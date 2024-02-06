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Овчарка загрызла четырехлетнюю девочку в Кемеровской области

По словам местных жителей, собака не раз кидалась на прохожих

06 февраля 2024, 09:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/493958
Фото: pxhere.com/ru/photo/493958

Кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку в Кемеровской области. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел днем 4 февраля в одном из частных домов поселка Старобачаты Беловского муниципального округа.

Девочка гостила у подруги мамы. Женщина открыла вольер, чтобы дать собаке воды. В этот момент пес вырвался наружу и напал на ребенка. Пострадавшая от полученных травм умерла до приезда скорой.

По словам местных жителей, собака принадлежит мужчине, которому женщина помогала по хозяйству. Говорят, что когда пес вырвался наружу, она убежала. Вернулась, когда было уже поздно, взяла окровавленное тело и понесла матери. 

Сельчане утверждают, что овчарка часто сбегала и кидалась на прохожих.

Происшествия дети Кемеровская область Собаки Нападения на людей

Комментарии 13

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Гость

10:01:05 06-02-2024

Безумие в современном мире!

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Гость

10:01:29 06-02-2024

Не женщины, а изверги!!!!!!!! Людского в проступках - нет совсем!

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знакомый

10:05:46 06-02-2024

хозяину оторвать наследственные принадлежности за такую собаку.

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Андрей

22:23:23 06-02-2024

знакомый (10:05:46 06-02-2024) хозяину оторвать наследственные принадлежности за такую соба... Собака, в особенности кавказец, оказалась жертвой идиотов. Такую собаку может держать только человек, умеющий с ней обращаться. Кавказец - пастух, защищает свой дом и территорию. Они в семьях живут на правах членов семьи, им детей маленьких доверяют и оставляют с ними. Тут в доме, где живет кавказец, снует кто угодно. Девочку откровенно жалко. Теперь и собаку видно застрелят.

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Гость

10:20:56 06-02-2024

Господи,как жалко ребенка! За человеческую халатность и безответственность расплатилось невинное дитя!

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Гость

10:33:57 06-02-2024

Кто понял "она убежала" кто убежал и вернулся, хозяйка собаки или девочка, если озяйка собаки не понятно почему она убежала, в вольер же не боялась заходить, а если девочка то как она вернулась если ее загрызла собака.

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Гость

10:38:01 06-02-2024

хорошо спланированное убийство, возможно, безумно жаль ребёнка

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Гость

11:38:46 06-02-2024

А вот есть вопрос к компетентным органам: есть некая соседка с тремя беспородными собаками, две из трех выгуливаются ежедневно в центре города без поводка как минимум два раза в день, при этом ведут себя агрессивно и кидаются на людей. Хозяйка этой своры также не отличается дружелюбность и на просьбы держать на поводке свой зверинец, предлагает на поводок пристегнуться всем окружающим. Собственно вопрос - надо еще подождать? А то пока еще никого не покусали...

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Гость

11:59:29 06-02-2024

Гость (11:38:46 06-02-2024) А вот есть вопрос к компетентным органам: есть некая соседка... Абсолютно поддерживаю. Большинство хозяев на законное требование надеть намордник, облаивают тебя больше чем их питомцы. Уголовные сроки и большие штрафы только смогут их научить.

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Гость

11:55:07 06-02-2024

Хозяева собак размером больше спаниеля должны страдать: налогами, проверками, требованиям к выгулу. Это асоциальные личности, для которых безопасность окружающих не важна.

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Гость

12:40:11 06-02-2024

Возмущает, что в магазины стали пускать с собаками. На Молодёжной открылся Магнит на дверях висит аншлаг, что с собаками разрешается. Собаки без намордников на длинных поводках бегают по магазину и хватают за штаны. Хозяева вообще по хамски реагируют на замечания, насылают проклятия. Продавцы ничего сделать не могут, т.к. не они придумали это. Напротив, Пятёрочка тоже стала пускать с собаками, чтобы не потерять покупателей. Ну так много людей туда уже не ходят, ещё больше потеряют

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Гость

19:29:28 06-02-2024

Мне давно не четыре года, но сегодня точно так же выскочивший из калитки пёс набросился на меня сзади, я его не видел, порвал куртку и нанёс раны на предплечье. Сразу их видно не было, но дома пришлось обработать перекисью и заклеить пластырем. Ну и плюс ремонт куртки. Пожалел хозяина, не стал вызывать наряд. а надо было бы.

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Гость

20:48:27 06-02-2024

заметьте, собака не бродячая! виноваты хозяева, нужно всех владельцев собак на учет, разрешение на содержание агрессивных пород, стерилизация, чипизация и т.д. Всех, кто отпускает на самовыгул наказывать.

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