Овечкин вернулся на лед всего спустя две недели после перелома ноги
Спортсмен потренировался в хоккейной экипировке, но пока без участия партнеров по команде
05 декабря 2024, 11:11, ИА Амител
Александр Овечкин / Фото: John Locher / AP / TASS
Хоккеист Александр Овечкин вернулся на лед спустя две недели после перелома ноги, пишет "Чемпионат".
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" получил травму в ноябре во время матча с "Ютой". После столкновения с Джеком Макбейном у 39-летнего россиянина диагностировали перелом левой малоберцовой кости.
Изначально сообщалось, что из-за травмы Овечкин будет восстанавливаться от четырех до шести недель. Однако уже накануне хоккеист вышел на тренировку в экипировке и немного поработал на льду без участия партнеров по команде.
Когда Александр вернется к соревнованиям, пока неизвестно.
11:45:48 05-12-2024
он не человек.
это не вопрос.