Озеро Манжерокское в Горном Алтае благоустроят к концу 2024 года
А еще там построят большой детский парк
03 декабря 2023, 09:30, Александра Черданцева
Благоустройство озера Манжерокское на одноименном курорте в Республике Алтай завершат к концу следующего года. Об этом журналистам 2 декабря на открытии пятизвездочного отеля "Манжерок" рассказал председатель правления Сбербанка России Герман Греф.
"Озеро мы очистили полностью, закончили работы по вычерпыванию жижи. Обратите внимание, что оно впервые в этом году замерзло. Сейчас работы мы остановили, а весной закончим работы по формированию береговой линии, начнем формирование набережной и строительство острова на озере", – отметил Греф.
И добавил, что к концу 2024 года благоустройство озера должны полностью завершить.
Рассказал топ-менеджер Сбера и еще об одном проекте банка на курорте "Манжерок" – детском парке, площадью 26 га. Там будут гоночные трассы, горки, водные развлечения, детский ресторан и "огромные возможности для развлечения и образования", уточнил Греф.
Ранее он сообщал журналистам, что в планах построить на курорте еще несколько отелей разной классности, чтобы могли отдыхать "туристы с любым кошельком". Сейчас здесь два отеля: трехзвездочный на 80 номеров и пятизвездочный, принимающий туристов с лета 2023 года, чуть более чем на 300 номеров. Накануне Сбербанк подписал соглашение с ООО "Капитал Груп" на строительство еще одного отеля 5*.
15:39:48 03-12-2023
А оно замёрзло наверно потому что родники все погубили? 🤔
17:37:29 03-12-2023
Витя (15:39:48 03-12-2023) А оно замёрзло наверно потому что родники все погубили? 🤔... Пушками снеговыми засыпали специально чтоб замёрзло
17:56:23 03-12-2023
Да, в восьмидесятых какие там караси ловились, сколько было чилима!
19:43:05 03-12-2023
А у нас смотрю все стабильно, ничего не делают плохо, делают, тоже плохо. Грефа не люблю, но его продукт всегда качественный.
13:52:09 04-12-2023
То есть природного озера больше не будет. Чилим с его средой обитания вычерпали. Теперь это всё оденут в бетон и плитку, и ещё из зависти к озеру Ая искусственный остров посередине воткнуть. Красота. Как говорится ," у нас все люди равны,но Греф ровнее".
17:48:14 04-12-2023
Гость (13:52:09 04-12-2023) То есть природного озера больше не будет. Чилим с его средой... Когда пересохнет последняя река,погибнет последнее дерево,только тогда люди поймут, что деньги есть нельзя.