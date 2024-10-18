В Барнауле задержали восемь авиарейсов

Причиной стал утренний туман

18 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Самолет / Источник фото: unsplash.com

В аэропорту Барнаула задерживают восемь авиарейсов из-за тумана, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

"В настоящий момент задержано отправление восьми авиарейсов. Четыре рейса Барнаул – Москва, Барнаул – Екатеринбург, Барнаул – Сочи, Барнаул – Казань и Барнаул– Санкт-Петербург", – перечислили в ведомстве.

Специалисты воздушной гавани принимают все меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Путешественникам советуют следить за актуальной информацией о рейсах на сайте аэропорта или через приложения авиакомпаний.