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Женщина с бутылкой пива избила ребенка в Набережных Челнах

Просьбы и крики мальчика не остановили "воспитательный процесс"

06 февраля 2024, 08:51, ИА Амител

Кадр из видео / "Набережные Челны онлайн"
Кадр из видео / "Набережные Челны онлайн"

Женщина с бутылкой пива сильно избила ребенка в Набережных Челнах. Видеозапись инцидента распространяют в социальных сетях.

Избиение сняла камера умного домофона. Женщина оттаскала ребенка за капюшон, ударила о землю, а затем стала бить руками. Крики мальчика ее не остановили. 

Во время побоев женщина кричала: "Я из тебя сделаю мужика".

Как сообщает "Лента", по факту случившегося начала проверку региональная прокуратура. Если информация подтвердится, то ведомство примет необходимые меры.

Происшествия дети

Комментарии 1

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МатьВаша

14:27:46 06-02-2024

А потом такие ССССССУУУУУУ...... сидят слезки пускают денежку на лечение собирают, эти тва...и не лучше преступников обычных, сразу в тюрягу, испорченная психика до добра не доведет

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