Овцы, телята и птицы погибли при пожаре в алтайском селе

Возгорание ликвидировали на площади около 150 "квадратов"

20 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Фото: Tanner Yould / unsplash.com

Скот и домашние птицы погибли при пожаре в сарае в селе Караси Крутихинского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился днем 19 мая. На месте работали восемь специалистов на двух единицах техники. Они потушили надворную постройку на площади около 150 кв. м.

"В сгоревшем сарае погибли шесть телят, семь овец и домашняя птица. Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.

Всего за сутки 19 мая в крае потушили 26 пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний.