Отрезал голову. В Сарове задержали подозреваемого в убийстве инвалида и его сиделки

По информации СМИ, злоумышленник решил вернуться на место преступления, а при обыске у него нашли окровавленную одежду

05 декабря 2024, 14:20, ИА Амител

Арест / Фото: unsplash.com / niu niu

29-летнего мужчину задержали в городе Сарове Нижегородской области по подозрению в двойном убийстве. Как сообщает "112", преступник обезглавил 77-летнюю сиделку и убил пенсионера-инвалида.

Об инциденте стало известно 4 декабря. По информации канала, после убийства квартиру ограбили. Уже на следующий день по подозрению в преступлении задержали молодого человека. Утверждается, что он зашел за женщиной в подъезд, затащил в ее квартиру и там расправился с ней и ее подопечным.

Shot пишет, что во время обысков у подозреваемого нашли окровавленную одежду. По информации канала, он пытался вернуться на место зверского убийства, чтобы оценить обстановку, однако по дороге его встретили полицейские.