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В пригороде Барнаула десятки улиц остались без холодной воды из-за аварии

Работы планируют завершить к 20:00

30 сентября 2024, 16:15, ИА Амител

Водопроводная вода / Фото: unsplash.com
Водопроводная вода / Фото: unsplash.com

Дома на десятках улиц в микрорайоне Октябрьский барнаульского села Власиха остались без холодной воды из-за повреждения на водопроводе.

Как сообщили в городском "Росводоканале", аварию устраняют у дома № 61 по улице Гранатовой. На время работ холодное водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

  • ул. Усадебная, 20-56, 19-63; 
  • ул. Беловежская, 1-31, 2-22; 
  • ул. Парадная, 51-95, 52- 98; 
  • ул. Троицкая, 1-25, 2-46;
  • ул. Меридианная, 1-13; 
  • ул. Шоссейная, 86-92; 
  • ул. Независимая, 1-24; 
  • ул. Гранатовая, 2-38, 29-59; 
  • ул. Агатовая, 2а-2д; 
  • ул. Артельная; 
  • ул. Онежская; 
  • ул. Шоссейная; 
  • ул. Универсальная, 35-55; 
  • ул. Универсальная, 35 (детский сад); 
  • пер. Казанский; 
  • пер. Зональный; 
  • ул. Беловежская, 35-59; 
  • ул. Изящная, 1-89, 4-44; 
  • ул. Шоссейная, 76-88; 
  • ул. Беловежская, 24-28; 
  • пер. Казанский, 2-14, 1-7; 
  • ул. Онежская, 1-13, 2-38; 
  • ул. Универсальная, 31-71, 24-32; 
  • ул. Инженерная, 1-67, 2-52; 
  • ул. Артельная, 1-41, 2-30;
  • Цветной бульвар, 1-53, 2-504
  • пер. Творческий, 2-18, 1-17;
  • ул. Преображенская, 14-42, 11-37; 
  • ул. Рождественская, 58-126, 57-131;
  • ул. Кристальная, 2-42, 7-57; 
  • ул. Парадная, 19-55; 
  • ул. Петербургская, 60-130, 51-113;
  • пер. Мятежный, 7-15, 2-18; 
  • ул. Славянская, 2-50, 1-25; 
  • пер. Крылатый, 1-17, 2-16; 
  • пер. Игристый, 1-17, 2-16; 
  • пер. Мирный, 25а-79, 30-88; 
  • ул. Берестовая, 27-109, 28-72;
  • ул. Демократичная, 5;
  • ул. Талая, 17-33, 20-36;
  • ул. Мозаичная, 17-99, 20-102; 
  • ул. Маршрутная, 1-51, 2-56;
  • ул. Универсальная, 3-29, 2, 2а, 26; 
  • ул. Коралловая, 3-21, 2-16а; 
  • ул. Луганская, 1-53, 2-38; 
  • ул. Усадебная, 1-63, 2-56; 
  • ул. Парадная, 12а-50;
  • ул. Рождественская, 1-566;
  • ул. Петербургская, 11-37, 4-56б;
  • ул. Ковыльная, 10а-54а;
  • ул. Архангельская, 9-25, 12-28а; 
  • ул. Туманная, 27-46; 
  • ул. Гранатовая, 15-25; 
  • ул. Энергетиков, 1-18, 2-9. 

Ремонт планируют завершить к 20:00. Для жителей организован подвоз воды.

Барнаул коммунальная авария

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