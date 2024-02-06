Женщина с бутылкой пива избила ребенка в Набережных Челнах
Просьбы и крики мальчика не остановили "воспитательный процесс"
06 февраля 2024, 08:51, ИА Амител
Кадр из видео / "Набережные Челны онлайн"
Женщина с бутылкой пива сильно избила ребенка в Набережных Челнах. Видеозапись инцидента распространяют в социальных сетях.
Избиение сняла камера умного домофона. Женщина оттаскала ребенка за капюшон, ударила о землю, а затем стала бить руками. Крики мальчика ее не остановили.
Во время побоев женщина кричала: "Я из тебя сделаю мужика".
Как сообщает "Лента", по факту случившегося начала проверку региональная прокуратура. Если информация подтвердится, то ведомство примет необходимые меры.
14:27:46 06-02-2024
А потом такие ССССССУУУУУУ...... сидят слезки пускают денежку на лечение собирают, эти тва...и не лучше преступников обычных, сразу в тюрягу, испорченная психика до добра не доведет