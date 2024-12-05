Овечкин вернулся на лед всего спустя две недели после перелома ноги

Спортсмен потренировался в хоккейной экипировке, но пока без участия партнеров по команде

05 декабря 2024, 11:11, ИА Амител

Александр Овечкин / Фото: John Locher / AP / TASS

Хоккеист Александр Овечкин вернулся на лед спустя две недели после перелома ноги, пишет "Чемпионат".

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" получил травму в ноябре во время матча с "Ютой". После столкновения с Джеком Макбейном у 39-летнего россиянина диагностировали перелом левой малоберцовой кости.

Изначально сообщалось, что из-за травмы Овечкин будет восстанавливаться от четырех до шести недель. Однако уже накануне хоккеист вышел на тренировку в экипировке и немного поработал на льду без участия партнеров по команде.

Когда Александр вернется к соревнованиям, пока неизвестно.