Обращения с недовольствами передали в тепловую инспекцию

30 апреля 2023, 09:31, ИА Амител

Батарея / Фото: amic.ru

Жители Барнаула массово жалуются на духоту в домах из-за отопления, сообщает СГК в своём Telegram-канале.

"Мы видим ваши обращения и понимаем недовольство. На улице уже летняя жара, а система всё ещё работает в зимнем режиме", – отметили в компании.

Все обращения с недовольствами передали в тепловую инспекцию.

В СГК подчеркнули, что невозможно "убавить" отопление во всём городе, поскольку вода из тепловых сетей, кроме отопления, используется для подогрева горячей воды, которая течёт из крана.

Ранее в компании рассказали, как отключиться от отопления раньше окончания отопительного сезона в Барнауле.