Отсутствие холодной воды беспокоит барнаульцев почти неделю
Воды в подъезде многоквартирного дома нет с 14 октября
18 октября 2024, 15:15, ИА Амител
В первом подъезде дома № 31 по улице Профинтерна нет холодной воды с 14 октября, сообщает Barnaul 22.
Жильцы заявляют, что управляющая компания не решает проблему, а обращения к властям желаемых результатов не принесли. Подвоза питьевой воды, со слов людей, также не было.
"Очень надеемся, что на нашу проблему с водой обратят внимание соответствующие органы управления и власти, помогут вернуть жителям возможность пользоваться холодной водой", – высказываются горожане.
Также барнаульцы подчеркивают, что в доме проживают маленькие дети, пенсионеры и инвалиды, у которых уже пять дней нет возможности воспользоваться душем и туалетом.
20:09:08 18-10-2024
Отсутствие горячей воды летом очень гневало барнаульцев. Отсутствие холодной сейчас лишь слегка беспокоит.
08:39:33 19-10-2024
Наверное в Алтайском крае такая тенденция. Чтобы жизнь не казалась раем, надо постоянно с чем-то бороться. В данном случае с отсутствием холодной воды на протяжении недели. А вот в нашем доме в самом центре Барнаула {Ленина 81} нет горячей воды уже четыре месяца. И все молчат.