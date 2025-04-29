Управляющие организации переведут внутридомовые системы в "летний" режим

29 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 5 мая завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в мэрии.

"С этого дня энергетики постепенно начнут разгружать систему, а управляющие организации переведут внутридомовые системы в "летний" режим", – говорится в сообщении.

Затем СГК начнет подготовку к следующему осенне-зимнему периоду: приступит к замене теплосетей и их испытаниям.