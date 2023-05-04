Отремонтированная четыре дня назад дорога разваливается в Алтайском крае

Заплатки, уложенные недавно, уже начали отваливаться

04 мая 2023, 13:32, ИА Амител

Кадр из видео

Жители алтайского села пожаловались на разрушение свежеотремонтированной дороги. Информацию об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, дорогу в посёлок Батунный Заринского района починили четыре дня назад, рабочие накидали заплаток.

Сейчас свежий асфальт начал трескаться, ямы вновь появляются на проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Бийске после спада уровня воды открыли для движения понтонный мост.