Отопительный сезон завершится в Барнауле 5 мая
Управляющие организации переведут внутридомовые системы в "летний" режим
29 апреля 2025, 12:45, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле 5 мая завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в мэрии.
"С этого дня энергетики постепенно начнут разгружать систему, а управляющие организации переведут внутридомовые системы в "летний" режим", – говорится в сообщении.
Затем СГК начнет подготовку к следующему осенне-зимнему периоду: приступит к замене теплосетей и их испытаниям.
12:49:25 29-04-2025
еще неделя бани
13:27:40 29-04-2025
гость (12:49:25 29-04-2025) еще неделя бани... Во как. Оказывается есть те у кого до сих пор батареи такие же горячие как зимой.
13:57:45 29-04-2025
Гость (13:27:40 29-04-2025) Во как. Оказывается есть те у кого до сих пор батареи такие ... зимой не грели, в лето - жарко
13:57:50 29-04-2025
Гость (13:27:40 29-04-2025) Во как. Оказывается есть те у кого до сих пор батареи такие ... конечно есть, жарит как в аду!
14:21:38 29-04-2025
Как черти сковородки греют! Высокая температура вредит здоровью. Пожилые люди и инвалиды дома страдают от жары.
14:35:26 29-04-2025
О, владелец ТЭЦ и пароходов очень доволен нами, граждане Барнаула! Сейчас губернатор в июле ещё указ об увеличении тарифов на тепло подпишет, и, вуаля! Даёшь максимальные доходы олигархату!
14:46:12 29-04-2025
Гостья (14:35:26 29-04-2025) О, владелец ТЭЦ и пароходов очень доволен нами, граждане Бар... Мельниченко,любитель горячих батарей в мае, сейчас проживает в Арабских Эмиратах.
14:59:02 29-04-2025
Безобразие.
Жара в квартире, t +28 !!!
Прекратите подачу тепла! Отключайте , что за издевательство над людьми.
Теплосети Ауууу
16:28:44 29-04-2025
гость (14:59:02 29-04-2025) Безобразие.Жара в квартире, t +28 !!!Прекратите пода... К теплосетям аппелировать бесполезно, т.к. решение о завершении отопительного сезона принимает мэрия. К мэру аппелировать бесполезно, т.к. граждане города мэра не выбирают.
А в соседней новости в ленте главный садовод АК сообщил, что даже почва! прогрелась до 12 градусов. Что же говорить про температуру в квартирах?
17:29:30 29-04-2025
гость (14:59:02 29-04-2025) Безобразие.Жара в квартире, t +28 !!!Прекратите пода...
Отопление выключено. В квартире все равно +28. Не нойте. Ничего в жизни у вас нет, кроме как бесконечного нытья по каждому поводу.
16:30:39 29-04-2025
Да неужели?! Всё, 5 мая выпадет снег!
17:05:17 29-04-2025
Топят, чтобы под конец квитанции по максимуму были. Батареи как зимой..
18:31:43 29-04-2025
Не ломайте копья в споре - завтра уже похолодание) Отопление 5 мая отключат, а там и на улице снова потеплеет. Все норм!
19:10:07 29-04-2025
Идеотизм, на улице жара, дома +28, приходится включать кондиционер с отоплением, хотя по температурным нормам ещё в середине ареля должны были отключить.
19:14:26 29-04-2025
Антон (19:10:07 29-04-2025) Идеотизм, на улице жара, дома +28, приходится включать конди... Вот уж точно идЕотизм. На улице жара, а вы кондиционер включаете с ОТОПЛЕНИЕМ. А могли бы и просто на охлаждение его включить.
19:31:23 29-04-2025
Гость (19:14:26 29-04-2025) Вот уж точно идЕотизм. На улице жара, а вы кондиционер включ... Идиотизм в том, что электроэнергию, которую потребляет кондиционер в режиме "охлаждения", вырабатывает та же ТЭЦ, что дает тепловую энергию, которая отапливает здания. Какой замечательный бизнес, не правда ли?