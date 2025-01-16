Со слов зампреда комитета Госдумы по обороне, в данный момент стране хватает добровольцев, однако необходимо учитывать долгосрочные угрозы

16 января 2025, 12:10, ИА Амител

Строевая подготовка / Фото: amic.ru

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости подготовки мужского населения России к возможной мобилизации. Об этом сообщает "Абзац".

Парламентарий заявил, что страны Европы и их союзники могут быть готовы воевать с Россией к 2028-2029 годам.

"Нам Европа объясняет, что в 2028-2029 годах [она и ее союзники] будут готовы воевать с Россией. Здесь необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать Родину", – сказал Журавлев.

Также он отметил, что страны Запада сами заявляют о своих военных намерениях, поэтому Россия должна быть готова защищать территорию. Журавлев добавил, что такие вопросы нельзя замалчивать: они затрагивают будущую безопасность государства.

Также, с его слов, в данный момент стране хватает добровольцев, однако долгосрочные угрозы учитывать необходимо. По мнению политика, в подготовку нужно включать четкое функционирование военкоматов и, кроме этого, формирование эффективного мобилизационного резерва.