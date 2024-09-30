В пригороде Барнаула десятки улиц остались без холодной воды из-за аварии

Работы планируют завершить к 20:00

30 сентября 2024, 16:15, ИА Амител

Водопроводная вода / Фото: unsplash.com

Дома на десятках улиц в микрорайоне Октябрьский барнаульского села Власиха остались без холодной воды из-за повреждения на водопроводе.

Как сообщили в городском "Росводоканале", аварию устраняют у дома № 61 по улице Гранатовой. На время работ холодное водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

ул. Усадебная, 20-56, 19-63;

ул. Беловежская, 1-31, 2-22;

ул. Парадная, 51-95, 52- 98;

ул. Троицкая, 1-25, 2-46;

ул. Меридианная, 1-13;

ул. Шоссейная, 86-92;

ул. Независимая, 1-24;

ул. Гранатовая, 2-38, 29-59;

ул. Агатовая, 2а-2д;

ул. Артельная;

ул. Онежская;

ул. Шоссейная;

ул. Универсальная, 35-55;

ул. Универсальная, 35 (детский сад);

пер. Казанский;

пер. Зональный;

ул. Беловежская, 35-59;

ул. Изящная, 1-89, 4-44;

ул. Шоссейная, 76-88;

ул. Беловежская, 24-28;

пер. Казанский, 2-14, 1-7;

ул. Онежская, 1-13, 2-38;

ул. Универсальная, 31-71, 24-32;

ул. Инженерная, 1-67, 2-52;

ул. Артельная, 1-41, 2-30;

Цветной бульвар, 1-53, 2-504

пер. Творческий, 2-18, 1-17;

ул. Преображенская, 14-42, 11-37;

ул. Рождественская, 58-126, 57-131;

ул. Кристальная, 2-42, 7-57;

ул. Парадная, 19-55;

ул. Петербургская, 60-130, 51-113;

пер. Мятежный, 7-15, 2-18;

ул. Славянская, 2-50, 1-25;

пер. Крылатый, 1-17, 2-16;

пер. Игристый, 1-17, 2-16;

пер. Мирный, 25а-79, 30-88;

ул. Берестовая, 27-109, 28-72;

ул. Демократичная, 5;

ул. Талая, 17-33, 20-36;

ул. Мозаичная, 17-99, 20-102;

ул. Маршрутная, 1-51, 2-56;

ул. Универсальная, 3-29, 2, 2а, 26;

ул. Коралловая, 3-21, 2-16а;

ул. Луганская, 1-53, 2-38;

ул. Усадебная, 1-63, 2-56;

ул. Парадная, 12а-50;

ул. Рождественская, 1-566;

ул. Петербургская, 11-37, 4-56б;

ул. Ковыльная, 10а-54а;

ул. Архангельская, 9-25, 12-28а;

ул. Туманная, 27-46;

ул. Гранатовая, 15-25;

ул. Энергетиков, 1-18, 2-9.

Ремонт планируют завершить к 20:00. Для жителей организован подвоз воды.