Разносит ветром. Жители алтайского села Столбово пожаловались на вывоз мусора

Депутат Александр Терентьев взял ситуацию на личный контроль

05 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

Мусор. Пластиковые отходы / Фото: freepik.com

В селе Столбово Каменского района более ста жителей обратились к социалистам за помощью в решении проблемы с вывозом мусора. Свое обращение они передали главе местного отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Ольге Лебедевой, которая донесла жалобы жителей до депутата Госдумы и лидера алтайских социалистов Александра Терентьева.

Сельчане сообщают, что ООО "Автотранс" (до недавнего времени компания была региональным оператором по вывозу мусора в Каменской и Рубцовской зонах) систематически нарушает правила вывоза твердых коммунальных отходов, не поддерживая порядок на площадке.

Из-за отсутствия ограждения мусор разносится ветром по всему селу, доставляя неудобства. Площадка расположена неподалеку (менее двух километров) от центра села, что делает ситуацию особенно неприятной.

Александр Терентьев направил запрос в прокуратуру Алтайского края. Там подтвердили, что в селе действительно есть проблемы с вывозом мусора, и потребовали от главы района устранить нарушения на площадке накопления отходов. ООО "Автотранс" вынесли предписание о перерасчете оплаты для потребителей за оказанные услуги.

Недавно стало известно, что Минстрой Алтайского края разорвал контракт с ООО "Автотранс". Приемная депутата Терентьева по-прежнему готова поддерживать жителей села Столбово, если возникнут трудности с восстановлением их прав.

Депутат выразил надежду, что новый оператор улучшит ситуацию, и заверил, что будет держать вопрос под личным контролем до полного его решения. Об итогах он планирует поговорить с жителями на личных приемах.