Озеро Манжерокское в Горном Алтае благоустроят к концу 2024 года

А еще там построят большой детский парк

03 декабря 2023, 09:30, Александра Черданцева

Озеро Манжерокское зимой / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Благоустройство озера Манжерокское на одноименном курорте в Республике Алтай завершат к концу следующего года. Об этом журналистам 2 декабря на открытии пятизвездочного отеля "Манжерок" рассказал председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

"Озеро мы очистили полностью, закончили работы по вычерпыванию жижи. Обратите внимание, что оно впервые в этом году замерзло. Сейчас работы мы остановили, а весной закончим работы по формированию береговой линии, начнем формирование набережной и строительство острова на озере", – отметил Греф.

И добавил, что к концу 2024 года благоустройство озера должны полностью завершить.

Канатная дорога на курорте "Манжерок" / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Рассказал топ-менеджер Сбера и еще об одном проекте банка на курорте "Манжерок" – детском парке, площадью 26 га. Там будут гоночные трассы, горки, водные развлечения, детский ресторан и "огромные возможности для развлечения и образования", уточнил Греф.

Ранее он сообщал журналистам, что в планах построить на курорте еще несколько отелей разной классности, чтобы могли отдыхать "туристы с любым кошельком". Сейчас здесь два отеля: трехзвездочный на 80 номеров и пятизвездочный, принимающий туристов с лета 2023 года, чуть более чем на 300 номеров. Накануне Сбербанк подписал соглашение с ООО "Капитал Груп" на строительство еще одного отеля 5*.