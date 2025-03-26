Неизвестный открыл стрельбу во дворе подмосковного ЖК

Информации о пострадавших нет

26 марта 2025, 14:40, ИА Амител

Стрельба в Подмосковье / Фото: Shot

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу в ЖК "Ольгино Парк". Он открыл огонь по мужчине, который выходил из подъезда. Об этом сообщает Shot.

Предварительно установлено, что инцидент произошел около 07:00 во дворе дома на Шестой улице в Железнодорожном. Стрелок поджидал, когда из подъезда выйдет мужчина, после чего открыл по нему огонь. Однако вслед за этим стрелять начала охрана жертвы нападения.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но вскоре был задержан полицией. Сейчас нарушитель находится на допросе. По данным Baza, предположительно, это военнослужащий. Пока он отказывается давать показания.

Напомним, вечером 18 марта уроженец Алтая открыл стрельбу возле православного храма в центре Екатеринбурга. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". В ходе обыска правоохранители изъяли у него травматический пистолет марки "МР". Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.