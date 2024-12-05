Отрезал голову. В Сарове задержали подозреваемого в убийстве инвалида и его сиделки
По информации СМИ, злоумышленник решил вернуться на место преступления, а при обыске у него нашли окровавленную одежду
05 декабря 2024, 14:20, ИА Амител
29-летнего мужчину задержали в городе Сарове Нижегородской области по подозрению в двойном убийстве. Как сообщает "112", преступник обезглавил 77-летнюю сиделку и убил пенсионера-инвалида.
Об инциденте стало известно 4 декабря. По информации канала, после убийства квартиру ограбили. Уже на следующий день по подозрению в преступлении задержали молодого человека. Утверждается, что он зашел за женщиной в подъезд, затащил в ее квартиру и там расправился с ней и ее подопечным.
Shot пишет, что во время обысков у подозреваемого нашли окровавленную одежду. По информации канала, он пытался вернуться на место зверского убийства, чтобы оценить обстановку, однако по дороге его встретили полицейские.
15:05:47 05-12-2024
и эту тварь будут кормить, одевать, обувать, лечить за гос. счёт.
19:52:34 05-12-2024
Элен без ребят (15:05:47 05-12-2024) и эту тварь будут кормить, одевать, обувать, лечить за гос. ... Ну смотри вернут смертную казнь и тогда гасить будут всех неугодных под любым предлогом.
У нас же педоистерия во всей красе, соглашусь что убийц надо не на пожизненное сажать а расстреливать.
Только для них это раз и всё даже боли не почувствуют, а на пожизненном сидя в дельфине они и прочувствуют всю боль.
Поэтому такие твари и сидят в клетке
16:29:52 06-12-2024
Никакого пожизненного лишения свободы это не справедливо только полезная смертная казнь для этого мерзкого противного неприятного неадекватного тупого убийцы неадеквата