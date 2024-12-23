"Ответ Marvel и DC". В России снимут шесть фильмов и сериал о супергероях

На картины выделят более миллиарда рублей

23 декабря 2024, 13:10, ИА Амител

Игрушки Халк, Супермен и Человек-паука / Фото: pxhere.com

Студия "Союзмультфильм" запускает производство игрового кино, сообщила глава компании Юлиана Слащева в интервью РБК.

Первым проектом станет франшиза о русских супергероях под рабочим названием "Орден Алой звезды", разработанная совместно с писателями Сергеем Лукьяненко и Сергеем Волковым.

Проект станет "ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC" и будет основываться на произведениях советских авторов, таких как Александр Беляев, Алексей Толстой, Павел Бажов.

Всего франшиза будет состоять из шести полнометражных фильмов и одного сериала, который выпустят между первой и второй кинокартиной.

"Весь следующий год мы проведем в препродакшене, в подборе каста, в пробах и поиске визуального стиля франшизы. В 2026 году намерены войти в производство", – отметила Слащева.

Ориентировочно бюджет фильмов составит 1-1,2 млрд рублей, однако даже при хороших сборах проекты вряд ли окупятся без господдержки, признала Слащева.