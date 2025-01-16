"Необходимо мужское население". Россиян призвали готовиться к мобилизации
Со слов зампреда комитета Госдумы по обороне, в данный момент стране хватает добровольцев, однако необходимо учитывать долгосрочные угрозы
16 января 2025, 12:10, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости подготовки мужского населения России к возможной мобилизации. Об этом сообщает "Абзац".
Парламентарий заявил, что страны Европы и их союзники могут быть готовы воевать с Россией к 2028-2029 годам.
"Нам Европа объясняет, что в 2028-2029 годах [она и ее союзники] будут готовы воевать с Россией. Здесь необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать Родину", – сказал Журавлев.
Также он отметил, что страны Запада сами заявляют о своих военных намерениях, поэтому Россия должна быть готова защищать территорию. Журавлев добавил, что такие вопросы нельзя замалчивать: они затрагивают будущую безопасность государства.
Также, с его слов, в данный момент стране хватает добровольцев, однако долгосрочные угрозы учитывать необходимо. По мнению политика, в подготовку нужно включать четкое функционирование военкоматов и, кроме этого, формирование эффективного мобилизационного резерва.
12:18:22 16-01-2025
С себя начните. Не сдал ГТО, прочь из думы
12:23:44 16-01-2025
Гость (12:18:22 16-01-2025) С себя начните. Не сдал ГТО, прочь из думы... Не служил в армии или не рожала, тоже на выход.
18:22:42 16-01-2025
Гость (12:23:44 16-01-2025) Не служил в армии или не рожала, тоже на выход.... Когда даже министром обороны может стать неслуживший в армии какая речь может быть о деятелях рангами ниже
18:56:51 16-01-2025
Гость (18:22:42 16-01-2025) Когда даже министром обороны может стать неслуживший в армии... Это вы про гинекологиню в Бундесвере? Колумбийскую фотомодель? Или там другое?
12:19:48 16-01-2025
Надо, наверное, рожать население, ага?
12:23:31 16-01-2025
чем и каким местом европа собралась воевать?)))))))))))
12:28:37 16-01-2025
Будь готов!
Всегда готов!
12:39:21 16-01-2025
Пока, кроме президента и депутатов, мне никто не угрожал...
12:46:29 16-01-2025
Нифига не пойму... А зачем нам тогда ядерное оружие? Будет нападение на Россию - нужно отвечать ядеркой, с какого перепуга мясом то воевать?
06:59:07 17-01-2025
Фрида (12:46:29 16-01-2025) Нифига не пойму... А зачем нам тогда ядерное оружие? Будет н... С языка сняли
12:46:30 16-01-2025
"Необходимо мужское население".--- мужского населения думы будет достаточно. Вперёд и с песней!
12:47:16 16-01-2025
так надо делать - курс всеобуча на который отправить всех и изучать аптечки, перевязки ран, сухпайки, стелять на меткость, разбирать-собирать автомат на скорость и так далее. Работодателей обязать работников отправлять без потери зарплаты им
12:53:54 16-01-2025
Господи, ну какую же Вы "уважаемые" комментаторы пишите дичь. "Не сдал ГТО, прочь из думы" - сам то сдашь ? "Пока кроме президента и депутатов мне никто не угрожал" - чувак, это ж какая у тебя насыщенная жизнь то а ? Прямо вижу как твой день начинается со звонка с неизвестного номера, ты поднимаешь трубку, а там "Это президент. Тебе жопа !"
Народ а может начинать ЧИТАТЬ что написано ?А может почитать первоисточник ? Альянс делает одиозные заявления, чем мы то хуже ?
Да и в целом, если будут проводить подготовку боевого резерва, если будут работать нормально военкоматы, если в армии начнут готовить солдат, то что в этом то плохого.
Тфу на Вас.
14:37:22 16-01-2025
Искандер (12:53:54 16-01-2025) Господи, ну какую же Вы "уважаемые" комментаторы пишите дичь... всё-таки не будем плевать на сограждан.
будет приказ - и все они стройными рядами пойдут Родину защищать.
возможно некоторые погибнут.
заплеванные пойдут, чистенькие - по сути без разницы.
Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
14:51:07 16-01-2025
Musik (14:37:22 16-01-2025) всё-таки не будем плевать на сограждан.будет приказ - и ... полностью с вами согласен,да и со статьей Конституции,вот только не большое разъяснение-Отечество не не когда не было государством и властью
15:01:30 16-01-2025
гость (14:51:07 16-01-2025) полностью с вами согласен,да и со статьей Конституции,вот то... у вас в паспорте стоит гражданин российской федерации?
и кстати, таким мегаумным как вы выдадут калашы-укороты.
16:17:54 16-01-2025
Musik (14:37:22 16-01-2025) всё-таки не будем плевать на сограждан.будет приказ - и ... Да и на Конституцию власть уже давно завалила.
19:50:47 16-01-2025
Искандер (12:53:54 16-01-2025) Господи, ну какую же Вы "уважаемые" комментаторы пишите дичь... Как там в европах "одиозно заявляют", мне не важно. У них мобилизации не было почти 100 лет. А у нас 2 года назад. И снова – здорова! Не пора ли сменить порядок действий? Если бы весной 22 года стали проводить активную компанию по набору контрактников с обеспечением форменной одеждой и защитными средствами, хорошими выплатами и грамотным обучением, то не было бы необходимости объявлять мобилизацию со всеми проявившимися нюансами. Поставленные задачи выполнили бы за год. А сейчас уже прошло почти 3. Что наблюдается? Окраина в основном живет прежней жизнью, работают кафе и рестораны, ассортимент в супермаркетах лучше, чем в барнаульских.
