НОВОСТИЭкономика

Озеро Манжерокское в Горном Алтае благоустроят к концу 2024 года

А еще там построят большой детский парк

03 декабря 2023, 09:30, Александра Черданцева

Озеро Манжерокское зимой / Фото: Александра Черданцева / amic.ru
Озеро Манжерокское зимой / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Благоустройство озера Манжерокское на одноименном курорте в Республике Алтай завершат к концу следующего года. Об этом журналистам 2 декабря на открытии пятизвездочного отеля "Манжерок" рассказал председатель правления Сбербанка России Герман Греф. 

"Озеро мы очистили полностью, закончили работы по вычерпыванию жижи. Обратите внимание, что оно впервые в этом году замерзло. Сейчас работы мы остановили, а весной закончим работы по формированию береговой линии, начнем формирование набережной и строительство острова на озере", – отметил Греф.

И добавил, что к концу 2024 года благоустройство озера должны полностью завершить. 

Канатная дорога на курорте "Манжерок" / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Рассказал топ-менеджер Сбера и еще об одном проекте банка на курорте "Манжерок" – детском парке, площадью 26 га. Там будут гоночные трассы, горки, водные развлечения, детский ресторан и "огромные возможности для развлечения и образования", уточнил Греф.

Ранее он сообщал журналистам, что в планах построить на курорте еще несколько отелей разной классности, чтобы могли отдыхать "туристы с любым кошельком". Сейчас здесь два отеля: трехзвездочный на 80 номеров и пятизвездочный, принимающий туристов с лета 2023 года, чуть более чем на 300 номеров. Накануне Сбербанк подписал соглашение с ООО "Капитал Груп" на строительство еще одного отеля 5*. 

Комментарии 6

Avatar Picture
Витя

15:39:48 03-12-2023

А оно замёрзло наверно потому что родники все погубили? 🤔

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:29 03-12-2023

Витя (15:39:48 03-12-2023) А оно замёрзло наверно потому что родники все погубили? 🤔... Пушками снеговыми засыпали специально чтоб замёрзло

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

17:56:23 03-12-2023

Да, в восьмидесятых какие там караси ловились, сколько было чилима!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

19:43:05 03-12-2023

А у нас смотрю все стабильно, ничего не делают плохо, делают, тоже плохо. Грефа не люблю, но его продукт всегда качественный.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:09 04-12-2023

То есть природного озера больше не будет. Чилим с его средой обитания вычерпали. Теперь это всё оденут в бетон и плитку, и ещё из зависти к озеру Ая искусственный остров посередине воткнуть. Красота. Как говорится ," у нас все люди равны,но Греф ровнее".

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

17:48:14 04-12-2023

Гость (13:52:09 04-12-2023) То есть природного озера больше не будет. Чилим с его средой... Когда пересохнет последняя река,погибнет последнее дерево,только тогда люди поймут, что деньги есть нельзя.

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров