Ответственность за несанкционированные свалки может появиться в России
По словам инициаторов, это сократит число нарушений по размещению и хранению отходов
02 декабря 2024, 11:40, ИА Амител
Депутаты Госдумы направили в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за несанкционированные свалки отходов. По их мнению, это повысит ответственность за нарушение экологических норм.
"Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за нарушение требований к хранению отходов производства и потребления, порядка создания мест накопления отходов производства и потребления, а также за нарушение требований к проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", – сообщает РИА Новости.
По мнению инициаторов, принятие законопроекта сократит число нарушений по размещению и хранению отходов, а также по размещению несанкционированных свалок.
В случае одобрения инициативы правительством РФ документ внесут на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.
"Ответственность за нарушения – один из самых тонких моментов в сфере обращения с отходами. Если штрафы только для галочки, они никак не могут повлиять на ситуацию, и с каждым годом все становилось бы только хуже. Поэтому мы предлагаем их пересмотреть в соответствии с реальной обстановкой", – рассказал соавтор инициативы, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.
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