соловей лета!

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Гость

18:29:28 30-04-2023

Изучи,студент, тему про узлы ГВС и ЦО многоквартирного дома.Разные системы,разная водичка-это пояснения для детушек.

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Гость

13:51:29 01-05-2023

Ты не умничай, а словами объясни - как так? - зимой температура горячей воды, получается, напрямую зависит от температуры отполения. А летом сразу раз - и перестаёт зависеть.

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Гость

19:34:33 30-04-2023

Гость (18:01:04 30-04-2023) Система централизованного теплоснабжения не предусматривает ... Ты смотри-ка, и тебя какая-то зараза минусует! Явно гад какой из СГК.

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Старый

18:56:46 30-04-2023

18:01:04 30-04-2023 Придурок Вы теплотрассный. Много я таких повидал во время работы. При переходе на летний период оборудование перенастраивается на летний период работы , лишнее генерирующее тепловое оборудование отключается на температурный график 70/50.

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Гость

19:53:26 30-04-2023

в квитанции за апрель сумма выше, чем за март за отопление!

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Гость

16:45:11 01-05-2023

В воду используемую в ЦО добавляют технические маслА для лучшей циркуляции.

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