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Отремонтированная четыре дня назад дорога разваливается в Алтайском крае

Заплатки, уложенные недавно, уже начали отваливаться

04 мая 2023, 13:32, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Жители алтайского села пожаловались на разрушение свежеотремонтированной дороги. Информацию об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, дорогу в посёлок Батунный Заринского района починили четыре дня назад, рабочие накидали заплаток. 

Сейчас свежий асфальт начал трескаться, ямы вновь появляются на проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Бийске после спада уровня воды открыли для движения понтонный мост.

Алтайский край Дороги

Комментарии 6

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гость

13:52:37 04-05-2023

потому что качественно класть асфальт мы не умеем, прежде чем проложить его , разворовать надо все и на всем сэкономить. а результат налицо!

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Гость

14:28:55 04-05-2023

Армяне?

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Гость

14:33:10 04-05-2023

Потому-что Азгалдян все кроит перекраивает, тамошнее ДСУ уже давным давно разучилось асфальт качественно укладывать. Чего стоит отремонтированная и ща которую ремонтируют от Заринска в сторону Залесова трасса, этож слезы. Лучше б Новоалтайским ДСУ доверили, намного качественней получается. А внутригородские дороги это ваще песТня, в выхи там чуть все колесья не оставил:(((((

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Гость

16:08:10 04-05-2023

Это рекорд!)))

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Гость

16:24:34 04-05-2023

судя по фото такой материал как "битум", эти горе-дорожники в принципе не используют...

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Гость

17:53:14 04-05-2023

Судя по описанию, они используют лук-батун ... Для закуски.

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