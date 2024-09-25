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"Союзмультфильм" отсудил у магазина на Алтае компенсацию за Чебурашку

Причиной стала нашивка с мультяшным персонажем

25 сентября 2024, 19:59, ИА Амител

Чебурашки / Фото: Елена Афонина/ТАСС
Чебурашки / Фото: Елена Афонина/ТАСС

Представители "Союзмультфильма" обратились в суд с иском к магазину в Камне-на-Оби из-за нашивки с Чебурашкой. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края, компании удалось добиться компенсации за нарушение авторских прав.

Нашивки обнаружили в торговой точке в июне 2021 года. При этом исключительные права на мультяшку принадлежат "Союзмультфильму", что подтверждает лицензия. Компания попросила суд взыскать компенсацию за нарушение авторских прав в размере 10 тысяч рублей, а также прочие расходы в размере 6 тысяч. Предприниматель с требованиями не согласилась, подчеркнув, что товар не контрафактный, а она к административной ответственности за продажу не привлекалась.

Каменский городской суд установил, что компания обладает исключительными правами, а магазин все же использовал изображение незаконно, поскольку права на продажу товара с лицензией в суд предприниматель предоставить так и не смогла. В результате иск удовлетворили.

Комментарии 12

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Гость

20:24:42 25-09-2024

Позорники-мультяшники!!!
Шарятся по мухосранскам и с босоты дань собирают, за китайскую нашивку, которую таможенники пропустили.

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Шинник

20:50:47 25-09-2024

... чёртовы Правообладатели.
Наверняка на Баха, или Моцарта, тоже найдутся правообладатели.

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Гость

22:45:10 25-09-2024

Шинник (20:50:47 25-09-2024) ... чёртовы Правообладатели.Наверняка на Баха, или Моцар... На исполнителей Баха и Моцарта есть правообладатели. Включишь в кафе Баха, от исполнителя прилетит иск.

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гость

11:16:42 26-09-2024

Гость (22:45:10 25-09-2024) На исполнителей Баха и Моцарта есть правообладатели. Включиш... от мигалкова

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Шинник

20:55:14 25-09-2024

кстати.
Есть такая группа "Пропаганда"
Автор текста песен - Виктория Воронина.
Так вот по суду ей запретили исполнять её песни.
Правообладатели....

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Гость

21:46:50 25-09-2024

нечего воровать. как-то мало взяли с неё

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Гость

08:56:48 26-09-2024

Так выглядит когда-то советский "союзмультфильм" вставший на капиталистические рельсы.

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Мусик

09:21:24 26-09-2024

вот ВанДамм наварился бы на своих картинках...

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Гость

09:57:53 26-09-2024

А мы еще в школе ходили с пакетами Ковбой Мальборо. Не рассчитаться.

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Мусик

10:43:07 26-09-2024

а вот магазу в Камне можно было б подумать как ситуацию позитивно пропиарить.
даже сходу - есть варианты.

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Гость

10:48:18 26-09-2024

сколько же бездельников в стране! им место на сво,а они судятся из за такой фигни,да и судам при такой занятости там же место.

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Мусик

10:52:44 26-09-2024

Гость (10:48:18 26-09-2024) сколько же бездельников в стране! им место на сво,а они судя... нечего им делать на СВО.
к каждому офицера приставлять?

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