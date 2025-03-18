"Это костыль". Можно ли похудеть при помощи аналогов "Оземпика" и как это делать правильно
Тренд на самолечение аналогами известного препарата может быть опасным, предостерегает врач
18 марта 2025, 10:50, ИА Амител
Аналоги препарата "Оземпик", ушедшего из России из-за санкций, стали раскупать с утроенной скоростью. Действующее вещество в аналогах "лекарства для похудения" – семаглутид. Он помогает справляться с диабетом второго типа и ожирением, но теперь его расхватывают все, кто мечтает о красивой фигуре. Продажи в России препаратов-дженериков достигли 10 миллиардов рублей, рассказал радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов.
"Сейчас и "Герофарм", и "Промомед", и другие интересанты, которые на этом рынке работают, зарегистрировали уже продукты, которые предназначены именно для борьбы с избыточным весом, то есть у них целевое показание именно такое. Есть возможность применять эти препараты не офф-лейбл, а по прямому показанию", – сказал он.
По мнению врача-эндокринолога и сотрудника АГМУ Светланы Куликовой, тренд на самолечение без рецепта может быть опасным: у аналогов "Оземпика", как и у любых лекарств, имеются противопоказания. Перед употреблением требуется консультация специалиста.
"Можно и стоит ли худеть при помощи семаглутида? Если есть показания, то да. Важно понимать, что семаглутид при лечении выступает своего рода костылем, на который человек с лишним весом может опереться, чтобы за год-полтора терапии изменить свои привычки, то есть научиться есть овощи, увеличить физическую активность. Но как только он прекратит принимать препарат, он снова начнет есть десять пирожных, и вес вернется", – пояснила она.
При этом в следующем году бурного роста продаж аналогов "Оземпика" в России ждать не стоит, поскольку база потребителей уже достаточно обширна. У мировых фармгигантов на подходе инновационные лекарства от лишнего веса на основе других действующих веществ. Это направление фармацевтики – одно из перспективных.
11:01:48 18-03-2025
Всё просто!
Я вас научу!
Жрите калорий, меньше чем сжигаете!...
И фсё...
11:14:05 18-03-2025
Гость (11:01:48 18-03-2025) Всё просто! Я вас научу! Жрите калорий, меньше чем с... Еще алкоголику тоже можно сказать: "Просто не бухай и всё!"
17:59:03 18-03-2025
Гость (11:14:05 18-03-2025) Еще алкоголику тоже можно сказать: "Просто не бухай и всё!"... Ну ещё конечно можно выдрать его плётками, если после этих слов он хоть раз выпьет...
Добрым словом можно многого добиться... А добрым словом и кольтом, можно добиться больше!...
11:34:48 18-03-2025
Гость (11:01:48 18-03-2025) Всё просто! Я вас научу! Жрите калорий, меньше чем с... Вы исходите из того, что человек здоров и просто переедает. Если же у человека проблемы, например, с гипофизом - просто жрать меньше не поможет. Более того, врач, скорее всего, как раз и назначит на итого в качестве вспомогательного препарата как раз аналог оземпика.
11:18:43 18-03-2025
Не, ну все, что угодно готовы в себя затолкать, только бы не меньше жрать и больше двигаться)
11:51:44 18-03-2025
Если же у человека проблемы, например, с гипофизом - просто жрать меньше не поможет------ ну так и нужно лечить проблемы с гипофизом! А не таблетки от диабета жрать, разрушая внутри то, что еще не больное пока)
12:21:21 18-03-2025
Гость (11:51:44 18-03-2025) Если же у человека проблемы, например, с гипофизом - просто ... Вы читать умеете, или как обычно? Оземпик не "от диабета". Именно его могут назначить при избыточном весе в том числе и при проблемах с гипофизом. Помимо другого лечения.