Женщина с бутылкой пива избила ребенка в Набережных Челнах

Просьбы и крики мальчика не остановили "воспитательный процесс"

06 февраля 2024, 08:51, ИА Амител

Кадр из видео / "Набережные Челны онлайн"

Женщина с бутылкой пива сильно избила ребенка в Набережных Челнах. Видеозапись инцидента распространяют в социальных сетях.

Избиение сняла камера умного домофона. Женщина оттаскала ребенка за капюшон, ударила о землю, а затем стала бить руками. Крики мальчика ее не остановили.

Во время побоев женщина кричала: "Я из тебя сделаю мужика".

Как сообщает "Лента", по факту случившегося начала проверку региональная прокуратура. Если информация подтвердится, то ведомство примет необходимые меры.