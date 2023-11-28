Честный разговор. Александр Терентьев провел личный прием граждан в Барнауле

Депутат взял в работу обращения и намерен разобраться с проблемами заявителей

28 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Прием Александра Терентьева / Фото: "Справедливая Россия – За правду"

24 ноября депутат Госдумы Александр Терентьев провел прием граждан по личным вопросам. Встреча с главой реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" прошла в Барнауле, но обращения поступили не только от жителей краевой столицы, но и Шипуновского, и Залесовского районов.

И снова зарплаты

Залесовские учителя попросили депутата разобраться с вопросом оплаты труда. По их словам, они остались единственными бюджетниками, которые не получают 100% выплаты по больничному листу, а система расчета заработной платы такова, что начисления на ставку не достигают минималки.

Александр Терентьев пообещал разобраться в ситуации, и если допущены ошибки, повлиять на их устранение.

Также запланирован выезд руководителя Общественной приемной Александра Терентьева Оксаны Молодых в Залесово для рассмотрения обращений по оплате труда педагогов.

Безнаказанность

Также к депутату обратился барнаулец, дочь которого стала инвалидом. Молодая девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму по вине безнаказанного участника ДТП.

Суд признал его вину, однако ущерб он не возмещает, судебные приставы ничего не могут списать – нет ни дохода, ни имущества.

Заявитель попросил Александра Терентьева помочь ему восстановить справедливость.

Депутат пообещал проговорить все обстоятельства ситуации в Госдуме, чтобы найти выход, ведь случай этот не единичный, а закон должен защитить пострадавших в полной мере.

Месиво из глины и грязи

Жители с. Баталово Шипуновского района обратились с проблемой на участке дороги от села Порожнего к их селу. Заявители называют этот участок "настоящим месивом из глины и грязи". Там должны ездить в школу дети, но из-за непроходимости они переведены на дистант. Отсутствие нормального интернета в селе подрывает весь образовательный процесс. По этой же причине беременные женщины и пенсионеры не получают регулярную медпомощь.

Заявители уверяют, что все сельчане исправно платят налоги, но вынуждены быть отрезанными от внешнего мира.

Александр Терентьев уже направил депутатский запрос в прокуратуру Алтайского края.

Прием Александра Терентьева / Фото: "Справедливая Россия – За правду"

"Сила" закона

Житель Барнаула, инвалид II группы пожаловался на процесс получения лекарственных препаратов льготниками после принятого в 2020 году краевым Минздравом приказа № 397. Заявитель прописал, как усложнился процесс, рассказал, как на документ жалуются даже сами медики и почему он противоречит нормам федерального законодательства.

Александр Терентьев будет искать ответы на вопросы через депутатские запросы, прокуратуру и нормотворческую работу.