А как действовали войска НАТО в Югославии? Цель воздушных ударов НАТО заключалась не столько в ослаблении военного потенциала Югославии, сколько в оказании давления на политическое руководство СРЮ за счёт нанесения ударов по гражданским объектам, инфраструктуре и промышленным предприятиям.
22 апреля силы НАТО нанесли удар по резиденции С. Милошевича, здание было полностью уничтожено. Также несколько бомб упало на штаб-квартиру Социалистической партии Сербии в Белграде.
23 апреля подверглось удару здание «Радио и телевидения Сербии», что привело к гибели 16 сотрудников и прекращению вещания государственных каналов.
26 апреля был полностью разрушен Жежелев мост в Нови-Саде, последний целый мост через Дунай в этом городе.
30 апреля были атакованы здания Генерального штаба югославской армии и Министерства обороны СРЮ.
В результате серьёзных повреждений моста через реку Увац было прекращено автомобильное сообщение между Сербией и Черногорией.
К середине мая на территории Югославии целыми оставались только 2 моста через Дунай из 31.
2 мая от воздушных ударов пострадал энергоцентр «Никола Тесла» в Обреноваце. 70 % населённых пунктов Югославии остались без электричества.
7 мая ВВС НАТО ударили по центру г. Ниш кассетными бомбами, в результате погибли 16 человек, а более 20 были ранены, несколько десятков домов было повреждено.
В ночь на 8 мая бомбы попали в здание посольства Китая в Белграде. Впоследствии США выплатили Китаю компенсацию за инцидент.
К концу мая из строя была выведена практически вся энергосистема страны. Из-за отсутствия электроэнергии не работали компьютеры, обеспечивающие функционирование системы ПВО и банков. Пик самолётовылетов (почти 900) пришёлся на 26 мая. Сербы заявляли о поражении больниц, школ, университетов, многоквартирных домов, церквей и других культурных объектов.
Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Операция завершилась.
13:00:59 16-01-2025
Своих депутатских деточек из-за границ пусть мобилизуют. Воевать пойдут простые люди, а чинуши будут потом разворовывать все?????
13:17:45 16-01-2025
нужно включать четкое функционирование военкоматов(
Т.е за три(!!!!) года СВО так и не наладили "чёткое функционирование"? Похоже просто на лозунги.
13:17:53 16-01-2025
С депутатов мобилизацию и начать, каждому из них вручить советский плакат "Ты записался добровольцем?", в первую очередь Журавлёву.
13:26:34 16-01-2025
Гость (12:47:16 16-01-2025) так надо делать - курс всеобуча на который отправить всех и ... Ага, зп сохранять! Тут и так платят еле как, хотя и работаю в бюджетном учреждении
13:27:48 16-01-2025
Депутату Журавлеву первым приготовиться
13:47:16 16-01-2025
Интересно, кто так массово лайкает и дизлайкает? Явно иноструктуры работают. Массово лайкают антироссийские комменты и топят в минусах разумные. Амик, подумайте как отсекать таких.
13:59:36 16-01-2025
Гость (13:47:16 16-01-2025) Интересно, кто так массово лайкает и дизлайкает? Явно иностр... может у вас нарушено адекватное восприятие реальности!?
может искандер и вы неверно мыслите...?
вас всего двое здесь, и у ваших комментариев больше минусов, а у других больше плюсов...
задумайтесь!?
14:00:31 16-01-2025
Гость (13:47:16 16-01-2025) Интересно, кто так массово лайкает и дизлайкает? Явно иностр... 100% это они, мне даже кажется я иногда слышу их
14:11:52 16-01-2025
Мы уже это проходили, дверь в квартиру по-прежнему остаётся глуха к звонкам и стукам разносчиков "повесток".
14:28:43 16-01-2025
господин Журавлев, лично каким образом подготовился к гипотетическому, с его слов среднесрочной перспективе, прямому военному конфликту с НАТО?
я имею в виду, что лично от него, если коснись, на мобилизационный пунктов, сколько придет? - сынов, внуков, братов, сватов?
хоть один в окопе с моим ребенком вместе будет?
14:31:01 16-01-2025
Сколько же тут гнилков собралось, что только одно упоминания о возможной мобилизации вызывает у них такую истерику.
15:18:01 16-01-2025
ППШариков (14:31:01 16-01-2025) Сколько же тут гнилков собралось, что только одно упоминани... Почему вы считаете нормальным оскорблять людей, чьё мнение не совпадает с вашим?
15:27:41 16-01-2025
Гость (15:18:01 16-01-2025) Почему вы считаете нормальным оскорблять людей, чьё мнение н... Многовекторный ?
18:34:04 16-01-2025
А я приверженец традиционных ценностей. Вот одна из них: Не имей сто рублей, а имей сто друзей. А у нас вдруг со всех сторон одни враги образовались. Не пора ль поменять ситуацию?