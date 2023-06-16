Сотрудники барнаульского водоканала снова сдали кровь для донорства

Они провели эту социальную акцию в преддверии Всемирного дня донора

16 июня 2023, 15:05, ИА Амител

Сотрудники "Водоканала" / Фото: пресс-служба компании

Работники производства "Росводоканал Барнаул" и активисты молодежного совета водоканала стали донорами крови. Специалисты предприятия уже много лет сдают кровь, и с каждым годом число сотрудников, желающих принять участие в акции, только растет.

"Чувствую свое участие в спасении чьей-то жизни. И даже жалею, что не делал этого чаще. Корпоративная донорская акция – это прекрасная возможность помощи другим людям и сплочения нашего коллектива, ведь ничто так не сближает в рабочей команде, как благородное, нужное и весьма значимое дело", – рассказал ведущий инженер отдела по капитальному строительству "Росводоканал Барнаул" Сергей Колегов.

Традиционная акция по сдаче крови сотрудниками "Росводоканал Барнаул" завершила месячник добрых дел предприятия. Мероприятие прошло в рамках единого корпоративного движения "Росводоканал Добро".

Как ранее сообщал amic.ru, компания традиционно проводит и экологические акции. Например, в этом году работники водоканала присоединилась к федеральной акции "Марафон рек" – в конце мая они вышли на очистку берега Оби в районе Нового моста.