В пригороде Барнаула десятки улиц остались без холодной воды из-за аварии
Работы планируют завершить к 20:00
30 сентября 2024, 16:15, ИА Амител
Водопроводная вода / Фото: unsplash.com
Дома на десятках улиц в микрорайоне Октябрьский барнаульского села Власиха остались без холодной воды из-за повреждения на водопроводе.
Как сообщили в городском "Росводоканале", аварию устраняют у дома № 61 по улице Гранатовой. На время работ холодное водоснабжение отсутствует по следующим адресам:
- ул. Усадебная, 20-56, 19-63;
- ул. Беловежская, 1-31, 2-22;
- ул. Парадная, 51-95, 52- 98;
- ул. Троицкая, 1-25, 2-46;
- ул. Меридианная, 1-13;
- ул. Шоссейная, 86-92;
- ул. Независимая, 1-24;
- ул. Гранатовая, 2-38, 29-59;
- ул. Агатовая, 2а-2д;
- ул. Артельная;
- ул. Онежская;
- ул. Шоссейная;
- ул. Универсальная, 35-55;
- ул. Универсальная, 35 (детский сад);
- пер. Казанский;
- пер. Зональный;
- ул. Беловежская, 35-59;
- ул. Изящная, 1-89, 4-44;
- ул. Шоссейная, 76-88;
- ул. Беловежская, 24-28;
- пер. Казанский, 2-14, 1-7;
- ул. Онежская, 1-13, 2-38;
- ул. Универсальная, 31-71, 24-32;
- ул. Инженерная, 1-67, 2-52;
- ул. Артельная, 1-41, 2-30;
- Цветной бульвар, 1-53, 2-504
- пер. Творческий, 2-18, 1-17;
- ул. Преображенская, 14-42, 11-37;
- ул. Рождественская, 58-126, 57-131;
- ул. Кристальная, 2-42, 7-57;
- ул. Парадная, 19-55;
- ул. Петербургская, 60-130, 51-113;
- пер. Мятежный, 7-15, 2-18;
- ул. Славянская, 2-50, 1-25;
- пер. Крылатый, 1-17, 2-16;
- пер. Игристый, 1-17, 2-16;
- пер. Мирный, 25а-79, 30-88;
- ул. Берестовая, 27-109, 28-72;
- ул. Демократичная, 5;
- ул. Талая, 17-33, 20-36;
- ул. Мозаичная, 17-99, 20-102;
- ул. Маршрутная, 1-51, 2-56;
- ул. Универсальная, 3-29, 2, 2а, 26;
- ул. Коралловая, 3-21, 2-16а;
- ул. Луганская, 1-53, 2-38;
- ул. Усадебная, 1-63, 2-56;
- ул. Парадная, 12а-50;
- ул. Рождественская, 1-566;
- ул. Петербургская, 11-37, 4-56б;
- ул. Ковыльная, 10а-54а;
- ул. Архангельская, 9-25, 12-28а;
- ул. Туманная, 27-46;
- ул. Гранатовая, 15-25;
- ул. Энергетиков, 1-18, 2-9.
Ремонт планируют завершить к 20:00. Для жителей организован подвоз воды.
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