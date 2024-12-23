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"Ответ Marvel и DC". В России снимут шесть фильмов и сериал о супергероях

На картины выделят более миллиарда рублей

23 декабря 2024, 13:10, ИА Амител

Игрушки Халк, Супермен и Человек-паука / Фото: pxhere.com
Игрушки Халк, Супермен и Человек-паука / Фото: pxhere.com

Студия "Союзмультфильм" запускает производство игрового кино, сообщила глава компании Юлиана Слащева в интервью РБК.

Первым проектом станет франшиза о русских супергероях под рабочим названием "Орден Алой звезды", разработанная совместно с писателями Сергеем Лукьяненко и Сергеем Волковым.

Проект станет "ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC" и будет основываться на произведениях советских авторов, таких как Александр Беляев, Алексей Толстой, Павел Бажов.

Всего франшиза будет состоять из шести полнометражных фильмов и одного сериала, который выпустят между первой и второй кинокартиной.

"Весь следующий год мы проведем в препродакшене, в подборе каста, в пробах и поиске визуального стиля франшизы. В 2026 году намерены войти в производство", – отметила Слащева.

Ориентировочно бюджет фильмов составит 1-1,2 млрд рублей, однако даже при хороших сборах проекты вряд ли окупятся без господдержки, признала Слащева.

Россия Кино фильмы

Комментарии 7

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Гость из будущего

14:00:03 23-12-2024

То есть это будет что-то вроде "Лиги выдающихся джентельменов", но а-ля рюс?
Эпоха супергеройского кино уже на закате, но Ливси все пытается запрыгнуть в последний вагон, дабы примазаться к идеологии и бюджету. Он не смог даже свой Черновик сделать смотрибельным, а уже лезет в детское кино

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Гость

14:06:02 23-12-2024

И мне миллиард, обязуюсь за один миллиард обучить осла искуственному интелекту. Мой проект возможно не окопится, но это не повод не выделять денег на проект.

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Гость

14:31:54 23-12-2024

делать надо сейчас военные многосерийные эпопеи про Донбасс, про людей, про войну про школьников остановивших танки с крестами на бортах в 2014, про героизм штрафников, про мерзость и гордыню запада и так далее. Это нужно молодым поколениям наших граждан для того чтобы в будущем был мир

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Гость из будущего

16:35:56 23-12-2024

Гость (14:31:54 23-12-2024) делать надо сейчас военные многосерийные эпопеи про Донбасс,...
Бюджет фэнтезийных фильмов уже был потрачен на Последнего богатыря и его сиквелы

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Митя

14:57:03 23-12-2024

у нас уже есть свои супергерои, стоит выпить лишнего и в тебе просыпаются невероятные суперсилы.
упал с 9 этажа и выжил, отделавшись царапинами. (русский бэтмен)
переплыл обь и не утонул. (русский алко-мен)
выжил в 30 градусный мороз и не замерз. (русский человек волк)
уложил четверых по пьяне. (русский халк)

соблазнил кучу женщин и настрогал детей (русский супер-мачо) ведь по пьяне тебе и жаба покажеться красоткой.

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Гость

02:19:26 24-12-2024

Фантазер - ты его называлааааааааа.
То есть народные сказки, собиравшиеся с лишком около 200 лет, от Российской Империи до СССР, им не интересны?! Будут кропать какущих-то "сюпергероев"?! В США зараза такая есть. Нам зачем?

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Александр

06:43:36 24-12-2024

Ничего себе это по защитникам будет столько много продолжений ура товарищи нас снова ждут невероятные спецэффекты и крутая компьютерная графика даже лучше чем в Голливуде а герои свои оригинальные не то что западные которые наших защитников копируют.
И да сценарий просто огонь будет как в любом нашем фильме 🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡🤡

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