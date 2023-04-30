Барнаульцам объяснили, почему в жару нельзя "убавить" отопление в домах
Обращения с недовольствами передали в тепловую инспекцию
30 апреля 2023, 09:31, ИА Амител
Батарея / Фото: amic.ru
Жители Барнаула массово жалуются на духоту в домах из-за отопления, сообщает СГК в своём Telegram-канале.
"Мы видим ваши обращения и понимаем недовольство. На улице уже летняя жара, а система всё ещё работает в зимнем режиме", – отметили в компании.
Все обращения с недовольствами передали в тепловую инспекцию.
В СГК подчеркнули, что невозможно "убавить" отопление во всём городе, поскольку вода из тепловых сетей, кроме отопления, используется для подогрева горячей воды, которая течёт из крана.
Ранее в компании рассказали, как отключиться от отопления раньше окончания отопительного сезона в Барнауле.
09:38:18 30-04-2023
Вроде бы сына врага-народа (стёпу солженицына) из СГК погнали, а издевательства над народом продолжаются
12:34:38 01-05-2023
Гость (09:38:18 30-04-2023) Вроде бы сына врага-народа (стёпу солженицына) из СГК погнал... Ты удивишься, когда узнаешь, кто на самом деле "враг народа", и кто над этим самым народом издевается. Если доживешь до того дня, конечно.. Б
09:54:11 30-04-2023
Можно просто кран регулировочный у батареи закрыть, во всех новых домах такие стоят. А если у вас его нет - все претензии к инженерам и строителям великого могучего СССР.
17:03:43 30-04-2023
Гость (09:54:11 30-04-2023) Можно просто кран регулировочный у батареи закрыть, во всех ... Классический ответ от сферического коня в вакууме. Я могу у себя вообще батареи срезать, но платить за отопление мне все равно придется. Потому что счетчик установлен на дом, а не в каждую квартиру.
23:19:02 30-04-2023
Гость (17:03:43 30-04-2023) Классический ответ от сферического коня в вакууме. Я могу у... Прочитайте новость внимательно, люди просили не жарко, а не не платить. Но если что, индивидуальные тепловые счетчики тоже существуют, у меня в квартире такой стоит.
13:47:14 01-05-2023
Гость (23:19:02 30-04-2023) Прочитайте новость внимательно, люди просили не жарко, а не ... В большинстве домов бесполезно ставить индивидуальные счётчики, т.к. по ним расчёт производить не будут (система отопления якобы по-другому сделана). Будут по общедомовым с раскидыванием оплаты на всех жильцов. Мы бы давно себе такие поставили, но смысла в нашем доме нет, т.к. учитывать их показания никто не будет.
10:20:08 30-04-2023
А летом как система работать будет в таком случае? Когда уже нажрётесь и рожа треснет...
10:29:11 30-04-2023
А как летом происходит подогрев воды без отопления?
10:31:45 30-04-2023
не поняла , отопление только с горячей водой можно отключить? А как же летом горячая вода подогревается тогда. ну а собирать собрание жильцов по поводу отключения отопления это вообще издевательство
10:46:20 30-04-2023
Получается летом тоже батареи должны быть горячими, чтобы была горячая вода
10:58:33 30-04-2023
Зачем это вранье? За март оплата была меньше, в апреле батареи были чуть теплые, а в последние дни включили на полную. Куда смотрит прокуратура?
11:13:07 30-04-2023
Да содрать плату перед отключкой надо побольше, там своя схема...
11:19:30 30-04-2023
Теперь и летом будут батареи горячие? Или воды горячей не будет? "..поскольку вода из тепловых сетей, кроме отопления, используется для подогрева горячей воды, которая течёт из крана." Похоже, они над нами издеваются, а у нас нет механизма на это ответить.
11:24:17 30-04-2023
Совсем людей за дураков держат, работать не хотят а задвижку прикрыть вера не позволяет.
12:01:57 30-04-2023
Централизованно нельзя, а УК на что? За что им оплачиваем услуги???
