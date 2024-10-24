Калманский суд рассмотрел все убийства по делу возможного маньяка Манишина

23 октября суд закончил рассмотрение убийства Ксении Киргизовой, которое стало последним

24 октября 2024, 13:45, Антон Дегтярев

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

Калманский районный суд рассмотрел все 11 убийств, которые приписывают возможному "политеховскому" маньяку Виталию Манишину. На процессе 23 октября суд закончил изучать обстоятельства исчезновения последней жертвы – Ксении Киргизовой. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Заседание прошло 23 октября в 11 часов. На нем не выступали свидетели ни очно, ни по видеосвязи. Однако были исследованы письменные доказательства и оглашены показания нескольких свидетелей. Скольких именно, amic.ru не пояснили.

В итоге рассмотрение убийства Ксении Киргизовой, которое длилось дольше других, завершилось. Всего на это потребовалось шесть заседаний, потому что по делу должно было выступить 15 человек – свидетелей и потерпевших (потерпевшими могут быть в том числе родственники погибшей. – Прим. ред.). Эпизод начали исследовать в суде еще 7 октября, а закончили 23 октября.

Всего с июня суд рассмотрел убийства Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и, наконец, Ксении Киргизовой.

Однако на этом стадия судебного следствия не закончена. Теперь суд будет опрашивать "общих" свидетелей, которые связаны либо с Манишиным, либо со всеми его убийствами. На данный момент таких около 50 человек, пояснили в суде. При этом потерпевших суд больше опрашивать не планирует, но их могут вызвать повторно. После опроса свидетелей последуют судебные прения и приговор. Очередное заседание пройдет 28 октября в 11 часов, на него вызовут около 10 свидетелей.

Отметим, что Ксения Киргизова поступила в АлтГТУ в 2000 году. Она поехала на отработку и захотела узнать, можно ли перевестись с платного отделения на бесплатное. Следствие считает, что на площади перед входом в университет (на "сковородке") Манишин предложил Киргизовой помочь в переводе на бюджет. Для этого нужно было поехать и поговорить с человеком, который живет за городом. Киргизова согласилась, села в автомобиль, Манишин отвез ее в Калманский район и убил, считает следствие. Тело Киргизовой отыскали на 34-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в октябре 2000 года.

Виталия Манишина задержали в мае 2023 года как подозреваемого в убийстве Людмилы Обидиной, совершенном в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах Манишин сознался еще в десяти убийствах, среди жертв были девушки, убийцей которых был загадочный "политеховский" маньяк. С полным списком жертв можно ознакомиться здесь.

В мае 2024 года дело Виталия Манишина передали в Калманский районный суд, мужчину начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). 3 июня ему продлили арест до 21 ноября 2024 года, а затем начали разбирать убийства.