По словам местных жителей, собака не раз кидалась на прохожих

06 февраля 2024, 09:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/493958

Кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку в Кемеровской области. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел днем 4 февраля в одном из частных домов поселка Старобачаты Беловского муниципального округа.

Девочка гостила у подруги мамы. Женщина открыла вольер, чтобы дать собаке воды. В этот момент пес вырвался наружу и напал на ребенка. Пострадавшая от полученных травм умерла до приезда скорой.

По словам местных жителей, собака принадлежит мужчине, которому женщина помогала по хозяйству. Говорят, что когда пес вырвался наружу, она убежала. Вернулась, когда было уже поздно, взяла окровавленное тело и понесла матери.

Сельчане утверждают, что овчарка часто сбегала и кидалась на прохожих.