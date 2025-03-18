Тренд на самолечение аналогами известного препарата может быть опасным, предостерегает врач

18 марта 2025, 10:50, ИА Амител

Весы / Фото: i yunmai / unsplash.com

Аналоги препарата "Оземпик", ушедшего из России из-за санкций, стали раскупать с утроенной скоростью. Действующее вещество в аналогах "лекарства для похудения" – семаглутид. Он помогает справляться с диабетом второго типа и ожирением, но теперь его расхватывают все, кто мечтает о красивой фигуре. Продажи в России препаратов-дженериков достигли 10 миллиардов рублей, рассказал радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов.

"Сейчас и "Герофарм", и "Промомед", и другие интересанты, которые на этом рынке работают, зарегистрировали уже продукты, которые предназначены именно для борьбы с избыточным весом, то есть у них целевое показание именно такое. Есть возможность применять эти препараты не офф-лейбл, а по прямому показанию", – сказал он.

По мнению врача-эндокринолога и сотрудника АГМУ Светланы Куликовой, тренд на самолечение без рецепта может быть опасным: у аналогов "Оземпика", как и у любых лекарств, имеются противопоказания. Перед употреблением требуется консультация специалиста.

"Можно и стоит ли худеть при помощи семаглутида? Если есть показания, то да. Важно понимать, что семаглутид при лечении выступает своего рода костылем, на который человек с лишним весом может опереться, чтобы за год-полтора терапии изменить свои привычки, то есть научиться есть овощи, увеличить физическую активность. Но как только он прекратит принимать препарат, он снова начнет есть десять пирожных, и вес вернется", – пояснила она.

При этом в следующем году бурного роста продаж аналогов "Оземпика" в России ждать не стоит, поскольку база потребителей уже достаточно обширна. У мировых фармгигантов на подходе инновационные лекарства от лишнего веса на основе других действующих веществ. Это направление фармацевтики – одно из перспективных.