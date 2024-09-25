"Союзмультфильм" отсудил у магазина на Алтае компенсацию за Чебурашку

Причиной стала нашивка с мультяшным персонажем

25 сентября 2024, 19:59, ИА Амител

Чебурашки / Фото: Елена Афонина/ТАСС

Представители "Союзмультфильма" обратились в суд с иском к магазину в Камне-на-Оби из-за нашивки с Чебурашкой. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края, компании удалось добиться компенсации за нарушение авторских прав.

Нашивки обнаружили в торговой точке в июне 2021 года. При этом исключительные права на мультяшку принадлежат "Союзмультфильму", что подтверждает лицензия. Компания попросила суд взыскать компенсацию за нарушение авторских прав в размере 10 тысяч рублей, а также прочие расходы в размере 6 тысяч. Предприниматель с требованиями не согласилась, подчеркнув, что товар не контрафактный, а она к административной ответственности за продажу не привлекалась.

Каменский городской суд установил, что компания обладает исключительными правами, а магазин все же использовал изображение незаконно, поскольку права на продажу товара с лицензией в суд предприниматель предоставить так и не смогла. В результате иск удовлетворили.