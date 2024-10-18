Отсутствие холодной воды беспокоит барнаульцев почти неделю

Воды в подъезде многоквартирного дома нет с 14 октября

18 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Душ / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159600

В первом подъезде дома № 31 по улице Профинтерна нет холодной воды с 14 октября, сообщает Barnaul 22.

Жильцы заявляют, что управляющая компания не решает проблему, а обращения к властям желаемых результатов не принесли. Подвоза питьевой воды, со слов людей, также не было.

"Очень надеемся, что на нашу проблему с водой обратят внимание соответствующие органы управления и власти, помогут вернуть жителям возможность пользоваться холодной водой", – высказываются горожане.

Также барнаульцы подчеркивают, что в доме проживают маленькие дети, пенсионеры и инвалиды, у которых уже пять дней нет возможности воспользоваться душем и туалетом.