12:30:24 30-04-2023
вода из тепловых сетей, кроме отопления, используется для подогрева горячей воды, которая течёт из крана.___ ааа.. поэтому летом вечно нет воды горячей, поняяятненько, а вовсе не из-за ремонтов, опрессовок и че там еще, замены вентилей
13:28:08 30-04-2023
Лучше горячая вода стала бы менее горячей, чем ваши раскаленные батареи
15:56:38 30-04-2023
А ты кто такой, чтобы врагами народа людей объявлять? Сам поди тупица и жулик?
16:05:26 30-04-2023
До того, как в середине апреля выпал снег многие тоже возмущались. А теперь ответьте что бы все эти люди кричали если отопление все-таки отключили бы? Отключить его можно, а вот подать в короткие сроки будет сложно! Если Вам жарко, то есть один простой способ - перекройте батареи! Лично мне почему-то помогает. Днем все батареи отключены, а на ночь на паре штук немного приоткрываю краны. Как и тог: и днем не жарко и ночью комфортно!
19:24:58 30-04-2023
Гость (16:05:26 30-04-2023) До того, как в середине апреля выпал снег многие тоже возмущ... Краны, чтоб перекрыть батареи, не у всех есть. Но есть простой способ отключить отопление: спуститься в подвал и закрыть кран за 5 минут. Если похолодало, ещё раз спуститься в подвал и открыть кран
19:32:11 30-04-2023
Гость (16:05:26 30-04-2023) До того, как в середине апреля выпал снег многие тоже возмущ... А стояки вы тоже перекрываете? У нас стояки раскаленные! От них такой жар идет, что никакое перекрытие батарей не помогает.
17:07:57 30-04-2023
Чё то мутят...
17:24:46 30-04-2023
Врут. Летом горячая вода в кране есть, а отопления - нет. Это что, чудо, по мнению СГК?
19:32:53 30-04-2023
Гость (17:24:46 30-04-2023) Врут. Летом горячая вода в кране есть, а отопления - нет. Э... Ну и какая зараза минусует? Директор СГК? Не нажрался еще?
17:26:22 30-04-2023
Безобразие . Поезд моют за кв. Метр с квартиры!! Холодная вода из горячего крана, на улице жара батареи горячие как в 40 г. Мороз!! Безпридел
17:39:59 30-04-2023
Что за бесполезный базар по поводу отключения отопления? Собирайте собрание УК и если большинство за отключение отопления, вызывайте инспектора СГК и отключит он вам отопление. Система централизованного теплоснабжения не предусматривает снижение теплоносителя на подаче ниже +70 градусов, иначе придётся снижать температуру горячей воды.
19:33:53 30-04-2023
Старый (17:39:59 30-04-2023) Что за бесполезный базар по поводу отключения отопления? Со... Вранье!!!! Температура отопления - это одно. А горячая вода - совсем другое.
18:01:04 30-04-2023
Система централизованного теплоснабжения не предусматривает снижение теплоносителя на подаче ниже +70 градусов, иначе придётся снижать температуру горячей воды.----- Диду, а как ты летом температуру горячей воды поддерживаешь? Всей СГК выходите и на трубы горячего водоснабжения писаете? Жду ответа, как соловей лета!
18:29:28 30-04-2023
Изучи,студент, тему про узлы ГВС и ЦО многоквартирного дома.Разные системы,разная водичка-это пояснения для детушек.
13:51:29 01-05-2023
Ты не умничай, а словами объясни - как так? - зимой температура горячей воды, получается, напрямую зависит от температуры отполения. А летом сразу раз - и перестаёт зависеть.
19:34:33 30-04-2023
Гость (18:01:04 30-04-2023) Система централизованного теплоснабжения не предусматривает ... Ты смотри-ка, и тебя какая-то зараза минусует! Явно гад какой из СГК.
18:56:46 30-04-2023
18:01:04 30-04-2023 Придурок Вы теплотрассный. Много я таких повидал во время работы. При переходе на летний период оборудование перенастраивается на летний период работы , лишнее генерирующее тепловое оборудование отключается на температурный график 70/50.
19:53:26 30-04-2023
в квитанции за апрель сумма выше, чем за март за отопление!
16:45:11 01-05-2023
В воду используемую в ЦО добавляют технические маслА для лучшей циркуляции.