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Отсутствие холодной воды беспокоит барнаульцев почти неделю

Воды в подъезде многоквартирного дома нет с 14 октября

18 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Душ / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159600
Душ / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159600

В первом подъезде дома № 31 по улице Профинтерна нет холодной воды с 14 октября, сообщает Barnaul 22.

Жильцы заявляют, что управляющая компания не решает проблему, а обращения к властям желаемых результатов не принесли. Подвоза питьевой воды, со слов людей, также не было.

"Очень надеемся, что на нашу проблему с водой обратят внимание соответствующие органы управления и власти, помогут вернуть жителям возможность пользоваться холодной водой", – высказываются горожане.

Также барнаульцы подчеркивают, что в доме проживают маленькие дети, пенсионеры и инвалиды, у которых уже пять дней нет возможности воспользоваться душем и туалетом.

Барнаул ЖКХ коммунальная авария вода

Комментарии 2

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Жора

20:09:08 18-10-2024

Отсутствие горячей воды летом очень гневало барнаульцев. Отсутствие холодной сейчас лишь слегка беспокоит.

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Марианна

08:39:33 19-10-2024

Наверное в Алтайском крае такая тенденция. Чтобы жизнь не казалась раем, надо постоянно с чем-то бороться. В данном случае с отсутствием холодной воды на протяжении недели. А вот в нашем доме в самом центре Барнаула {Ленина 81} нет горячей воды уже четыре месяца. И все молчат.

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