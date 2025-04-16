В США утвердили День Александра Овечкина

Его будут отмечать 11 апреля

16 апреля 2025, 17:42, ИА Амител

Александр Овечкин / Фото: Adam Hunger / ТАСС

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля Днем капитана и нападающего клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина. Соответствующий документ опубликовала в соцсети X пресс-служба команды.

"Я, мэр Вашингтона, провозглашаю 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина в Вашингтоне и приветствую празднование этого дня всеми жителями города", – говорится в указе.

Напомним, 7 апреля Александр Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин стал лучшим снайпером в истории лиги во время гостевого матча "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс". Через неделю хоккеист обновил собственный рекорд по голам в НХЛ, забросив 896-ю шайбу за "Вашингтон Кэпиталз" в матче против хоккейного клуба "Коламбус" из штата Огайо.

Чтобы стать первым в истории игроком с 900 голами в регулярных первенствах НХЛ, Овечкину осталось забросить еще четыре шайбы. Кроме того, россиянин сократил до 48 голов отставание от Уэйна Гретцки (1016 голов) по числу шайб, заброшенных суммарно в чемпионатах и плей-офф НХЛ.