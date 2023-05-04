Отремонтированная четыре дня назад дорога разваливается в Алтайском крае
Заплатки, уложенные недавно, уже начали отваливаться
04 мая 2023, 13:32, ИА Амител
Кадр из видео
Жители алтайского села пожаловались на разрушение свежеотремонтированной дороги. Информацию об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".
По словам автора сообщения, дорогу в посёлок Батунный Заринского района починили четыре дня назад, рабочие накидали заплаток.
Сейчас свежий асфальт начал трескаться, ямы вновь появляются на проезжей части.
Ранее сообщалось, что в Бийске после спада уровня воды открыли для движения понтонный мост.
13:52:37 04-05-2023
потому что качественно класть асфальт мы не умеем, прежде чем проложить его , разворовать надо все и на всем сэкономить. а результат налицо!
14:28:55 04-05-2023
Армяне?
14:33:10 04-05-2023
Потому-что Азгалдян все кроит перекраивает, тамошнее ДСУ уже давным давно разучилось асфальт качественно укладывать. Чего стоит отремонтированная и ща которую ремонтируют от Заринска в сторону Залесова трасса, этож слезы. Лучше б Новоалтайским ДСУ доверили, намного качественней получается. А внутригородские дороги это ваще песТня, в выхи там чуть все колесья не оставил:(((((
16:08:10 04-05-2023
Это рекорд!)))
16:24:34 04-05-2023
судя по фото такой материал как "битум", эти горе-дорожники в принципе не используют...
17:53:14 04-05-2023
Судя по описанию, они используют лук-батун ... Для закуски.